Грозы и жара до +28 градусов: новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на май — будут и заморозки

Температура в первой половине мая будет ниже нормы Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на май — начало месяца по температуре ожидается ниже нормы. Данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области в документе о возможных ЧС на территории региона.



В первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1–2 градуса и будет колебаться от 0... -5 градусов (местами до -10 градусов) до +5... +10 градусов, днем от +5... +10 градусов до +18... +23 градусов. Дожди и грозы будут в большинстве дней декады.



— Во второй декаде средняя температура воздуха ожидается около и ниже нормы на 1 градус и будет колебаться ночью 0... +5 градусов, местами 0... -5 градусов, +3... +8 градусов, местами до +13 градусов. Днем от +8... +13 градусов до +18... +23 градусов (местами до +28 градусов). Грозовые дожди ожидаются в отдельные дни декады, — говорится в прогнозе.

В третьей декаде средняя температура воздуха ожидается около нормы. В темное время суток +3... +8 градусов (местами +10... +15 градусов), в отдельные дни местами заморозки до 0... -2 градусов, днем +15... +20 градусов (местами +23... +28 градусов). Будут грозы.



В мае в Новосибирск приезжает много звезд, начинается сезон фестивалей, приближается тепло. НГС собрал все самые интересные события в городе, которые пройдут в последний месяц весны, в одном материале.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.