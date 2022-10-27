Каркасы трех новых поликлиник возвели в Новосибирске — фото строек с воздуха

В Новосибирске завершили возведение монолитных каркасов трех новых поликлиник, строящихся в городе по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках проекта в городе возводятся семь поликлиник. Группа «ВИС» показала ход работ — снимки сделаны с высоты.

Как сообщили в компании, специалисты завершили возведение каркасов поликлиник № 2, 7 и 27 — это два четырехэтажных и одно шестиэтажное здание в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска. Сегодня общая строительная готовность трех поликлиник оценивается в 40–44%.