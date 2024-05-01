С 54 млн до 600 тысяч: суд в Новосибирске почти в 10 раз уменьшил штраф за несданные семь поликлиник

В Новосибирске суд почти в 10 раз уменьшил сумму неустойки по договору Министерства здравоохранения региона и частного партнера — ГК «ВИС». Министерство обратилось еще в 2023 году в Арбитражный суд из-за нарушения сроков получения одобрения от Госэкспертизы по поводу документации.