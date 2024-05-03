До -3 градусов и много осадков: новосибирские синоптики предупредили о заморозках в мае — уточненный прогноз

Новосибирские синоптики уточнили прогноз на май — данные опубликовали на сайте «Западно-Сибирского УГМС». Средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +11... +14 градусов, что около нормы, а на юго-востоке области — выше нормы на 1 градус.
— В первой пятидневке ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -2... -7 градусов до +1... +6 градусов, днем от +5... +10 градусов до +13... +18 градусов. Во второй пятидневке и начале второй декады постепенное повышение температуры воздуха в ночные часы до +7... +12 градусов, в дневные до +15... +20 градусов, местами +25 градусов, — говорится на сайте «Западно-Сибирского УГМС».
Во второй половине месяца будут колебания температуры воздуха ночью от +2... +7 градусов (местами заморозки до 0... -3 градусов) до +10... +15 градусов, в светлое время суток от +12... +17 градусов до +21... +26 градусов.
— Месячное количество осадков предполагается больше нормы, по югу области около нормы (22–45 мм). Дожди, местами грозы, предполагаются в большинстве дней первой и третьей декад и отдельные дни второй декады месяца, — добавили синоптики.
В Новосибирской области 2 мая начался снегопад. В некоторых частях региона снег шел очень интенсивно и уже начали образовываться сугробы. Синоптики предупредили, что снегопады в Сибири в мае не редкость, а, скорее, правило. Волноваться стоит только некоторым дачникам.