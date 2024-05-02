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Весна онлайн-трансляция Зима вернулась: снегопад пришел в Новосибирск и область — фото и видео непогоды (онлайн)

Зима вернулась: снегопад пришел в Новосибирск и область — фото и видео непогоды (онлайн)

Холод и сильный ветер накрыл не только город

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14 комментариев

В Новосибирской области 2 мая начался снегопад. В некоторых частях региона снег идет очень интенсивно и уже начали образовываться сугробы. В городе ситуация чуть лучше. Следим, что происходит в регионе из-за холодного циклона.

Вы сделали фото и видео со снегопадом и последствиями? Присылайте их в редакцию.
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Александра Бруня

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на май: начало месяца по температуре ожидается ниже нормы.

В первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1–2 градуса и будет колебаться от 0... -5 градусов (местами до -10 градусов) до +5... +10 градусов, днем от +5... +10 градусов до +18... +23 градусов. Дожди и грозы будут в большинстве дней декады.

Александра Бруня

— Зима начинается опять, — отметила читательница НГС Любовь.

Александра Бруня

В Калининском районе снег шел очень интенсивно.

Александра Бруня

У новосибирцев отличное чувство юмора.

Александра Бруня

Немного фото того, что происходит в Новосибирске.

Александра Бруня

По словам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, снег в мае — явление не редкое.

— У нас сейчас проходит циклон, но вот здесь, впереди циклона, небольшое понижение температуры на высоте, поэтому осадки принимают фазу именно мокрого снега, — объяснили в гидрометцентре. — Далее в течение дня по тому, как проходит циклон, температура на высоте может варьироваться от положительных до отрицательных значений.

Так что снегопад и дождь могут сменять друг друга в течение дня.

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