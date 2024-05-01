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С 54 млн до 600 тысяч: суд в Новосибирске почти в 10 раз уменьшил штраф за несданные семь поликлиник

Министерство здравоохранения обратилось в суд из-за не полученной вовремя Госэкспертизы

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Некоторые здания уже построены, но не сданы в эксплуатацию

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В Новосибирске суд почти в 10 раз уменьшил сумму неустойки по договору Министерства здравоохранения региона и частного партнера — ГК «ВИС». Министерство обратилось еще в 2023 году в Арбитражный суд из-за нарушения сроков получения одобрения от Госэкспертизы по поводу документации.

Как рассказывают на сайте Арбитражного суда, из-за нарушения сроков Министерство здравоохранения потребовало оплатить неустойку в размере 54,6 миллиона рублей. Как добавили в Контрольно-счетной палате в ответ на запрос НГС, во время суда было подтверждено, что Госэкспертиза получена не вовремя по трем объектам: поликлиника № 13, 18 и 16.

— За неполучение положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации в установленные соглашением сроки предусмотрено начисление 200 штрафных баллов за каждый день просрочки, за отсутствие разрешений необходимых для осуществления строительства начисление 50 штрафных баллов за каждый день просрочки по каждому из случаев, — рассказали в КСП.

Суд признал, что Министерство здравоохранения начислило неустойку правомерно, но по ходатайству ГК «ВИС» снизил сумму до 600 тысяч рублей. В апреле 2024 года суд отказал Министерству здравоохранения Новосибирской области в подаче жалобы в Верховный суд, а 18 апреля был выдан исполнительный лист.

Поликлиники жители ждут уже четвертый год. Серьезная проблема из-за этого образовалась на МЖК. Быстро выросший жилмассив ходит в одну небольшую двухэтажную поликлинику, очереди в которой растут с каждым днем. Журналистка НГС Елизавета Шаталова несколько часов провела в этих очередях и понаблюдала за целой жизнью.

В марте стало известно, что новая поликлиника № 7 на улице Пролетарской получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

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