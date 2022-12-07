Готовность трех новых поликлиник в Новосибирске составляет 50% — фото с воздуха

— Всего на объектах сегодня занято 378 строителей и специалистов и 18 единиц спецтехники. Контроль и еженедельный мониторинг выполнения строительных работ выполняется в том числе с помощью дронов, снимающих продвижение стройки с воздуха и передающих данные в специальную программу, — сообщили в компании.

