До сих пор охраняют: что сейчас с самолетом, который сел в новосибирском поле восемь месяцев назад

Самолет «Уральских авиалиний», севший в новосибирском поле восемь месяцев назад, до сих пор охраняют. Рассказал НГС глава Убинского района Олег Конюк.
— Самолет стоит, никаких подвижек нет. Его охраняют. Еще непонятно, что с ним будет дальше, — объяснил Олег Конюк.
Пару месяцев назад появилась информация, что руководство авиакомпании решило утилизировать Airbus A320, до этого самолет готовили ко взлету. После «Уральские авиалинии», по данным телеграм-канала FlightMode, пришли к выводу, что попытки поднять в воздух борт экономически нецелесообразны. С самолета планируется снять всё, что можно будет использовать в будущем, затем рабочие приступят к его распилу.
Сам глава Убинского района предложил авиалайнер оставить как экспонат.
Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании. На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет.
Колхоз имени Ленина, в поле которого приземлился лайнер, и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти. Посмотрите, как самолет выглядел спустя три месяца после посадки, тогда появились кадры с воздуха.
По заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Экипаж поначалу вернули к полетам, но затем отстранили, один из пилотов уволился. При этом в компании говорили, что предложили специалистам работать на земле, но они отказались. Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.
Кстати, НГС уже придумал, как можно использовать самолет, например, открыть отель или кафе.