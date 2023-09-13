«Кукурузу-то мы не сажаем, пришлось им в пшеницу садиться»: как деревня Московка пережила посадку самолета в поле

Мария явно уверена в собственных словах и в том, что никто не боялся. Но вместо того, чтобы собираться вместе с остальными омичами в специально поданую на вокзал электричку, она ждет мужа, который должен приехать за ней на машине и забрать.



Возможно, так все же будет спокойнее.



— Не знаю, может быть кто-то и не испугался, но точно не я, — признается другая пассажирка — маленькая, похожая на девочку подростка, в уютном спортивном костюме.



Она поправляет макияж у зеркала в туалете, очень тщательными, почти идеальными движениями. В уголках глаз размазалась тушь, но самую капельку, не присмотришься — и не увидишь.

