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Происшествия «Жуть какая поднимается»: черный столб дыма недалеко от первой горбольницы напугал новосибирцев

«Жуть какая поднимается»: черный столб дыма недалеко от первой горбольницы напугал новосибирцев

В МЧС рассказали, что произошло

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Дым виден из центра города

Недалеко от первой горбольницы в Новосибирске в небо поднялся черный столб дыма. Очевидцы заметили его в центре города.

— Жуть какая поднимается, — рассказал читатель НГС. Возгорание увидели и из бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16.

По данным пресс-службы МЧС, горит мусор, покрышки в районе улицы Кузьмы Минина, угрозы нет.

На ролике заметно, что дым действительно черного цвета

14 мая в Новосибирске загорелся мусорный полигон, дым видели с разных концов города. Сейчас мусор продолжается дымить и накрывать жилые дома по улице Хилокской. По оценке региональных властей и МЧС, возгорание ликвидируют до конца текущей недели. Площадь пожара достигала 6000 кв. м. Руководителю регоператора МУП «САХ» внесли представление, возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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Дым Покрышки Возгорание Мусор МЧС
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