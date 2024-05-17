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Город «Жаль, что камера не передаёт запах»: новосибирцы четвёртый день задыхаются от горящей свалки — дворы заполнил дым

«Жаль, что камера не передаёт запах»: новосибирцы четвёртый день задыхаются от горящей свалки — дворы заполнил дым

Уже четыре дня жителям домов в районе горящего мусорного полигона сложно дышать

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Полигон обещают потушить до конца этой недели

Дым от горящего мусорного полигона продолжает распространяться на жилые дома, сообщила НГС утром 17 мая жительница дома №11 по улице Хилокской Виктория.

— Это наше утро, это нереально просто. Сейчас штиль, ветра нет, поэтому всё задымилось опять. Жаль, что камера не передаёт запахи. Голова болит, сегодня поеду к врачу — третий день голова болит, — описала ситуацию собеседница.

Дворы утром 17 мая заволокло смогом

Мусорный полигон «Левобережный» продолжает дымиться четвёртый день, пожар на свалке начался вечером 13 мая. По оценке региональных властей и МЧС, возгорание ликвидируют до конца текущей недели. Площадь пожара достигала 6 гектаров. Руководителю регоператора МУП «САХ» внесли представление, возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Накануне НГС пообщался с жителями улиц Малыгина и Хилокская, которые находятся ближе всех к полигону

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