В Новосибирске группа «ВИС» достроила новую одну из семи поликлиник — где она находится

К сдаче готовятся еще 2 поликлиники Источник: группа «ВИС»











Новая поликлиника № 7 на улице Пролетарской получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Это одно из семи медицинских учреждений, которые в рамках проекта государственно-частного партнерства строит группы «ВИС».



— Сейчас готовятся к сдаче еще 2 поликлиники, по остальным работы ведутся, — прокомментировал генеральный директор Группы «ВИС» Сергей Юдин.

В новом здании будут работать более 740 специалистов Источник: группа «ВИС»











Новая поликлиника рассчитана на 921 посещение в смену. Медицинское учреждение разделено на взрослое и детское отделения, женскую консультацию, травмпункт, отделение лучевой диагностики. В новом здании созданы рабочие места для более 740 специалистов.



— Общее количество техники, поставленной на объект, составляет свыше 9300 единиц, из которых более чем 650 единиц — основное медицинское оборудование. Жители смогут бесплатно проходить обследования с помощью систем магнитно-резонансной и компьютерной томографии, комплексов маммографии, рентгена и флюорографии, аппаратов УЗИ, — говорится в сообщении.

