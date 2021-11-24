Госэкспертиза одобрила проекты 7 поликлиник в Новосибирске — в них будут аппараты для МРТ

В Новосибирске изменили проекты 7 новых поликлиник
Проекты поликлиник, которые построят в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства, получили положительное заключение Госэкспертизы после того. В документы внесли изменения в соответствии с законом.
Новые поликлиники построят на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, площади Райсовета, Степной, Виктора Уса и Краснодарской. Общая мощность учреждений составит 6467 посещений в смену. Все проекты скорректировали из-за новых требований к организациям первичного звена здравоохранения.
— При уточнении медико-технических заданий для проектирования были учтены новые рекомендации Министерства здравоохранения РФ к оснащению медицинских учреждений. В частности, в соответствии с приказом Минздрава РФ поликлиника с проектной посещаемостью свыше 600 человек в сутки в обязательном порядке должна быть оснащена аппаратом магнитно-резонансной томографии (МРТ), — сообщает группа «ВИС». Входящая в нее «Седьмая концессионная компания» реализует проект ГЧП по строительству поликлиник.
На площадках строительства установили ограждения и освещение, временные сооружения, площадки для складирования, проложены сети электроснабжения. Для здания на улице Татьяны Снежиной завершили земляные работы, фундамент залили на 70%, также строители смонтировали 81% арматурных конструкций.
На улице Пролетарской завершили установку фундаментной плиты, на месте монтируют основание стен и колонн цокольного этажа, параллельно с этим строители ведут бетонные работы. Ну улице Ереванской завершили земляные работы.
— ГЧП-проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование, — добавили в группе «ВИС».
Завершить строительство всех поликлиник планируют в 2022 году.
Ранее стало известно, что все здания по ГЧП проекту оценили в 8 миллиардов рублей, тогда же группа «ВИС» опубликовала их эскизы. Месторасположение поликлиник можно посмотреть на нашей карте.