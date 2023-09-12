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Самолет совершил экстренную посадку на грунт в Новосибирской области — онлайн

На борту самолета находятся 156 пассажиров

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Самолет, летевший из Сочи в Омск, предварительно, сел на грунт в Новосибирской области, пострадавших нет, сообщили в МЧС региона.

Как передает ТАСС, на борту самолета находятся 156 пассажиров. Ранее пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. Борт был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск по техническим причинам, сообщили в пресс-службе аэропорта Новосибирска

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