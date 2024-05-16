«Это чудовище все еще горит»: свалка у Хилокского рынка снова задымилась — видео

В Ленинском районе Новосибирска с новой силой разгорелся мусорный полигон у Хилокского рынка. Кадры задымления опубликованы в сообществе «Типичная Затулинка» в социальной сети «Вконтакте».
В беседе с корреспондентом НГС автор видео Мария рассказала, что видео с дымящейся свалкой было снято примерно в 19 часов в четверг, 16 мая. Девушка отметила, что проезжала в сторону Ордынки в два часа дня и дыма было на порядок меньше.
— Это чудовище все еще горит. Мы часа три назад ехали в сторону Ордынки, огня не было. Сейчас дым сильнее стал и опять открытый огонь появился. Походу, мы это будем долго нюхать. И вся эта фигня летит в сторону нашей Затулиночки, — рассказала автор видео.
В МУП «САХ» 16 мая сообщали, что на полигон за дневную смену планируют завести 5–7 тысяч кубометров грунта, который доставят к локальным очагам тления свалки.
Напомним, мусорный полигон загорелся вечером 14 мая, площадь пожара составляла более 6 тысяч квадратных метров. Сейчас открытый огонь на свалке потушен, происходит глубинное горение. Его, по предварительным данным, будут тушить до конца недели. Руководителю регоператора МУП «САХ» внесли представление, возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.