«Хотят сделать взлетную полосу»: ущерб от посадки самолета в новосибирском поле может возрасти. Сколько требуют сейчас?

Колхоз имени Ленина и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей из-за посадки самолета в пшеничном поле Убинского района Новосибирской области. Но при этом ущерб может возрасти, если авиакомпания построит там взлетную полосу.
Полный ущерб колхозу им. Ленина еще не оценили, об этом НГС сообщил ведущий специалист растениеводства района Евгений Жур. По его словам, в будущем поле можно будет перепахать, в этом году с поля тоже возможно собрать урожай, все зависит от того, когда авиакомпания переместит самолет.
Глава Убинского района Олег Конюк рассказал НГС, что сейчас размер компенсации, о которой договорились колхоз им. Ленина и «Уральские авиалинии» порядка 200 тысяч рублей.
— Хотят сделать взлетную полосу. Если они ее будут делать, то поле угробят, как минимум на один год. Сейчас ущерб 10 га, а если они на поле начнут строить, то ущерб вырастит, — объяснил Олег Конюк.
НГС отправил запрос в авиакомпанию по ситуации с взлетной полосой.
Недавно в авиакомпании сообщили, что из самолета хотят убрать кресла, чтобы облегчить борт перед взлетом.
Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.
На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет.
После посадки самолета в поле история начала обрастать многочисленными версиями. Источник НГС поделился мнением, почему пилоты решили, что им непременно хватит топлива долететь до Новосибирска, и почему горючего всё-таки не хватило.
Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.