Кто кроме «Зверей» и «Арии» приедет в Новосибирск в мае — большая афиша от НГС

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Тиктокеры lpshkaa & roldozzzer (16+) выйдут на сцену «Подземки» 2 мая со своей музыкой. Билеты стоят от 400 рублей. Создательница своего уникального стиля кьют-рок Дора (16+) выступит в «Подземке» 3 мая. Исполнительница хитов «Дорадура» и «Втюрилась» продает билеты от 1600 рублей.

Послушать классическую и современную авторскую песню, бразильскую босанову и джазовые импровизации можно на концерте «Моей душе покоя нет...» (12+). За билет от 1300 рублей можно пойти на концерт Романа Ланкина и Сергея Шитова 3 мая.

В «Подземке» 4 мая выступит Леша Свик (12+). Поп-артист исполнит баллады «Малиновый свет», «Плакала», «Стерва» стоимость билета от 2200 рублей. Группа Neverlove (16+) выступит в «Подземке». Концерт состоится 10 мая, за билет просят от 1000 рублей. На сцене исполнят глэм-рок и метал-рок.

В «Сибирь-Арене» собирает своих поклонников Jony (12+). Победитель второго сезона шоу «Маска» и автор хитов «Комета», «Титры», Love Your Voice выйдет на сцену 11 мая. Билеты стоят от 2000 рублей. В «Подземке» 11 мая выступит рэп-исполнитель Sagath (16+). На концерте будет презентация нового альбома «Monastery 2». Билеты стоят от 1000 рублей.

Певец, трубач и мультиинструменталист Антоха МС (12+) выступит в «Подземке». Билеты на артиста стоят от 1600 рублей, концерт пройдет 12 мая. В «Подземке» 12 мая на сцену выйдет Федор Sted.D (16+). Рэп-исполнитель исполнит свои хиты «Тошно» и «Алло» за билеты от 1000 рублей.

Белорусская певица Просто Лера (12+) выступит на сцене «Подземки» 16 мая. Билеты на автора хитов «Лютики» и «Отпускаю» стоят от 1600 рублей. От 1400 рублей продают билеты на концерт mzlff (16+). Автор лирического рэпа выступит на сцене «Подземке» 17 мая.

Презентацию нового альбома проведет группа «Элли на маковом поле» (12+) 17 мая. Билеты в «Подземку» будут стоить от 1500 рублей.

В Новосибирске всё чаще проводят концерты в «Сибирь-Арене» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рэпер TRUEтень (18+) выступит на сцене «Подземки» 18 мая. Билеты стоят от 1500 рублей. Артист приедет со своим последним альбомом «Раствор», но исполнит и старые треки. В Bla Bla Bar приедут хитмейкеры Jakone & A.V.G (16+), которые исполнят свои хиты «Платина» и «Заводит». Билет на выступление в клуб 18 мая стоит от 2800 рублей.



На сцену «Подземки» выйдет лиричный хип-хоп-исполнитель ChipaChip (18+). Концерт пройдет 18 мая. Билет стоит 1700 рублей, организаторы обещают душевную атмосферу и забег мурашек. В этот же день, 18 мая, будет выступать рэп-исполнитель aikko (16+). Концерт также пройдет в «Подземке». Билеты — от 1100 рублей.

С концертом «55 лет на сцене!» в Доме ученых СО РАН выступит Олег Газманов (6+). Билеты на юбилейный концерт 19 мая стоят от 4000 рублей. В «Подземке» на сцену выйдет Obladaet (16+), который отправился в свой тур. Билеты на концерт 21 мая стоят от 1800 рублей.

Рок-концерт «Падаю в небо» (12+) пройдет в театре «Глобус». На большую сцену выйдут певица Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Концерт пройдет с участием симфонического оркестра «Глобуса». Билет на 21 мая стоит от 3000 рублей.

Перенесенный с апреля на 22 мая концерт «Любэ» (6+) пройдет в ДКЖ. Пропеть вместе с группой «Выйду ночью в поле с конем» и «От Волги до Енисея» можно за 4600 рублей. Исполнительница песни «Стрела» к ТВ-шоу «Пацанки» Дана Соколова (12+) выйдет на сцену «Бродячей собаки». Акустический концерт в стиле рок, поп-рок и хип-хоп пройдет 23 мая, билеты стоят от 1800 рублей.

Во время своего тура в «Подземку» заедет GSPD (16+). Авторы хитов «У России три пути», «Никому не говори», «Евробит» выступят 24 мая. Купить билет можно за 999 рублей.

«Плохая девочка» Анна Плетнева (16+) из группы «Винтаж» будет выступать в баре «Руки Вверх!» 24 мая. За билеты от 1500 рублей можно послушать такие хиты, как «Знак водолея», «Плохая девочка», «Рома-Роман», «Одиночество любви», «Ева».

Культовая группа «Ария» (12+) привезет в «Сибирь-Арену» свой концерт «Гость из царства теней». Рокеры выступят 25 мая, билеты стоят от 1800 рублей.

Группа «Ария» приезжала в Новосибирск на фестиваль «Ветер Сибири» в прошлом августе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Новосибирск впервые приедет группа ЯйцЫ Fаберже (16+). Околофутбольный ска-панк исполнят музыканты из Орла 25 мая. Билеты стоят от 800 рублей.



Группа «Звери» (12+) приглашают новосибирцев прожить за двухчасовое шоу 20-летнюю историю с момента выхода первой песни «Для тебя». Купить билет можно от 2200 рублей. Концерт пройдет в «Сибирь-Арене» 27 мая.

Инди-группа «Обними Кита» (12+) собираются исполнить мелодичный поп-рок в баре The Rooks 23 мая. Билеты стоят 1400 рублей.

Исполнитель роли Михаила Круга в фильме «Легенды о Круге» Юрий Кузнецов-Таёжный (18+) выйдет на сцену «Максимилианс». Певец выступит с песнями великого шансонье и со своими авторскими. Билет на концерт 29 мая будет стоить от 1100 рублей.

Музыкант, который объединяет рок и рэп в одних треках, Джизус (16+) выйдет на сцену «Подземки» 30 мая. Билеты на концерт в рамках тура Amor Fati стоят от 2200 рублей.