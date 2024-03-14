В Новосибирске группа «ВИС» достроила новую одну из семи поликлиник — где она находится

Новая поликлиника № 7 на улице Пролетарской получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Это одно из семи медицинских учреждений, которые в рамках проекта государственно-частного партнерства строит группы «ВИС».
— Сейчас готовятся к сдаче еще 2 поликлиники, по остальным работы ведутся, — прокомментировал генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин.
Новая поликлиника рассчитана на 921 посещение в смену. Медицинское учреждение разделено на взрослое и детское отделения, женскую консультацию, травмпункт, отделение лучевой диагностики. В новом здании созданы рабочие места для более 740 специалистов.
— Общее количество техники, поставленной на объект, составляет свыше 9300 единиц, из которых более чем 650 единиц — основное медицинское оборудование. Жители смогут бесплатно проходить обследования с помощью систем магнитно-резонансной и компьютерной томографии, комплексов маммографии, рентгена и флюорографии, аппаратов УЗИ, — говорится в сообщении.
В начале февраля в ГК «ВИС» сообщили, что строительная готовность поликлиники оценивается в 88%, в ней уже установили тяжелое медоборудование. Организация занимается возведением семи поликлиник в Новосибирске.