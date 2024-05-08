«Вдруг с новой командой получится лучше»: мэр Новосибирска уволил начальника департамента земельных отношений

Сегодня последний рабочий день чиновника Источник: Виктор Бобровников, Александр Ощепков / NGS.RU











Начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский покидает свой пост. Документ подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, рассказал НГС начальник департамента информационной политики Михаил Столяров.



— Сегодня подписано распоряжение об увольнении Георгия Жигульского с 8 мая по инициативе Жигульского, — объяснил Михаил Столяров.

Информацию об увольнении по собственному желанию также подтвердил НГС сам Георгий Жигульский.

— У мэра новая команда, не будем ему мешать, вдруг у него получится лучше с другими, — добавил бывший начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии.

Георгий Жигульский до должности в мэрии работал в налоговой службе, с 2009 по 2012 он руководил управлением ФНС по Новосибирской области. С 2013 по 2014 год был заместителем главы регионального департамента имущества и земельных отношений. Департамент земельных и имущественных отношений возглавил в 2015 году.

Как писал НГС, Жигульский и его жена числились среди владельцев участков в поселке «Планета», территории в котором получали высокопоставленные сотрудники прокуратуры, чиновники и бизнесмены, дома там стоят десятки миллионов. Согласно выпискам, два участка сначала получила семья начальника Виктора Аверина, потом один переоформили на Георгия Жигульского, другой, соседний, — на его жену Наталью. Оба продали в один день через год, в мае 2014 года.

Пару дней назад Кудрявцев уволил своего заместителя Геннадия Захарова, а до этого еще двух начальников организации муниципальной работы: Сергея Кудрявцева и Анны Мироновой. Так же пост решил покинуть глава Центрального округа Новосибирска, Сергей Канунников сообщил, что уходит на пенсию.