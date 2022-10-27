Каркасы трех новых поликлиник возвели в Новосибирске — фото строек с воздуха
Строительная готовность медучреждений оценивается в 40–44%
В Новосибирске завершили возведение монолитных каркасов трех новых поликлиник, строящихся в городе по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках проекта в городе возводятся семь поликлиник. Группа «ВИС» показала ход работ — снимки сделаны с высоты.
Как сообщили в компании, специалисты завершили возведение каркасов поликлиник № 2, 7 и 27 — это два четырехэтажных и одно шестиэтажное здание в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска. Сегодня общая строительная готовность трех поликлиник оценивается в 40–44%.
В здании будущей поликлиники № 2 на улице Татьяны Снежиной на 100% выполнена кладка кирпичных перегородок, специалисты завершают устройство стен из газобетонных блоков. На строительной площадке прокладывают силовое оборудование, ведется монтаж системы отопления и кабельной сети, завершается установка окон. Кровля поликлиники готова более чем наполовину.
В поликлинике № 7 на Пролетарской ведется устройство внутренних инженерных систем, завершен монтаж внутриплощадочных тепловых сетей. Специалисты выполнили монтаж окон на 95%, устройство кровли — на 75%.
Аналогичные работы ведутся на площадке поликлиники № 27 на улице Ереванской. Строители завершают монтаж оконных блоков и внутренних стен, ведется монтаж входных групп. Внутренние системы отопления здания устроены на 30%, кровля — на 20%.
Как сообщили в группе «ВИС», на остальных объектах ГЧП-проекта ведутся работы нулевого цикла. Строительство поликлиник № 13, 16, 18 и 22 в Новосибирске началось в августе этого года — позже, чем других медучреждений. По данным компании, это связано с прохождением повторной государственной экспертизы проектов и определения актуальной сметной стоимости.
— На семи стройплощадках задействовано 258 рабочих и специалистов, 26 единиц строительной техники, включая башенные и автокраны, бурильные и сваевдавливающие установки, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и др., — сообщили в группе «ВИС».
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
НГС показывал на карте, где именно построят поликлиники в Новосибирске. Почитайте, какое оборудование установят в новых зданиях.