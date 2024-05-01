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Развлечения тест Это микрофон или бритва? Угадайте, для чего нужны эти 10 советских вещей

Это микрофон или бритва? Угадайте, для чего нужны эти 10 советских вещей

Не заставшим СССР наш новый тест будет не под силу

1 540
14 комментариев
Американца Винсента Вегу точно бы ввела в замешательство советская синяя лампа

Советские дизайнеры были богаты на выдумку. Поэтому стиральные машины, кофеварки и даже бритвы в СССР выглядели очень оригинально. Настолько, что сейчас не каждый отгадает, для чего были нужны те или иные советские вещи. Мы собрали десятку необычных предметов родом из СССР. Попробуете опознать их все?

ТЕСТ
1 / 10
Что это за громоздкое приспособление?
  • Баллон для акваланга
  • Пылесос
  • Переносной мангал
  • Вакуумный пресс
2 / 10
Напрягаем извилины. Что бы это могло быть?
  • Микрофон
  • Педаль от швейной машинки
  • Динамик
  • Мини-бритва
3 / 10
На этот раз что-то беспроводное. Но что же?
  • Походная фляга
  • Точилка для карандашей
  • Бритва
  • Машинка для удаления катышков
4 / 10
Выглядит как старый игровой автомат. Но нет, это...
  • ...первый советский компьютер
  • ...электронные счеты
  • ...калькулятор пятилетнего плана
  • ...аппарат для сдачи экзамена на права
5 / 10
Судя по всему, это пистолет. А для чего?
  • Для секретных заданий НКВД
  • Для забивания дюбелей
  • Для проклейки — сзади торчит клеевой стержень
  • Для пельменей
6 / 10
Кто использовал эту лампу?
  • Гаишники, когда останавливали водителей
  • Фотографы, когда делали снимок
  • Следователи, когда осматривали место преступления
  • Простывшие советские граждане, когда лечили простуду
7 / 10
Это приспособление явно что-то измеряет. Что именно?
  • Уровень радиации
  • Ничего не измеряет, это карманное радио
  • Освещенность объекта
  • Сопротивление
8 / 10
Что это за инструмент?
  • Гильотина для сигар
  • Гильотина для пальцев
  • Нож для чистки кожуры
  • Точилка для карандашей
9 / 10
Просто фотоаппарат или нечто большее?
  • Сигнальный фонарь военных
  • Фотоаппарат с мгновенной печатью
  • Вспышка от фотоаппарата
  • Сканер сетчатки глаза
10 / 10
Этот аппарат запросто помещался в ладонь. Ваши версии, что это?
  • Любимый секундомер каждого советского физрука
  • Очень маленькие заводные часы
  • Советский пейджер
  • Шагомер
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