«Жаль, что камера не передаёт запах»: новосибирцы четвёртый день задыхаются от горящей свалки — дворы заполнил дым

Полигон обещают потушить до конца этой недели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дым от горящего мусорного полигона продолжает распространяться на жилые дома, сообщила НГС утром 17 мая жительница дома №11 по улице Хилокской Виктория.

— Это наше утро, это нереально просто. Сейчас штиль, ветра нет, поэтому всё задымилось опять. Жаль, что камера не передаёт запахи. Голова болит, сегодня поеду к врачу — третий день голова болит, — описала ситуацию собеседница.

Дворы утром 17 мая заволокло смогом Источник: Читательница НГС

Мусорный полигон «Левобережный» продолжает дымиться четвёртый день, пожар на свалке начался вечером 13 мая. По оценке региональных властей и МЧС, возгорание ликвидируют до конца текущей недели. Площадь пожара достигала 6 гектаров. Руководителю регоператора МУП «САХ» внесли представление, возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.



Накануне НГС пообщался с жителями улиц Малыгина и Хилокская, которые находятся ближе всех к полигону