Готовность трех новых поликлиник в Новосибирске составляет 50% — фото с воздуха

Строительная готовность трех новых поликлиник, строящихся в Новосибирске по проекту государственно-частного партнерства (ГЧП), в среднем составляет 50%. Как сообщили в пресс-службе группы «ВИС», речь идет о поликлиниках
— Строительная готовность поликлиник
Группа «ВИС» опубликовала фотографии зданий поликлиник — посмотрите, как ведутся работы на площадках строительства.
Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 504 миллиона. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний была еще и концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более 2 миллиардов рублей.
Как сообщили в компании, в поликлинике
На всех четырех этажах поликлиники
В здании поликлиники № 27 на улице Ереванской также ведется монтаж окон, устройство стен и перегородок. Кровля будущей поликлиники готова на 72%.
В компании отметили, что еще на четырех стройплощадках выполняются мероприятия нулевого цикла и фундаментные работы. Так, в поликлинике
Аналогичные работы проводятся на участке строительства поликлиники
— Всего на объектах сегодня занято 378 строителей и специалистов и 18 единиц спецтехники. Контроль и еженедельный мониторинг выполнения строительных работ выполняется в том числе с помощью дронов, снимающих продвижение стройки с воздуха и передающих данные в специальную программу, — сообщили в компании.
Ранее НГС показывал на карте, где именно построят новые поликлиники в Новосибирске. В октябре подрядчик завершил возведение монолитных каркасов поликлиник