Как сейчас выглядит самолет, который месяц назад приземлился в пшеничное поле — 8 кадров с высоты и с земли

Сегодня появились кадры пшеничного поля, снятые сверху. Небольшой участок уже вспахали, а большую поля часть решили оставить для самолета, здесь могут сделать взлетную полосу. Лайнер стоит в поле уже больше месяца — посмотрите, как выглядит борт и местность вокруг.