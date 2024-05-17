До сих пор охраняют: что сейчас с самолетом, который сел в новосибирском поле восемь месяцев назад

Самолет сел в поле 12 сентября прошлого года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Самолет «Уральских авиалиний», севший в новосибирском поле восемь месяцев назад, до сих пор охраняют. Рассказал НГС глава Убинского района Олег Конюк.



— Самолет стоит, никаких подвижек нет. Его охраняют. Еще непонятно, что с ним будет дальше, — объяснил Олег Конюк.

Пару месяцев назад появилась информация, что руководство авиакомпании решило утилизировать Airbus A320, до этого самолет готовили ко взлету. После «Уральские авиалинии», по данным телеграм-канала FlightMode, пришли к выводу, что попытки поднять в воздух борт экономически нецелесообразны. С самолета планируется снять всё, что можно будет использовать в будущем, затем рабочие приступят к его распилу.

Сам глава Убинского района предложил авиалайнер оставить как экспонат.

Колхоз имени Ленина, в поле которого приземлился лайнер, и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти. Посмотрите, как самолет выглядел спустя три месяца после посадки, тогда появились кадры с воздуха.



По заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Экипаж поначалу вернули к полетам, но затем отстранили, один из пилотов уволился. При этом в компании говорили, что предложили специалистам работать на земле, но они отказались. Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.

