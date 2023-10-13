Как сейчас выглядит самолет, который месяц назад приземлился в пшеничное поле — 8 кадров с высоты и с земли

В новосибирском поле уже месяц стоит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер экстренно приземлился в Убинском районе 12 сентября.
Сегодня появились кадры пшеничного поля, снятые сверху. Небольшой участок уже вспахали, а большую поля часть решили оставить для самолета, здесь могут сделать взлетную полосу. Лайнер стоит в поле уже больше месяца — посмотрите, как выглядит борт и местность вокруг.
После посадки самолета в поле история начала обрастать многочисленными версиями. Источник НГС поделился мнением, почему пилоты решили, что им непременно хватит топлива долететь до Новосибирска, и почему горючего всё-таки не хватило.
Недавно опубликовали расшифровку разговора пилотов «Уральских авиалиний», мы опубликовали финальные отрезки, куда вошел и момент посадки. Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.