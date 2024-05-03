НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

облачно, дождь

ощущается как 0

2 м/c,

южн.

 744мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,05
EUR 98,64
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Замглавы Краснообска поймали на взятке

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Где построят новые мосты
Кого посадили этой весной
Как провести майские
Убытки сервисов доставки
Идти к врачу или нет
Вопросы ЕГЭ по истории
Онлайн-неделя моды
НГС в Telegram
Весна До -3 градусов и много осадков: новосибирские синоптики предупредили о заморозках в мае — уточненный прогноз

До -3 градусов и много осадков: новосибирские синоптики предупредили о заморозках в мае — уточненный прогноз

Холод и не думает отступать

2 298
12 комментариев
В Новосибирске 2 мая выпал снег — для начала месяца это не редкость

Новосибирские синоптики уточнили прогноз на май — данные опубликовали на сайте «Западно-Сибирского УГМС». Средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +11... +14 градусов, что около нормы, а на юго-востоке области — выше нормы на 1 градус.

— В первой пятидневке ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -2... -7 градусов до +1... +6 градусов, днем от +5... +10 градусов до +13... +18 градусов. Во второй пятидневке и начале второй декады постепенное повышение температуры воздуха в ночные часы до +7... +12 градусов, в дневные до +15... +20 градусов, местами +25 градусов, — говорится на сайте «Западно-Сибирского УГМС».

Во второй половине месяца будут колебания температуры воздуха ночью от +2... +7 градусов (местами заморозки до 0... -3 градусов) до +10... +15 градусов, в светлое время суток от +12... +17 градусов до +21... +26 градусов.

— Месячное количество осадков предполагается больше нормы, по югу области около нормы (22–45 мм). Дожди, местами грозы, предполагаются в большинстве дней первой и третьей декад и отдельные дни второй декады месяца, — добавили синоптики.

В Новосибирской области 2 мая начался снегопад. В некоторых частях региона снег шел очень интенсивно и уже начали образовываться сугробы. Синоптики предупредили, что снегопады в Сибири в мае не редкость, а, скорее, правило. Волноваться стоит только некоторым дачникам.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Погода Май Погода в Новосибирске Дожди Грозы
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Анна,  31

Сергей,  50

Сергей,  33

Илья,  45

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление