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Сколько еще ждать: группа «ВИС» называла сроки сдачи поликлиник в Новосибирске

Сейчас построены пять из семи зданий

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Все учреждения будут укомплектованы всем необходимым медицинским оборудованием

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В Новосибирске группа компаний «ВИС» завершила возведение монолитных корпусов еще двух поликлиник. Как сообщили в компании, пять из семи зданий полностью построены.

— В поликлиниках № 2 и 7 готовность почти 100%, ожидается доставка комплексов магнитно-резонансной томографии. Задержки с их отгрузкой возникли из-за дополнительных ограничений, введенных страной-производителем. В поликлинике № 27 завершаются строительно-монтажные работы основного цикла и благоустройство прилегающей территории, — пояснили в «ВИСе».

В поликлиниках <nobr class="_">№ 2</nobr> и 7 готовность составляет почти 100%

В поликлиниках № 2 и 7 готовность составляет почти 100%

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Еще в двух медицинских комплексах в Кировском и Ленинском районах рабочие приступили к фасадным работам. В поликлинике № 13 на улице Николая Сотникова на 97% строители выполнили установку оконных блоков, также завершается кладка стен и перегородок. Одновременно подрядчик приступил к черновой отделке на первых двух этажах.

— Общая площадь работ в пятиэтажном здании превышает 12 000 квадратных метров. Эта поликлиника, как и другие, будет укомплектована всем необходимым медицинским оборудованием. Она будет обслуживать до 60 000 пациентов, — отметили в компании.

Поликлиники в Кировском и Ленинском районах планируют сдача в эксплуатацию 2024 году

Поликлиники в Кировском и Ленинском районах планируют сдача в эксплуатацию 2024 году

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В поликлинике № 18 на улице Клеверной строители завершили кладку внутренних кирпичных стен и на 83% выполнили устройство армированных перегородок. Полностью смонтированы лестничные пролеты, железобетонные конструкции крылец и пандусов, специалисты выполняют монтаж окон.

— Эта поликлиника — самая крупная в проекте группы «ВИС», общая площадь здания составляет 14 200 квадратных метров. Корпуса от 4 до 5 этажей будут обслуживать 60 000 жителей Ленинского района, рассчитаны почти на 900 посещений в смену и работу более 500 специалистов, — говорится в сообщении.

Поликлиники в Кировском и Ленинском районах планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее в группе компаний «ВИС», которая ведет строительство семи поликлиник в Новосибирске, объяснили, почему работы на объектах в Октябрьском районе отстают от графика. Из-за отставаний прокуратура вынесла застройщику предостережение.

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