От -1 до +19 градусов: какая погода ждет новосибирцев в ближайшие выходные и в начале недели

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске и Новосибирской области в ближайшие выходные и в начале недели. Новосибирцев ждут прохладная температура, дожди и грозы. Об этом редакции НГС рассказала дежурный синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра Дарья Беспалова.
4 мая в Новосибирской области преимущественно ожидается без осадков ночью и утром, местами туманы. Ветер юго-восточный, ночью 3–8, местами порывы до 13 метров в секунду, днем 5–10 с порывами до 15 метров в секунду. Ночные температуры -1… +4 градусов, при прояснениях до -7 градусов. Дневные температуры +12… +17 градусов.
В городе 4 мая осадков не ожидается. Ветер будет юго-восточный ночью 3–8, днем 5–10 метров в секунду. Ночные температуры 0… +2 градуса, днем ожидается +13… +15 градусов.
— 5 мая у нас в течение дня будет проходить холодный фронт. Потом 6 мая мы будем под влиянием холодной воздушной массы, то есть в тылу за холодным фронтом. И вот эти дневные температуры довольно прохладные, +9… +14 градусов, ну а 7-го числа у нас следующий циклон будет проходить. С юго-запада будет продвигаться на нашу территорию теплая воздушная масса. Фоновая температура будет постепенно повышаться. 8-го числа за счет того, что будет облачно, будет теплая воздушная масса. Но температура будет повышаться незначительно, до +14… +19 градусов, — рассказала Дарья Беспалова.
5 мая по области местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем по западу прекращение осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 7–12, местами порывы ночью до 17 метров в секунду. Днем с прохождением холодного фронта порывы усилятся до 22 метров в секунду.
Температура ночью будет теплая — придет теплая воздушная масса. Температура воздуха будет в районе +5… +10 градусов. Днем ожидается +15… +20 градусов. По северо-западу области будет проходить холодный фронт, там температуры будут понижаться до +8… +13 градусов.
В Новосибирске 5 мая ночью местами ожидается небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер будет юго-восточный ночью, днем западный 7−12, с порывами до 17 метров в секунду.
Ночные температуры будут довольно высокие, +7… +9 градусов. Днем прогнозируем +16… +18 градусов. В районе ОбьГэс — около +11… +13 градусов. Во второй половине дня ожидается холодный фронт. Вечером температуры будут понижаться.
На 6 мая по области ожидается преимущественно без осадков. Ночью по востоку области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер западный. Ночью 7–12, с порывами до 18 метров в секунду. Днем 5–10, с порывами до 16 метров в секунду.
Ночью 6 мая температура по области будет в районе +1… +6 градусов по западу, по северо-западу до -4. Днем ожидается в районе +9… +14 градусов.
В городе 6 мая ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный. Ночью 7–12, с порывами до 17 метров в секунду. Днем 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в Новосибирске ожидается в районе + 4… +6 градусов. Днем — +10… +12 градусов.
7 мая по области ожидается преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3–8, с порывами до 13 метров в секунду. Ночные температуры будут в районе -1… +4, днем — +13… +18 градусов.
8 мая по области местами ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный ночью 4–9, порывы до 14 метров в секунду. Днем ветер будет около 7–12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет около +2… +7 градусов. Днем ожидается до +14… +19 градусов.
Ранее НГС писал о том, что новосибирские синоптики предупредили о заморозках в мае. Пока холод и не думает отступать.
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