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Госэкспертиза одобрила проекты 7 поликлиник в Новосибирске — в них будут аппараты для МРТ

Рассказываем, какие работы идут сейчас

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Так выглядит стройплощадка поликлиники на Пролетарской

Так выглядит стройплощадка поликлиники на Пролетарской

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В Новосибирске изменили проекты 7 новых поликлиник

Проекты поликлиник, которые построят в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства, получили положительное заключение Госэкспертизы после того. В документы внесли изменения в соответствии с законом.

Новые поликлиники построят на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, площади Райсовета, Степной, Виктора Уса и Краснодарской. Общая мощность учреждений составит 6467 посещений в смену. Все проекты скорректировали из-за новых требований к организациям первичного звена здравоохранения.

— При уточнении медико-технических заданий для проектирования были учтены новые рекомендации Министерства здравоохранения РФ к оснащению медицинских учреждений. В частности, в соответствии с приказом Минздрава РФ поликлиника с проектной посещаемостью свыше 600 человек в сутки в обязательном порядке должна быть оснащена аппаратом магнитно-резонансной томографии (МРТ), — сообщает группа «ВИС». Входящая в нее «Седьмая концессионная компания» реализует проект ГЧП по строительству поликлиник.

На улице Татьяны Снежиной завершили часть подготовительных работ

На улице Татьяны Снежиной завершили часть подготовительных работ

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На площадках строительства установили ограждения и освещение, временные сооружения, площадки для складирования, проложены сети электроснабжения. Для здания на улице Татьяны Снежиной завершили земляные работы, фундамент залили на 70%, также строители смонтировали 81% арматурных конструкций.

На улице Пролетарской завершили установку фундаментной плиты, на месте монтируют основание стен и колонн цокольного этажа, параллельно с этим строители ведут бетонные работы. Ну улице Ереванской завершили земляные работы.

— ГЧП-проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование, — добавили в группе «ВИС».

Завершить строительство всех поликлиник планируют в 2022 году.

Ранее стало известно, что все здания по ГЧП проекту оценили в 8 миллиардов рублей, тогда же группа «ВИС» опубликовала их эскизы. Месторасположение поликлиник можно посмотреть на нашей карте.

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ВИСГЧПМРТстроительствополиклиника
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