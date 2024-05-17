«Жуть какая поднимается»: черный столб дыма недалеко от первой горбольницы напугал новосибирцев

Недалеко от первой горбольницы в Новосибирске в небо поднялся черный столб дыма. Очевидцы заметили его в центре города.
— Жуть какая поднимается, — рассказал читатель НГС. Возгорание увидели и из бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16.
По данным пресс-службы МЧС, горит мусор, покрышки в районе улицы Кузьмы Минина, угрозы нет.
14 мая в Новосибирске загорелся мусорный полигон, дым видели с разных концов города. Сейчас мусор продолжается дымить и накрывать жилые дома по улице Хилокской. По оценке региональных властей и МЧС, возгорание ликвидируют до конца текущей недели. Площадь пожара достигала 6000 кв. м. Руководителю регоператора МУП «САХ» внесли представление, возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.