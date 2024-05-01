С 54 млн до 600 тысяч: суд в Новосибирске почти в 10 раз уменьшил штраф за несданные семь поликлиник

В Новосибирске суд почти в 10 раз уменьшил сумму неустойки по договору Министерства здравоохранения региона и частного партнера — ГК «ВИС». Министерство обратилось еще в
Как рассказывают на сайте Арбитражного суда, из-за нарушения сроков Министерство здравоохранения потребовало оплатить неустойку в размере
— За неполучение положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации в установленные соглашением сроки предусмотрено начисление 200 штрафных баллов за каждый день просрочки, за отсутствие разрешений необходимых для осуществления строительства начисление 50 штрафных баллов за каждый день просрочки по каждому из случаев, — рассказали в КСП.
Суд признал, что Министерство здравоохранения начислило неустойку правомерно, но по ходатайству ГК «ВИС» снизил сумму до
Поликлиники жители ждут уже четвертый год. Серьезная проблема из-за этого образовалась на МЖК. Быстро выросший жилмассив ходит в одну небольшую двухэтажную поликлинику, очереди в которой растут с каждым днем. Журналистка НГС Елизавета Шаталова несколько часов провела в этих очередях и понаблюдала за целой жизнью.
В марте стало известно, что новая поликлиника