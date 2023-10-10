Сколько еще ждать: группа «ВИС» называла сроки сдачи поликлиник в Новосибирске

В Новосибирске группа компаний «ВИС» завершила возведение монолитных корпусов еще двух поликлиник. Как сообщили в компании, пять из семи зданий полностью построены.
— В поликлиниках № 2 и 7 готовность почти 100%, ожидается доставка комплексов магнитно-резонансной томографии. Задержки с их отгрузкой возникли из-за дополнительных ограничений, введенных страной-производителем. В поликлинике
Еще в двух медицинских комплексах в Кировском и Ленинском районах рабочие приступили к фасадным работам. В поликлинике
— Общая площадь работ в пятиэтажном здании превышает
В поликлинике № 18 на улице Клеверной строители завершили кладку внутренних кирпичных стен и на 83% выполнили устройство армированных перегородок. Полностью смонтированы лестничные пролеты, железобетонные конструкции крылец и пандусов, специалисты выполняют монтаж окон.
— Эта поликлиника — самая крупная в проекте группы «ВИС», общая площадь здания составляет
Поликлиники в Кировском и Ленинском районах планируют сдать в эксплуатацию в
Ранее в группе компаний «ВИС», которая ведет строительство семи поликлиник в Новосибирске, объяснили, почему работы на объектах в Октябрьском районе отстают от графика. Из-за отставаний прокуратура вынесла застройщику предостережение.