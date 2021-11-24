Госэкспертиза одобрила проекты 7 поликлиник в Новосибирске — в них будут аппараты для МРТ

Проекты поликлиник, которые построят в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства, получили положительное заключение Госэкспертизы после того. В документы внесли изменения в соответствии с законом.

Новые поликлиники построят на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, площади Райсовета, Степной, Виктора Уса и Краснодарской. Общая мощность учреждений составит 6467 посещений в смену. Все проекты скорректировали из-за новых требований к организациям первичного звена здравоохранения.