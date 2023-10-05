«Хотят сделать взлетную полосу»: ущерб от посадки самолета в новосибирском поле может возрасти. Сколько требуют сейчас?

Полный ущерб колхозу им. Ленина еще не оценили, об этом НГС сообщил ведущий специалист растениеводства района Евгений Жур. По его словам, в будущем поле можно будет перепахать, в этом году с поля тоже возможно собрать урожай, все зависит от того, когда авиакомпания переместит самолет.