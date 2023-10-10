Сколько еще ждать: группа «ВИС» называла сроки сдачи поликлиник в Новосибирске

В Новосибирске группа компаний «ВИС» завершила возведение монолитных корпусов еще двух поликлиник. Как сообщили в компании, пять из семи зданий полностью построены.



— В поликлиниках № 2 и 7 готовность почти 100%, ожидается доставка комплексов магнитно-резонансной томографии. Задержки с их отгрузкой возникли из-за дополнительных ограничений, введенных страной-производителем. В поликлинике № 27 завершаются строительно-монтажные работы основного цикла и благоустройство прилегающей территории, — пояснили в «ВИСе».