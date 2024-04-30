Кто кроме «Зверей» и «Арии» приедет в Новосибирск в мае — большая афиша от НГС

Май — это уже почти лето. В город приезжает много звезд, начинается сезон фестивалей, приближается тепло. Будут и федеральные праздники Первомай, День Победы, и культурная «Ночь музеев», и научно-популярный Smart Piknik. НГС собрал все самые интересные события в городе, которые пройдут в последний месяц весны, в одном материале. Будет много и бесплатных развлечений.
Концерты
Тиктокеры lpshkaa & roldozzzer (16+) выйдут на сцену «Подземки» 2 мая со своей музыкой. Билеты стоят от 400 рублей. Создательница своего уникального стиля кьют-рок Дора (16+) выступит в «Подземке» 3 мая. Исполнительница хитов «Дорадура» и «Втюрилась» продает билеты от 1600 рублей.
Послушать классическую и современную авторскую песню, бразильскую босанову и джазовые импровизации можно на концерте «Моей душе покоя нет...» (12+). За билет от 1300 рублей можно пойти на концерт Романа Ланкина и Сергея Шитова 3 мая.
В «Подземке» 4 мая выступит Леша Свик (12+). Поп-артист исполнит баллады «Малиновый свет», «Плакала», «Стерва» стоимость билета от 2200 рублей. Группа Neverlove (16+) выступит в «Подземке». Концерт состоится 10 мая, за билет просят от 1000 рублей. На сцене исполнят глэм-рок и метал-рок.
В «Сибирь-Арене» собирает своих поклонников Jony (12+). Победитель второго сезона шоу «Маска» и автор хитов «Комета», «Титры», Love Your Voice выйдет на сцену 11 мая. Билеты стоят от 2000 рублей. В «Подземке» 11 мая выступит рэп-исполнитель Sagath (16+). На концерте будет презентация нового альбома «Monastery 2». Билеты стоят от 1000 рублей.
Певец, трубач и мультиинструменталист Антоха МС (12+) выступит в «Подземке». Билеты на артиста стоят от 1600 рублей, концерт пройдет 12 мая. В «Подземке» 12 мая на сцену выйдет Федор Sted.D (16+). Рэп-исполнитель исполнит свои хиты «Тошно» и «Алло» за билеты от 1000 рублей.
Белорусская певица Просто Лера (12+) выступит на сцене «Подземки» 16 мая. Билеты на автора хитов «Лютики» и «Отпускаю» стоят от 1600 рублей. От 1400 рублей продают билеты на концерт mzlff (16+). Автор лирического рэпа выступит на сцене «Подземке» 17 мая.
Презентацию нового альбома проведет группа «Элли на маковом поле» (12+) 17 мая. Билеты в «Подземку» будут стоить от 1500 рублей.
Рэпер TRUEтень (18+) выступит на сцене «Подземки» 18 мая. Билеты стоят от 1500 рублей. Артист приедет со своим последним альбомом «Раствор», но исполнит и старые треки. В Bla Bla Bar приедут хитмейкеры Jakone & A.V.G (16+), которые исполнят свои хиты «Платина» и «Заводит». Билет на выступление в клуб 18 мая стоит от 2800 рублей.
На сцену «Подземки» выйдет лиричный хип-хоп-исполнитель ChipaChip (18+). Концерт пройдет 18 мая. Билет стоит 1700 рублей, организаторы обещают душевную атмосферу и забег мурашек. В этот же день, 18 мая, будет выступать рэп-исполнитель aikko (16+). Концерт также пройдет в «Подземке». Билеты — от 1100 рублей.
С концертом «55 лет на сцене!» в Доме ученых СО РАН выступит Олег Газманов (6+). Билеты на юбилейный концерт 19 мая стоят от 4000 рублей. В «Подземке» на сцену выйдет Obladaet (16+), который отправился в свой тур. Билеты на концерт 21 мая стоят от 1800 рублей.
Рок-концерт «Падаю в небо» (12+) пройдет в театре «Глобус». На большую сцену выйдут певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Концерт пройдет с участием симфонического оркестра «Глобуса». Билет на 21 мая стоит от 3000 рублей.
Перенесенный с апреля на 22 мая концерт «Любэ» (6+) пройдет в ДКЖ. Пропеть вместе с группой «Выйду ночью в поле с конем» и «От Волги до Енисея» можно за 4600 рублей. Исполнительница песни «Стрела» к ТВ-шоу «Пацанки» Дана Соколова (12+) выйдет на сцену «Бродячей собаки». Акустический концерт в стиле рок, поп-рок и хип-хоп пройдет 23 мая, билеты стоят от 1800 рублей.
Во время своего тура в «Подземку» заедет GSPD (16+). Авторы хитов «У России три пути», «Никому не говори», «Евробит» выступят 24 мая. Купить билет можно за 999 рублей.
«Плохая девочка» Анна Плетнева (16+) из группы «Винтаж» будет выступать в баре «Руки Вверх!» 24 мая. За билеты от 1500 рублей можно послушать такие хиты, как «Знак водолея», «Плохая девочка», «Рома-Роман», «Одиночество любви», «Ева».
Культовая группа «Ария» (12+) привезет в «Сибирь-Арену» свой концерт «Гость из царства теней». Рокеры выступят 25 мая, билеты стоят от 1800 рублей.
В Новосибирск впервые приедет группа ЯйцЫ Fаберже (16+). Околофутбольный ска-панк исполнят музыканты из Орла 25 мая. Билеты стоят от 800 рублей.
Группа «Звери» (12+) приглашают новосибирцев прожить за двухчасовое шоу 20-летнюю историю с момента выхода первой песни «Для тебя». Купить билет можно от 2200 рублей. Концерт пройдет в «Сибирь-Арене» 27 мая.
Инди-группа «Обними Кита» (12+) собираются исполнить мелодичный поп-рок в баре The Rooks 23 мая. Билеты стоят 1400 рублей.
Исполнитель роли Михаила Круга в фильме «Легенды о Круге» Юрий Кузнецов-Таёжный (18+) выйдет на сцену «Максимилианс». Певец выступит с песнями великого шансонье и со своими авторскими. Билет на концерт 29 мая будет стоить от 1100 рублей.
Музыкант, который объединяет рок и рэп в одних треках, Джизус (16+) выйдет на сцену «Подземки» 30 мая. Билеты на концерт в рамках тура Amor Fati стоят от 2200 рублей.
В ККК Маяковского 31 мая пройдет «Вечер шансона» (12+). На сцену выйдут «Воровайки», «Мафик» и группа «Бумер». Послушать звезд шансона можно за 1500 рублей.
Театры
Татьяна Васильева и Ефим Шифрин приедут со спектаклем «Танцуй со мной» (16+) в Новосибирск. Они выступят 24 мая в Доме ученых СО РАН, а 25 мая — в ДКЖ. Билеты можно купить за 1200 рублей и больше. Основанная на произведении Михаила Хейфеца пьеса расскажет историю о мужчине, женщине, танцевальном клубе.
Музыкальную комедию «Любовь по-французски» (12+) покажут в ДКЖ 5 мая. Билеты на постановку, в которой играют Семен Стругачев, Ольга Прокофьева, Евгений Ганелин и другие, стоят от 1500 рублей. В спектакле расскажут историю, как бизнесмен хочет выдать свою дочь за делового партнера, но она давно влюблена в секретаря отца.
Театр «Старый дом» представляет премьеру «Девятью десять» (16+) в честь 90-летнего юбилея. 14 мая жители смогут увидеть историю, которая началась в 1933 году, когда создали Новосибирский передвижной совхозно-колхозный театр, который и стал «Старым домом». Создатели обещают, что спектакль — во многом исследование, во время которого зритель сможет заглянуть за кулисы. Информации о билетах нет.
Свой монолог-концерт в ДКЖ привезет драматург Евгений Гришковец «Порядок слов» (16+). Как рассказывает сам Евгений, в этот спектакль вошли произведения разных жанров. Посмотреть его можно за билет от 1600 рублей 17 мая.
Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей им. А. А. Брянцева 17 мая покажет в новосибирском «Глобусе» спектакль «Собаки» (12+). За билет стоимостью от 550 рублей можно посмотреть постановку по повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг». Главные герои этой истории — бездомные собаки.
Этот же театр, который приехал с гастролями, представит спектакль «Счастливый неудачник» (12+) 18 мая. Билеты на историю про детство мальчика в Петрограде стоят от 500 рублей. Посмотреть «Отрочество» (12+) от Санкт-Петербургского театра юных зрителей можно 19 мая. Билет стоит 800 рублей. Постановка основана на пьесе Ярославы Пулинович, которая в свою очередь написала ее по мотивам трилогии Льва Толстого.
На следующий день, 20 мая, в «Глобусе» покажут питерский спектакль «Лес» (16+). На основанную по одноименной пьесе Александра Островского постановку билет стоит от 900 рублей.
В филармонии покажут концерт-спектакль «Аллилуйя любви» (12+) по мотивам рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». Услышать знаменитые строчки «Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь…» можно 19 мая за билет от 500 рублей.
Знаменитое произведение «Папа» (16+) можно посмотреть в ДКЖ 19 мая. Сергей Маковецкий и Мария Рыщенкова в одноименном спектакле расскажут историю об отце и дочери, осознающих изменения, которые происходят с человеком, теряющим свой контроль над разумом. Билеты стоят от 2000 рублей.
В «Бродячей собаке» 19 мая пройдет премьера и будут читать Артура Конана Дойла (12+) «Палец инженера» и «Союз рыжих». Билеты стоят от 400 рублей. Актеры Павел Поляков, Никита Сарычев, Руслан Вяткин и Алексей Корнев приглашают вместе прочесть детективы.
Встречу режиссера Сергея Афанасьева и художника Сергея Мосиенко можно посетить 20 мая. Билет стоит от 500 рублей. Разговор двух творческих людей пройдет в декорациях другого художника — Винсента Ван Гога. Отсюда и названия мероприятия «Выставка Ван Гога с Сергеем Афанасьевым» (12+). Пройдет мероприятие в театре Сергея Афанасьева.
В ДКЖ 21 мая будут показывать спектакль по произведения Стивена Кинга «Мизери» (16+). Билеты стоят от 1500 рублей. Режиссер Нина Орловская оживит на сцене историю про писателя, автора романов про Мизери, который после жуткой аварии попадает в плен к фанатичной поклоннице.
Фестивали
Для любителей метала пройдет Neformat Fest (16+) в «Подземке». Он пройдет 1 мая, а билеты стоят от 1099 рублей. На сцене выступят Accidentsl Death Benefit из Братска, The Crossed из Красноярска, Cavader Carnivore из Новосибирска, ILLA из Новосибирска и Stone Cage из Новосибирска.
Фестиваль воздушных и летающих «Полнолуние» (18+) пройдет в «Подземке» 11 мая. Соревноваться будут танцоры pole art, pole exotic и strip. Билеты стоят от 600 рублей.
Любимая многими новосибирцами «Ночь музеев» (0+) пройдет 18 мая. Дату определили на федеральном уровне, но какие новосибирские музеи будут участвовать — пока неизвестно. О том, как проходила акция в прошлом году, можно прочесть в нашей хронике.
Уже традиционно в мае начнется фестиваль классической музыки «Музыка объединяет» (0+). Сейчас известно, что открытие будет 18 мая, а закончится он 15 июня. Точного расписания и цен пока нет. Фестиваль — это молодежный проект, в котором участвуют как профессиональные музыканты, так и любители.
В Академгородке с 20 по 25 мая пройдет научно-популярный фестиваль Smart Piknik (0+), вход на который абсолютно бесплатный. В будни гости смогут зайти в лаборатории институтов, а в субботу в Академпарке откроется фуд-корт, лекции, квизы, выставки и киберзона. Будет и концерт, но пока имена участников держат в секрете.
В концертном зале имени Каца пройдет фестиваль юных дизайнеров школы «Меланж» (6+). Модное шоу состоится 26 мая. Купить билет можно за 500 рублей.
В Доме ученых СО РАН 26 мая пройдет фестиваль «Сибирская весна» (6+), в который войдут лекции об истории Сибири, спектакли, экскурсии и выставки. Вход по удостоверениям членам Дома ученых или регистрация по телефону 330–76–54.
Слэм, мош и серкл-питы вам обещают на Unholy Brutality Fest (16+), который пройдет в «Подземке» 31 мая. Две метал-команды устроили совместный тур. На сцене объединятся сибирские Vomitous Mass и Nauseating из Челябинска. Билеты, чтобы послушать Brutal Death Metal и slamming beatdown, стоят от 525 рублей.
День Победы
В театре «Глобус» в канун 79-й годовщины Дня Победы представят праздничный концерт «Гала-Победа!» (12+). Пройдет он 7 мая, а билеты стоят 600 рублей. На концерте прозвучат песни и стихи авторов, которые стали свидетелями и участниками Второй мировой, архивные письма воинов-новосибирцев.
«Красный факел» 7 мая покажет реквием «Февральский дневник» (12+), поставленный к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Произведение основано на работах поэтессы Ольги Берггольц, которая всю блокаду была в Ленинграде и стала «блокадной музой». Сопровождать стихотворения Ольги Берггольц, тексты Даниила Гранина, документальные свидетельства эпохи будут музыкой Дмитрия Шостаковича. Купить билет можно от 400 рублей.
В Оперном театре в День Победы пройдет музыкальный концерт «Песни нашей Победы» (6+), на котором прозвучат любимые и знакомые каждому песни о воинской доблести, солдатской дружбе и чести. Билеты стоят от 200 рублей.
В Музыкальном театре 8 и 9 мая покажут музыкальную драму «А зори здесь тихие...» (12+). За билеты от 300 рублей можно посмотреть спектакль, который создан новосибирским композитором Андреем Кротовым по одноименной повести Бориса Васильева.
Известные всем стихотворения и песни прозвучат в Театре Афанасьева во время музыкально-поэтического спектакля «Вечно живые» (12+). Билет на 9 Мая стоит 500 рублей. Материалы для постановки выбирали сами артисты — то, что отзывалось у них в сердце.
В Новосибирске на 9 Мая запланировано несколько мероприятий. Мы собрали расписание в одной картинке.
Классическая и фольклорная музыка
Праздник весны и труда отметят в Оперном театре 1 мая на концерте «В ритме Первомая» (6+). Камерный ансамбль «Музыка для нас» исполнят популярные песни: «Марш энтузиастов», «Дорожную-молодежную» из фильма «Волга-Волга», песню советского кино «Журчат ручьи» и другие. Купить билеты можно на 500 рублей.
В камерном зале филармонии пройдет концерт под названием «Пасха красная» (12+). Его можно будет послушать 5 мая, в день праздника. Фольклорный ансамбль «Рождество» исполнит русскую народную музыку. За 400 рублей можно послушать волочёбные, плясовые, лирические народные песни, частушки, страдания, инструментальные наигрыши.
12 мая в Оперном пройдет концерт-спектакль в честь дня рождения театра «Виват, Новат!» (6+). Билеты стоят от 1000 рублей. Как рассказывают организаторы, будет экскурс в мир театрального костюма, парад оперных персонажей, оперных шлягеров и раритетов всех времен и народов.
В филармонии имени Каца пройдет трибьют-концерт «Легенда Майкл Джексон» (12+). Вокальный ансамбль Павла Шаромова выйдет на сцену 14 мая. Билеты стоят от 400 рублей.
Пианист с мировым именем Александр Романовский (12+) выступит 19 мая. На вечере классической музыки в клубе «Ночь» будут исполнены произведения Шопена, Листа, Рахманинова и Скрябина. Билет стоит от 600 рублей.
Музыка барокко в исполнении солистов оперы и камерного ансамбля «Музыка для нас» под руководством Натальи Жук прозвучит в Оперном театре. Билеты стоят от 700 рублей. Концерт «Времена Вивальди» (6+) пройдет 29 мая.
Юмор
На сцену ККК Маяковского выйдет звезда «Женского стендапа» Варвара Щербакова (18+). Свой концерт «Вот эта женщина, которая» она покажет 18 мая за билеты от 2300 рублей.
Лучшие номера в КВН, выступления на ТНТ и Первом канале покажут участники двух команд КВН «Пятигорск» + «Союз» (12+). Они выступят на сцене ККК имени Маяковского 22 мая. Билеты стоят от 2000 рублей.
Один из самых знаменитых комиков России Сергей Орлов (18+) выступит в «Локомотив-Арене» 30 и 31 мая. Билеты на новую программу «Переходный возраст» стоят от 1500 рублей.