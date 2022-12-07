СЕЙЧАС -22°С
Пробки 1/10
usd 62.91
eur 66.11
Тема дняПонадобится ли новая волна мобилизации в России
Все новости
Все новости

Готовность трех новых поликлиник в Новосибирске составляет 50% — фото с воздуха

Они возводятся в городе в рамках проекта государственно-частного партнерства

533

В рамках проекта ГЧП в городе возводятся семь поликлиник

Поделиться

Строительная готовность трех новых поликлиник, строящихся в Новосибирске по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП), в среднем составляет 50%. Как сообщили в пресс-службе группы «ВИС», речь идет о поликлиниках № 2, 27 и 7. Компания возводит по проекту ГЧП семь поликлиник в городе.

— Строительная готовность поликлиник № 2, 27 и 7 составляет 48, 49 и 53% соответственно, — сообщили в компании. — В наибольшей степени готовности находится поликлиника № 7 на ул. Пролетарской.

Группа «ВИС» опубликовала фотографии зданий поликлиник — посмотрите, как ведутся работы на площадках строительства.

Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 504 миллиона. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний была еще и концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более 2 миллиардов рублей.

В поликлинике № 7 на 88% выполнили устройство кровли

В поликлинике № 7 на 88% выполнили устройство кровли

Поделиться

Как сообщили в компании, в поликлинике № 7 на улице Пролетарской практически завершили монтаж окон, на 100% смонтировали внутриплощадочные тепловые сети, на 88% выполнили устройство кровли и другое. В здании устанавливается система отопления, сети электро- и водоснабжения.

В поликлинике № 2 завершается кладка перегородок из кирпича и стен из газобетонных блоков

В поликлинике № 2 завершается кладка перегородок из кирпича и стен из газобетонных блоков

Поделиться

На всех четырех этажах поликлиники № 2 на улице Татьяны Снежиной завершается кладка перегородок из кирпича и стен из газобетонных блоков, на первом и втором специалисты начали штукатурить внутренние поверхности.

Кровля поликлиники № 27 готова на 72%

Кровля поликлиники № 27 готова на 72%

Поделиться

В здании поликлиники № 27 на улице Ереванской также ведется монтаж окон, устройство стен и перегородок. Кровля будущей поликлиники готова на 72%.

В компании отметили, что еще на четырех стройплощадках выполняются мероприятия нулевого цикла и фундаментные работы. Так, в поликлинике № 13 завершена заливка фундаментной плиты, ведется устройство железобетонных стен, в поликлинике № 18 выполнены статические испытания свай и полностью завершено их погружение.

В поликлинике № 18 выполнены статические испытания свай

В поликлинике № 18 выполнены статические испытания свай

Поделиться

Аналогичные работы проводятся на участке строительства поликлиники № 22 — там также пройдены испытания свай, устроено более 50%. На площадке строительства поликлиники № 16 проводятся, в частности, работы по выносу инженерных сетей, специалисты выполнили планировку территории.

— Всего на объектах сегодня занято 378 строителей и специалистов и 18 единиц спецтехники. Контроль и еженедельный мониторинг выполнения строительных работ выполняется в том числе с помощью дронов, снимающих продвижение стройки с воздуха и передающих данные в специальную программу, — сообщили в компании.

Ранее НГС показывал на карте, где именно построят новые поликлиники в Новосибирске. В октябре подрядчик завершил возведение монолитных каркасов поликлиник № 2, 7 и 27.

По теме

ВИСГЧПЗдравоохранениеПоликлиники
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2