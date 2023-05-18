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В прокуратуре заявили о задержке строительства поликлиник в Октябрьском районе

Застройщику вынесли предостережение

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Поликлиники должны сдать в эксплуатацию до 2029 года

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Прокуратура вынесла предостережение строителю поликлиник на улицах Татьяны Снежиной и Пролетарской. Это связано с отставанием от графика.

Ход работ проконтролировал прокурор Октябрьского района Дмитрий Цуканов. Строительство ведет в рамках государственно-частного партнерства группа «ВИС». Ранее в компании сообщили, что сдать объекты должны до 2029 года.

— В связи с имеющимся отставанием от графика проведения работ прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона представителю частного партнера, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».

НГС направил запрос в пресс-службу группы «ВИС», чтобы выяснить, с чем связано отставание от графика, и когда будут сданы объекты. Также мы обратились за комментарием в Министерство строительства Новосибирской области.

Всего в рамках государственно-частного партнерства в Новосибирске построят 7 новых поликлиник. Строители показывали фото зданий с высоты.

Октябрьский районСтроительство поликлиникГЧППрокуратура Новосибирска
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