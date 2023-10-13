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Посадка самолета в поле

Как сейчас выглядит самолет, который месяц назад приземлился в пшеничное поле — 8 кадров с высоты и с земли

После инцидента в Убинском районе лайнер обнесли забором

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Небольшую часть поля вспахали, 42 га оставили для взлетной полосы

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В новосибирском поле уже месяц стоит самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер экстренно приземлился в Убинском районе 12 сентября.

Сегодня появились кадры пшеничного поля, снятые сверху. Небольшой участок уже вспахали, а большую поля часть решили оставить для самолета, здесь могут сделать взлетную полосу. Лайнер стоит в поле уже больше месяца — посмотрите, как выглядит борт и местность вокруг.

Самолет сел в поле, которое принадлежит колхозу имени Ленина. Сначала ущерб оценили в 200 тысяч рублей, но сумма <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2023/10/05/72777839/" class="_" target="_blank">может вырасти</a>, потому что самолет не убирают

Самолет сел в поле, которое принадлежит колхозу имени Ленина. Сначала ущерб оценили в 200 тысяч рублей, но сумма может вырасти, потому что самолет не убирают

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Лайнер приземлился 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа

Лайнер приземлился 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа

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Airbus A320 «Уральских авиалиний» внезапно изменил курс и направился в Новосибирск вместо Омска

Airbus A320 «Уральских авиалиний» внезапно изменил курс и направился в Новосибирск вместо Омска

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Не долетев примерно 200 километров, пилоты посадили лайнер посреди пшеничного поля в Убинском районе

Не долетев примерно 200 километров, пилоты посадили лайнер посреди пшеничного поля в Убинском районе

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На пресс-конференции гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что на подлете к Омску экипаж <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2023/09/12/72697220/" class="_" target="_blank">сообщил о выходе из строя гидравлической системы</a>

На пресс-конференции гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что на подлете к Омску экипаж сообщил о выходе из строя гидравлической системы

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Специалисты установили, что <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2023/10/03/72770783/" class="_" target="_blank">двигатели самолета исправны</a>

Специалисты установили, что двигатели самолета исправны

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Недалеко от самолета лежит стог снега, рядом с лайнером работники пахать поле не смогут. Авиакомпания пообещала возместить все убытки

Недалеко от самолета лежит стог снега, рядом с лайнером работники пахать поле не смогут. Авиакомпания пообещала возместить все убытки

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После посадки самолета в поле история начала обрастать многочисленными версиями. Источник НГС поделился мнением, почему пилоты решили, что им непременно хватит топлива долететь до Новосибирска, и почему горючего всё-таки не хватило.

Недавно опубликовали расшифровку разговора пилотов «Уральских авиалиний», мы опубликовали финальные отрезки, куда вошел и момент посадки. Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.

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