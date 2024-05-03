От -1 до +19 градусов: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие выходные и в начале недели

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие выходные и в начале недели. Новосибирцев ждут прохладная температура, дожди и грозы. Об этом редакции НГС рассказала дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Дарья Беспалова.

4 мая в Новосибирской области преимущественно ожидается без осадков ночью и утром, местами туманы. Ветер юго-восточный, ночью 3–8, местами порывы до 13 метров в секунду, днем 5–10 с порывами до 15 метров в секунду. Ночные температуры -1… +4 градусов, при прояснениях до -7 градусов. Дневные температуры +12… +17 градусов.

— 5 мая у нас в течение дня будет проходить холодный фронт. Потом 6 мая мы будем под влиянием холодной воздушной массы, то есть в тылу за холодным фронтом. И вот эти дневные температуры довольно прохладные, +9… +14 градусов, ну а 7-го числа у нас следующий циклон будет проходить. С юго-запада будет продвигаться на нашу территорию теплая воздушная масса. Фоновая температура будет постепенно повышаться. 8-го числа за счет того, что будет облачно, будет теплая воздушная масса. Но температура будет повышаться незначительно, до +14… +19 градусов, — рассказала Дарья Беспалова.

