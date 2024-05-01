Это микрофон или бритва? Угадайте, для чего нужны эти 10 советских вещей

Советские дизайнеры были богаты на выдумку. Поэтому стиральные машины, кофеварки и даже бритвы в СССР выглядели очень оригинально. Настолько, что сейчас не каждый отгадает, для чего были нужны те или иные советские вещи. Мы собрали десятку необычных предметов родом из СССР. Попробуете опознать их все?

