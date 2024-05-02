Зима вернулась: снегопад пришел в Новосибирск и область — фото и видео непогоды (онлайн)

В Новосибирской области 2 мая начался снегопад. В некоторых частях региона снег идет очень интенсивно и уже начали образовываться сугробы. В городе ситуация чуть лучше. Следим, что происходит в регионе из-за холодного циклона.
Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на май: начало месяца по температуре ожидается ниже нормы.
В первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1–2 градуса и будет колебаться от 0... -5 градусов (местами до -10 градусов) до +5... +10 градусов, днем от +5... +10 градусов до +18... +23 градусов. Дожди и грозы будут в большинстве дней декады.
— Зима начинается опять, — отметила читательница НГС Любовь.
В Калининском районе снег шел очень интенсивно.
У новосибирцев отличное чувство юмора.
Немного фото того, что происходит в Новосибирске.
По словам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, снег в мае — явление не редкое.
— У нас сейчас проходит циклон, но вот здесь, впереди циклона, небольшое понижение температуры на высоте, поэтому осадки принимают фазу именно мокрого снега, — объяснили в гидрометцентре. — Далее в течение дня по тому, как проходит циклон, температура на высоте может варьироваться от положительных до отрицательных значений.
Так что снегопад и дождь могут сменять друг друга в течение дня.