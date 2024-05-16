«Это чудовище все еще горит»: свалка у Хилокского рынка снова задымилась — видео

Активное задымление на свалке началось в 19 часов Источник: «Типичная Затулинка», vk.com











В Ленинском районе Новосибирска с новой силой разгорелся мусорный полигон у Хилокского рынка. Кадры задымления опубликованы в сообществе «Типичная Затулинка» в социальной сети «Вконтакте».



В беседе с корреспондентом НГС автор видео Мария рассказала, что видео с дымящейся свалкой было снято примерно в 19 часов в четверг, 16 мая. Девушка отметила, что проезжала в сторону Ордынки в два часа дня и дыма было на порядок меньше.

Источник: «Типичная Затулинка», vk.com

— Это чудовище все еще горит. Мы часа три назад ехали в сторону Ордынки, огня не было. Сейчас дым сильнее стал и опять открытый огонь появился. Походу, мы это будем долго нюхать. И вся эта фигня летит в сторону нашей Затулиночки, — рассказала автор видео.



В МУП «САХ» 16 мая сообщали, что на полигон за дневную смену планируют завести 5–7 тысяч кубометров грунта, который доставят к локальным очагам тления свалки.

