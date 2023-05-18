В прокуратуре заявили о задержке строительства поликлиник в Октябрьском районе

Прокуратура вынесла предостережение строителю поликлиник на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. Это связано с отставанием от графика.
Ход работ проконтролировал прокурор Октябрьского района Дмитрий Цуканов. Строительство ведет в рамках государственно-частного партнерства группа «ВИС». Ранее в компании сообщили, что сдать объекты должны до
— В связи с имеющимся отставанием от графика проведения работ прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона представителю частного партнера, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».
НГС направил запрос в пресс-службу группы «ВИС», чтобы выяснить, с чем связано отставание от графика, и когда будут сданы объекты. Также мы обратились за комментарием в Министерство строительства Новосибирской области.
Всего в рамках государственно-частного партнерства в Новосибирске построят 7 новых поликлиник. Строители показывали фото зданий с высоты.