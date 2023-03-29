Насколько готовы три из семи строящихся новосибирских поликлиник в Новосибирске? Фото с места работ

В Новосибирске готовность трех строящихся поликлиник в среднем составляет от 55 до 72%. Об этом сообщили в пресс-службе группы «ВИС».
Речь идет о поликлиниках № 2, 27 и 7, которые возводят по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП).
— Группа «ВИС» продолжает реализацию ГЧП-проекта по созданию 7 поликлинических комплексов в Новосибирске. Общая площадь 7 поликлиник составит 88 тысяч кв. м, они смогут обслуживать 6467 посетителей в сутки. По условиям соглашения о ГЧП группа «ВИС» обеспечит техническую эксплуатацию объектов до 2029 года, — сообщает компания.
Так, четырехэтажная поликлиника № 7 в Октябрьском районе готова на 72%. Строители уже полностью закончили производить штукатурку стен, монтаж окон и стяжку пола. Сейчас рабочие укладывают плитку, монтируют лифты, силовое электрооборудование и радиаторы отопления. В сутки поликлиника может принять 921 пациента.
Строительство поликлиники № 2 в Октябрьском районе завершено на 67%. Здание площадью 12,3 кв. м в сутки может принять 939 человек. Подрядчик уже завершил укладку перегородок, монтаж окон и штукатурку стен. Сейчас рабочие приступили к отделке плиткой коридоров, лестниц и санузлов.
Работы по строительству поликлиники № 27 в Заельцовском районе завершены на 55%. Рабочие продолжают проводить инженерные сети, монтировать лифты и утеплять фасад здания. Шестиэтажное здание площадью 11,2 кв. м сможет обслуживать 658 пациентов в сутки.
Ранее НГС показывал на карте, где именно построят новые поликлиники в Новосибирске. В октябре подрядчик завершил возведение монолитных каркасов поликлиник № 2, 7 и 27.