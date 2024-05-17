НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +12

5 м/c,

южн.

 752мм 33%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,92
EUR 98,90
Реклама

СРОЧНО

Что происходит с севшим в поле самолетом

Выбираем лучший бизнес вместе
Взятка холодильником
Что с выпускными
Судьба проектов Терешковой
Делают город круче
Возвращение Rostic`s
Врачи о главных проблемах
Афиша Ночи музеев
Убийство матери при детях
НГС в Telegram
Происшествия Посадка самолета в поле До сих пор охраняют: что сейчас с самолетом, который сел в новосибирском поле восемь месяцев назад

До сих пор охраняют: что сейчас с самолетом, который сел в новосибирском поле восемь месяцев назад

Авиалайнер сначала предлагали поднять в воздух, потом оставить и даже сделать экспонатом

3 823
36 комментариев
Самолет сел в поле 12 сентября прошлого года

Самолет «Уральских авиалиний», севший в новосибирском поле восемь месяцев назад, до сих пор охраняют. Рассказал НГС глава Убинского района Олег Конюк.

— Самолет стоит, никаких подвижек нет. Его охраняют. Еще непонятно, что с ним будет дальше, — объяснил Олег Конюк.

Пару месяцев назад появилась информация, что руководство авиакомпании решило утилизировать Airbus A320, до этого самолет готовили ко взлету. После «Уральские авиалинии», по данным телеграм-канала FlightMode, пришли к выводу, что попытки поднять в воздух борт экономически нецелесообразны. С самолета планируется снять всё, что можно будет использовать в будущем, затем рабочие приступят к его распилу.

Сам глава Убинского района предложил авиалайнер оставить как экспонат.

Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании. На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет.

Колхоз имени Ленина, в поле которого приземлился лайнер, и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти. Посмотрите, как самолет выглядел спустя три месяца после посадки, тогда появились кадры с воздуха.

По заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Экипаж поначалу вернули к полетам, но затем отстранили, один из пилотов уволился. При этом в компании говорили, что предложили специалистам работать на земле, но они отказались. Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.

Кстати, НГС уже придумал, как можно использовать самолет, например, открыть отель или кафе.

ПО ТЕМЕ
Самолет Уральские авиалинии Авиалайнер Убинский район
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  29

Сергей ,  38

Влад,  45

Аня,  43

Lika,  44

Людмила,  46

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление