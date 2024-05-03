«За хатой надо следить»: эффектную блондинку из Новосибирска выгнали из шоу «Богиня сыска» — виновата грязная квартира

В шоу три девушки борются за сердце холостяка, но оценивает мужчина их по квартире, голосу и социальным сетям Источник: subbota.tv











Эффектную новосибирскую модель выгнали из шоу «Богиня сыска» на телеканале «Суббота» из-за неухоженной квартиры. Мужчина решил, что у девушки грязно, неуютно и много пыли.



Сибирячка Валерия Букреева решила найти любовь на шоу «Богиня сыска», согласно условиям, три девушки борются за сердце холостяка, но герой оценивает их не по внешности или общению, а по состоянию квартиры, социальным сетям и голосу. Арсен обыскивал дома девушек и думал хочет ли он пойти на свидание с владелицей жилья. Сам мужчина работает тренером и увлекается музыкой.

Арсен оценивал интерьер и чистоту квартир девушек Источник: subbota.tv











Валерии 31 год, она работала моделью за границей, отучилась на визажиста, парикмахера и флориста. Мужчина, по ее словам, должен соответствовать девушке не только внешне, но и внутренне. Например, с дальнобойщиком она встречаться бы не стала, считает, что с ним смотрелась бы несуразно и смешно.



— Люди думают, что я выгляжу, как стерва, но в душе я маленький хомячок, котенок, очень добрый и нежный, — рассказывает о себе Валерия.

Однокомнатную квартиру жительницы Новосибирска Арсен тщательно обыскал, живет девушка в хрущевке, у нее большая кухня, а в другой комнате расположены диван и кровать. Первым делом мужчина заметил старый ремонт, он посоветовал Валерии соблюдать порядок и красоту, например, на шкафу лежали пакеты и чемодан, постель, по словам героя, была грязная, а на диване он нашел пятна. В коридоре Арсен тщательно осматривал обувь и решил, что она грязная. Правда, Валерия тут же возразила, что туфли чистые, правда, немного износились и попросила его купить новые.

Так выглядит квартира Валерии Источник: subbota.tv











Герой также посоветовал сибирячке задуматься о домашнем очаге. Обратил внимание и на пыльное зеркало, а осмотрев одежду в шкафу, нашел на одном из платьев пятно. Грязь заметил и на ковре, на балконе увидел разбитое окно, не понравилось Арсену даже скульптура фламинго, которая стояла как украшение.



Зато похвалил ванную комнату, сказав, что все лежит по своим местам, а заглянув в холодильник на кухне сразу понял, что девушка следит за питанием. Социальные сети Валерии холостяку также понравились, там она писала об отдыхе в Анапе, а в поисковике искала все о модельных агентствах.

— Девушка следит за собой, но не следит за своей хатой. За хатой надо следить в первую очередь, — считает Арсен.

Послушав голос Валерии и рассказ о выставке в галерее, мужчина заявил, что у него не складывается в одну квартину голос, выставка и неухоженная квартира. Девушка объяснила, что не расстраивается, но уверена — судить о человеке по квартире, чистоте и ремонту нельзя, надо смотреть социальные сети.

Обыскав все три квартиры, Арсен решил выгнать Валерию, перед выбором он сразу же сказал, что самая неухоженная квартира принадлежит самой красивой девушке. Так, по его мнению, и оказалось.

Как вы думаете, можно ли оценивать человека по состоянию его квартиры? Да, квартира — отражение человека Нет, бывают разные ситуации Напишу ответ в комментарии