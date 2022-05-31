Неизвестная «Планета» Высадка на «Планетe» Прокуроры-первооткрыватели Улицы бывших Чиновник на чиновнике Кто на новенького Почем соседство За семью печатями Племянник бабы Шуры и ОПГ в погонах Всем по «Планете»

«Планета» прокуроров

Самая дорогая земля и дома по 50 миллионов — кто сегодня живет рядом с прокурорами

Как силовики получили целый коттеджный поселок

В пяти километрах от Новосибирска по Советскому шоссе, рядом с Краснообском, на карте можно найти небольшой поселок интригующей формы с озером. В нём построены стильные современные дома, а улицы носят поэтичные названия. Поселок называется «Планета», он сформировался в конце нулевых, но землю для него выделили совсем как когда-то в Союзе. Здесь получали участки и до сих пор живут высокопоставленные сотрудники прокуратуры, чиновники и бизнесмены, а дома стоят десятки миллионов. При этом правду о «Планете» тщательно скрывают. Редакция НГС попыталась выяснить, как прокурорское ДНТ смогло получить гектары земли для 250 участков, кто из госслужащих быстро перепродал свой земельный надел, а кто живет сегодня.
Неизвестная «Планета»
В начале 2010-х под Новосибирском появился новый поселок: несколько десятков высокопоставленных сотрудников прокуратуры получили рядом с Краснообском землю и создали ДНТ. Сейчас здесь уже есть газ, водопровод, свет, канализация, новые красивые дороги, лежачие полицейские, системы видеонаблюдения, вот-вот появится искусственное живописное озеро. При этом всю информацию о порядке выделения недвижимости тщательно скрывают и чиновники, и сама прокуратура.
Первое собрание члены ДНТ провели зимой 2008 года. За 14 лет поселок основательно оброс солидными коттеджами
Достоверно известно, что первое собрание собственников датируется 18 февраля 2008 года. Тогда 45 владельцев земельных участков, из которых около половины были сотрудниками прокуратуры, решили создать дачное некоммерческое товарищество. Председателем избрали начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александру Аверину (сейчас она — фигурант резонансного уголовного дела об оборотнях в погонах вместе с бывшим прокурором Новосибирска Денисом Ференцом). Зарегистрировано ДНТ «Планета» две недели спустя — 3 марта 2008 года.
Стал известен список всех людей, фигурирующих в деле экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца
Всего под следствие попали шесть человек. Рассказываем, кто они
24 ноября 2020, 11:50
Улицы здесь носят приятные слуху и неожиданные для столь серьезного контингента жителей названия: Мечтателей, Светлых Надежд, Лунная, Космическая, Хрустальная, Жемчужная, Утренняя, Озерная. Прокурорский поселок активно застраивается почти 15 лет. Сейчас в ДНТ насчитывается более 200 членов, которые, похоже, участвуют в негласном соревновании, чей дом будет роскошней и просторней.
Самые впечатляющие дома в поселке — из крупной ангарской сосны. Один дом достроен, второй, побольше, — еще в процессе. От других ДНТ прокурорский поселок отличают чистота на улицах, прекрасная дорога, лежачие полицейские, тишина и трепетное внимание к мелочам. К примеру, на многих домах установлены такие кованые адресники, как этот — на улице Светлых надежд, 32.
Местные жители стараются даже адресники установить в едином стиле, хотя, как заметили журналисты НГС, конкретного регламента на них нет
Впрочем, само место, выбранное для служащих прокуратуры, элитным не назвать, считает управляющий партнер компании «Макромир» в Новосибирске Игорь Зеленский.

— Как это происходило, не знаю, но у них точно была возможность найти себе землю в разных местах, — предположил эксперт в разговоре с журналистом НГС. — Преимуществ я не вижу, есть поселки поинтереснее. Он расположен рядом с очень загруженным Советским шоссе: это скоростная и круглосуточная трасса, там нет замирания трафика, а слышимость высокая. У поселка есть ответвление, которое спряталось за лесом, и считается, что лес их спасает; точно могу сказать: не спасает. Когда всё вокруг утихает, соседи перестают пилить, этот шум слышен.

﻿Днем в более старой части поселка, которая ближе к Советскому шоссе, действительно слышен гул, но местные жители уверяют, что ночью всё стихает — только изредка слышно мотоциклы.

Игорь Зеленский заметил, что причиной выбора именно этой части Новосибирского района могла стать близость к Краснообску с его инфраструктурой. Его коллега из компании «Этажи», руководитель отдела загородной недвижимости Валентин Канаев охарактеризовал транспортную развязку поселка как «шикарную»: в одну сторону можно относительно быстро добраться до центра левобережья, в другую — до Академгородка. По мнению Игоря Зеленского, «такие люди» завозят детей в школы и детские сады Краснообска, а потом едут в город.

— В Краснообске и школы неплохие, и социальная среда подходящая. Кто-то говорит, что рядом река, но я уверен, что никто из них на реку не ходит, — улыбается эксперт.
Высадка на «Планетe»
Чтобы увидеть жизнь прокурорского поселка своими глазами, журналист НГС под видом покупателя позвонил по контактному телефону с сайта ДНТ «Планета». Трубку взял инженер Евгений, который с удовольствием рассказал о преимуществах приобретения недвижимости:

— Основными организаторами этого ДНТ были сотрудники прокуратуры. Здесь и сейчас их живет немало, генералов всяких, — не стал скрывать он. — Чтобы им было комфортней жить, у нас организована пропускная система серьезная: кто попало сюда не попадет. Бывает, даже прорабов и строителей выгоняем за шумное или некорректное поведение на территории. Если хотите приехать и посмотреть дома, звоните мне, чтобы не было проблем.
Поселок закрытый, в него два въезда: для жителей и для гостей. И даже машинам доставки нужно регистрироваться на пункте охраны — «Яндекс.Мышь» не проскочит
Именно так мы и поступили: приехав к пропускному пункту, набрали его номер телефона.

— Здесь тихо, красиво, дороги хорошие. Членские взносы у нас небольшие: последние два полугодия — по 25 тысяч рублей с участника. У нас с этим строго: на одного неплательщика уже в суд подали, будем взыскивать с него неуплаченное (должник не является сотрудником прокуратуры. — Прим. ред.), — начал свой экскурс инженер ДНТ, стоя у карты поселка.
Собеседник НГС из «Планеты» рассказал, что в поселке есть один крупный должник. Вместо дома у него — серебристый трамвай
По словам Евгения, для комфортной жизни в «Планете» есть всё необходимое: газ, вода, свет, канализация и связь, даже видеонаблюдение на улицах.

— Скоро у нас появится свое озеро, вон там, на карте, оно обозначено. Есть несколько собственников, что за детей боятся, мол, утонуть могут. Но, думаю, мы договоримся. Работа идет полным ходом, сходите, посмотрите, — санкционировал нашу самостоятельную экскурсию Евгений.

На озеро, по словам местных жителей, сегодня брошены все ресурсы ДНТ: за последний месяц дно укрыли специальным материалом и засыпали щебнем, на берегах суетится техника и с десяток рабочих.
Сегодня полным ходом идут работы по обустройству озера. По плану, здесь появится не только пляж, но и небольшая развлекательная зона
— Здесь приятно жить, довольно тихо, до центра в общем-то недалеко. Сам я построил дом здесь три года назад, всем доволен, — рассказал владелец единственного в поселке магазина. — Контингент приятный: люди солидные проживают. Членские взносы идут на благоустройство и развитие ДНТ: с каждым годом оно преображается в лучшую сторону.

Раньше, вспомнила одна из жительниц поселка, взносы были выше: за 3 года они упали с 90 до 50 тысяч рублей в год. ДНТ при этом остается дачным не только формально: круглый год, по ее оценке, здесь живут примерно в половине построенных домов. Сейчас территорию начали переоформлять из дачной в земли для индивидуального жилищного строительства, но процедура застопорилась из-за местного законодательства — подробностей собеседница НГС, к сожалению, не знала, но заверила «потенциальных покупателей», что процесс идет.
Прокуроры-первооткрыватели
За месяц подготовки материала Росреестр предоставил документы о переходе прав пользования на 190 участков из 250. Около четверти первых владельцев земли в «Планете» так или иначе оказались связаны с силовыми структурами: помимо прокуратуры, это, например, Федеральная служба охраны и ГИБДД. Также нашлись представители мэрии Новосибирска и один депутат от «Единой России», адвокаты и судьи, сотрудники Росреестра.

Мы сформировали интерактивную карту владельцев земли в ДНТ «Планета» (доступна в десктопной версии): при наведении курсора на участок вы увидите, кому он принадлежит или принадлежал какое-то время. Зеленым отмечены участки, которыми до сих пор владеют сотрудники прокуратуры и других ведомств. Желтым — участки, первыми владельцами которых были силовики. Красным — участки, которые они перепродали в течение полутора лет.
Среди владельцев земли в «Планете» (и бывших, и настоящих) вполне могут оказаться тезки работников прокуратуры и других структур. Например, в числе собственников земли нашлась даже полная тезка редактора НГС, которая свою причастность к поселку отрицает (и мы ей верим). Но совпадений оказалось так много, что допускать их с каждой новой выпиской из ЕГРН просто перестаешь.
Лебедко Татьяна Георгиевна
Редакция НГС допускает, что землей в ДНТ «Планета» владели полные тезки указанных служащих прокуратуры, мэрии города Новосибирска и других госструктур
(24.07.2009 — 23.04.2013)
предположительно родственница Евгения Овчинникова, экс-прокурора Новосибирской области
Лебедко Анастасия Сергеевна
(27.07.2009 — 11.12.2012)
экс-завканцелярией прокуратуры Железнодорожного района
Лахина Елена Николаевна
(04.09.2009 — 21.08.2015)
экс-судья Первомайского районного суда
Овчинников Евгений Федорович
(24.07.2009 — 31.10.2012)
в период с 2008 по 2015 год был прокурором Новосибирской области
Мельниченко Владимир Васильевич
(09.09.2009 — 25.06.2013)
экс-руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области – главный государственный регистратор Новосибирской области
Ларионов Юрий Николаевич
(21.10.2013 — 05.09.2018)
экс-глава Западно-Сибирского УВД на транспорте, экс-глава управления МВД по Кемеровской области
Березнев Константин Вячеславович
(21.04.2016 — 14.07.2021)
экc-начальник ГУ ФСИН по НСО
старший помощник прокурора Новосибирского района
Натяженко Анна Александровна
(20.07.2012 — 23.10.2013)
замначальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры НСО
Нестеров Антон Аркадьевич
(26.05.2011 — 24.06.2011)
начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры НСО
Лаптев Денис Александрович
(21.04.2012 — 27.11.2012)
начальник отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД РФ по НСО
Феофанов Александр Викторович
(03.04.2012 — 16.06.2015)
судья Дзержинского районного суда
Аверченко Дмитрий Александрович
(26.05.2014 — 24.06.2014)
прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры НСО
Рябых Александр Анатольевич
(30.01.2012 — 14.04.2015)
экс-замруководителя областного Росреестра
Ламерт Дмитрий Андреевич
(24.05.2011 — 02.07.2014)
супруга Георгия Жигульского, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
Жигульская Наталья Павловна
(11.04.2013 — 19.05.2014)
прокурора Заельцовского района. Умер в 2015 году
семья
Максима Владимировича Разуваева
(с 01.06.2012)
начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
Жигульский Георгий Викторович
(11.04.2013 — 19.05.2014)
начальник отдела ведомственной статистики прокуратуры Новосибирской области
Ефремов Павел Николаевич
(21.07.2009 — 15.06.2017)
прокурор Дзержинского района
Бутин Александр Вячеславович
(18.04.2011 — 27.04.2012)
прокурор Колыванского района
Феоктистов Алексей Викторович
(06.07.2012 — 12.03.2015)
прокурор Октябрьского района
Павлов Алексей Геннадьевич
(с 13.10.2009)
бывшая первая зампрокурора НСО, и члены её семьи
Любовь Кузьменок
(с 21.07.2009)
пенсионер прокуратуры
Дуденко Нина Ивановна
(24.11.2009 — 31.10.2012)
экс-сотрудник прокуратуры Дзержинского района, позже — прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
Кондратьев Юрий Павлович
(15.12.2009 — 08.04.2015)
пенсионер прокуратуры
Романченко Галина Ивановна
(21.07.2009 — 10.09.2019)
экс-прокурор Первомайского района
Пуцын Игорь Викторович
(15.12.2009 — 05.02.2010)
начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области
Илык Павел Васильевич
(12.10.2010 — 04.09.2012)
начальник апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области
Алемасова Ирина Юрьевна
(04.02.2010 — 26.10.2011)
старший помощник прокурора области, группа по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму
Астафьева Ирина Петровна
(с 15.01.2010)
сотрудница пресс-службы Прокуратуры Новосибирской области, в нулевых — старший помощник прокурора Новосибирской области
Маркасова Наталья Павловна
(с 24.07.2009)
старший помощник прокурора Новосибирской области
Зерняева Елена Александровна
(с 29.07.2009)
ветеран прокуратуры
Самочернов Владимир Федорович
(04.02.2010 — 26.09.2014)
Эти участки принадлежат Александре Авериной, экс-руководительнице управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры НСО
Череватенко Галина Никифоровна
(29.07.2009 — 02.08.2012)
замначальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства. В 2021 году вышла на пенсию
Бушмакин Олег Васильевич
(c 17.06.2010)
экс-прокурор Дзержинского района
экс-прокурор Новосибирска
Ференец Денис Леонидович
(29.06.2015 — 16.07.2015)
экс-зампрокурора Новосибирской области. Умер в 2021 году
Мандрыко Владислав Иванович
(23.06.2010 — 08.10.2014)
зампрокурора Калининского района
Козлов Аркадий Игоревич
(21.07.2009 — 28.09.2012)
в нулевых — прокурор Ленинского района
Орлов Андрей Алексеевич
(30.07.2009 — 17.10.2016)
старший советник юстиции, прокурор Калининского района
семья
Чунькова Алексея Николаевича
(с 29.07.2009)
в конце нулевых работал в прокуратуре Новосибирска, затем — в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
Фирдман Андрей Геннадьевич
(10.12.2010 — 19.01.2011)
в различных источниках его называют прокурором или зампрокурора
Пономаренко Алексей Сергеевич
(25.11.2009 — 17.02.2010)
заместитель Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора
Згурский Алексей Александрович
(26.07.2011 — 16.08.2013)
начальник отдела кадров прокуратуры Новосибирской области
Громыко Александр Алексеевич
предположительно супруга
Владимира Токарева
Токарева Галина Юрьевна
(с 05.07.2012)
Интерактивная карта доступна в десктопной версии
Показать список владельцев участков
  • Березнев Константин Вячеславович (21.04.2016 — 14.07.2021), экc-начальник ГУ ФСИН по НСО;
  • Ларионов Юрий Николаевич (21.10.2013 — 05.09.2018), экс-глава Западно-Сибирского УВД на транспорте, экс-глава управления МВД по Кемеровской области;
  • Лебедко Анастасия Сергеевна (27.07.2009 — 11.12.2012), экс-завканцелярией прокуратуры Железнодорожного района;
  • Лебедко Татьяна Георгиевна (24.07.2009 — 23.04.2013), предположительно, родственница Евгения Овчинникова, экс-прокурора Новосибирской области;
  • Нестеров Антон Аркадьевич (26.05.2011 — 24.06.2011), замначальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры НСО;
  • Овчинников Евгений Федорович (24.07.2009 — 31.10.2012), в период с 2008 по 2015 год был прокурором Новосибирской области;
  • Лахина Елена Николаевна (04.09.2009 — 21.08.2015), экс-судья Первомайского районного суда;
  • Аверченко Дмитрий Александрович (26.05.2014 — 24.06.2014), судья Дзержинского районного суда;
  • Лаптев Денис Александрович (21.04.2012 — 27.11.2012), начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры НСО;
  • Ефремов Павел Николаевич (21.07.2009 — 15.06.2017), начальник отдела ведомственной статистики прокуратуры Новосибирской области;
  • Любовь Кузьменок (с 21.07.2009), бывшая первая зампрокурора НСО, и члены
  • Александра Аверина, экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры НСО;
  • Ференец Денис Леонидович (29.06.2015 — 16.07.2015), экс-прокурор Новосибирска;
  • Громыко Александр Алексеевич, начальник отдела кадров прокуратуры Новосибирской области;
  • Токарева Галина Юрьевна (с 05.07.2012), предположительно, супруга Владимира Токарева;
  • Токарев Владимир Васильевич (05.07.2012 — 28.08.2013), в период с 2008 по 2020 год возглавлял Сибирское управление Генпрокуратуры РФ;
  • Бондарев Виктор Николаевич (23.01.2019 — 28.02.2020), замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по НСО;
  • Козлов Сергей Петрович (с 21.07.2009), в 2003–2017 годах — начальник Управления специальной связи и информации ФСО РФ в СФО;
  • Лямкин Дмитрий Михайлович (29.07.2009 — 18.04.2014), старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ;
  • Рябых Александр Анатольевич (30.01.2012 — 14.04.2015), прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры НСО;
  • Феофанов Александр Викторович (03.04.2012 — 16.06.2015), начальник отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД РФ по НСО;
  • Натяженко Анна Александровна (20.07.2012 — 23.10.2013), старший помощник прокурора Новосибирского района;
  • Бутин Александр Вячеславович (18.04.2011 — 27.04.2012), прокурор Дзержинского района;
  • Мельниченко Владимир Васильевич (09.09.2009 — 25.06.2013), экс-руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, главный государственный регистратор Новосибирской области;
  • Кондратьев Юрий Павлович (15.12.2009 — 08.04.2015), экс-сотрудник прокуратуры Дзержинского района, позже — прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах;
  • Астафьева Ирина Петровна (с 15.01.2010), старший помощник прокурора области, группа по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму;
  • Череватенко Галина Никифоровна (29.07.2009 — 02.08.2012), замначальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства. В 2021 году вышла на пенсию;
  • Снегирев Евгений Константинович (с 07.08.2009), начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Сибирском федеральном округе;
  • Аверин Виктор Петрович (30.07.2009 — 21.07.2016), экс-заместитель главы Новосибирского района, экс-глава Колыванского района, сегодня — замначальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска;
  • Зубахина Евгения Викторовна (13.04.2010 — 23.04.2018), начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области;
  • Ламерт Дмитрий Андреевич (24.05.2011 — 02.07.2014), экс-замруководителя областного Росреестра;
  • Феоктистов Алексей Викторович (06.07.2012 — 12.03.2015), прокурор Колыванского района;
  • Дуденко Нина Ивановна (24.11.2009 — 31.10.2012), пенсионер прокуратуры;
  • Романченко Галина Ивановна (21.07.2009 — 10.09.2019), пенсионер прокуратуры;
  • Маркасова Наталья Павловна (с 24.07.2009), сотрудница пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в нулевых — старший помощник прокурора Новосибирской области;
  • Зерняева Елена Александровна (с 29.07.2009), старший помощник прокурора Новосибирской области;
  • Бушмакин Олег Васильевич (c 17.06.2010), экс-прокурор Дзержинского района;
  • Мандрыко Владислав Иванович (23.06.2010 — 08.10.2014), экс-зампрокурора Новосибирской области. Умер в 2021 году;
  • Орлов Андрей Алексеевич (30.07.2009 — 17.10.2016), в нулевых — прокурор Ленинского района;
  • Кузьменок Александр Васильевич (31.07.2009 — 26.10.2009), судья Новосибирского областного суда. Также совладелец территории, часть которой принадлежит Любови Кузьменок;
  • Евдошенко Марина Афанасьевна (02.02.2010 — 27.10.2011), в конце нулевых — помощник прокурора по делам несовершеннолетних в прокуратуре Калининского района
  • Жигульская Наталья Павловна (11.04.2013 — 19.05.2014), супруга Георгия Жигульского, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;
  • Жигульский Георгий Викторович (11.04.2013 — 19.05.2014), начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;
  • семья Максима Владимировича Разуваева (с 01.06.2012), прокурора Заельцовского района. Умер в 2015 году;
  • Павлов Алексей Геннадьевич (с 13.10.2009), прокурор Октябрьского района;
  • Серебряков Денис Валерьевич (02.07.2010 — 06.03.2012), Искитимский межрайонный прокурор Новосибирской области;
  • Пуцын Игорь Викторович (15.12.2009 — 05.02.2010), экс-прокурор Первомайского района;
  • Алемасова Ирина Юрьевна (04.02.2010 — 26.10.2011), начальник апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области;
  • Самочернов Владимир Федорович (04.02.2010 — 26.09.2014), ветеран прокуратуры;
  • Козлов Аркадий Игоревич (21.07.2009 — 28.09.2012), зампрокурора Калининского района;
  • Пономаренко Алексей Сергеевич (25.11.2009 — 17.02.2010), в различных источниках его называют прокурором или зампрокурора;
  • Згурский Алексей Александрович (26.07.2011 — 16.08.2013), заместитель Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора;
  • Земеров Николай Николаевич (26.01.2010 — 11.09.2017), прокурор Калининского района;
  • Филатов Владимир Федорович (25.04.2019 — 31.03.2020), экс-зампрокурора Новосибирска;
  • Петраш Денис Вячеславович (04.09.2009 — 07.07.2010), зампрокурора Калининского района;
  • Илык Павел Васильевич (12.10.2010 — 04.09.2012), начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области;
  • семья Чунькова Алексея Николаевича (с 29.07.2009), старший советник юстиции, прокурор Калининского района;
  • Фирдман Андрей Геннадьевич (10.12.2010 — 19.01.2011), в конце нулевых работал в прокуратуре Новосибирска, затем — в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Первые права на участки начали регистрировать в июле 2009 года, спустя год после образования ДНТ. Тогда было первое «заселение» поселка прокурорами: собственность зарегистрировали около 20 работников структуры, они же входили в состав учредителей ТСН ДНТ «Планета». Некоторые из них владеют участками и домами до сих пор.
На улице Светлых Надежд до сих пор живут дачники «первой волны»: напротив детской площадки — начальник отдела кадров региональной прокуратуры Александр Громыко, а чуть дальше — экс-начальник Управления специальной связи и информации ФСО РФ в СФО Сергей Козлов
Александра Аверина
Источник: KS.online
Денис Ференец
Источник: KS.online
Прокуроры-землевладельцы представляли преимущественно областную и районные — Калининскую и Дзержинскую — прокуратуры. Самые заметные из них — фигуранты громкого дела экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца: сам Ференец и Александра Аверина.

Бывшей председательнице ДНТ «Планета» Александре Авериной сегодня принадлежат два соседних участка на улице Светлых Надежд, и ее дом по местным меркам выглядит довольно скромно.
Стал известен список всех людей, фигурирующих в деле экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца
Всего под следствие попали шесть человек. Рассказываем, кто они
24 ноября 2020, 11:50
К слову, Аверина больше не председатель товарищества: сейчас эту должность занимает бывший — опять же — прокурор города Обь Роман Романов. Одна из местных жительниц назвала его «загадочным парнем».

— К нему надо найти подход. Найдешь — всё хорошо будет, — улыбнулась она.

Журналисты НГС даже встретили его во время патрулирования территории: он регулярно проезжает по улицам на внедорожнике, следя за порядком. Если что-то не так — сразу звонит владельцам. При этом среди выписок из ЕГРН, которые смог прислать Росреестр, собственности самого Романова не нашлось. Он был среди первых владельцев земли на улице Мечтателей в 2009 году, но к концу 2011 года его участок сменил владельца.

Сразу три участка всё еще принадлежат семье Любови Кузьменок: до 2017 года она занимала должность заместителя прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Экс-прокурора задержали за получение взяток в начале 2022 года, а его заместитель Кузьменок, по данным источников НГС, покинула пределы России, узнав о предстоящем уголовном преследовании бывшего руководства региональной прокуратуры.
«Канализационная система!» За что задержали экс-прокурора Новосибирской области и чем он запомнился на этом посту

На прокурорском посту он зарабатывал по несколько миллионов в год

16 февраля 2022, 17:50
Огромную территорию участка Любови Кузьменок окружает высокий забор, так что рассмотреть дом нельзя
Дом Любови Кузьменок тоже довольно скромный, зато на территории есть и огород, и сад, и альпийские горки с мостиком, и открытая печь для летних застолий, и даже некое подобие нашумевшего в свое время «домика для уточки».

Александра Аверина и Любовь Кузьменок, помимо прочего, до приезда в Новосибирскую область работали в прокуратуре Казахстана. Прокурором Павлодарской области Республики Казахстан служил и экс-прокурор Новосибирской области Евгений Овчинников — с 2009 по 2012 год он тоже владел участком в «Планете». В домах Авериной и Кузьменок журналисты НГС никого не застали.
Любовь Кузьменок
Источник: «Российская газета»
Евгений Овчинников
Источник: Nsk.dk.ru
На территории есть всё необходимое для спокойной загородной жизни — и даже, кажется, немного больше
Соседями по участкам до сих пор являются также сотрудница пресс-службы прокуратуры Новосибирской области Наталья Маркасова и старший помощник прокурора Новосибирской области Елена Зерняева — собственность на них они оформили с разницей в пять дней. Рядом с ними владеет участком (без дома) бывший прокурор Дзержинского района Олег Бушмакин, который находится под следствием по подозрению в получении взятки.
Наталья Маркасова
Источник: «Прецедент»
Елена Зерняева
Источник: скриншот с YouTube-канала Infopro54 Новосибирск
Олег Бушмакин
Источник: прокуратура НСО
Возбуждено уголовное дело на бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска
Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий
9 декабря 2021, 22:22
Улицы бывших
Большинство прокуроров, на которых оформляли первые участки в поселке, уже перешли в статус бывших дачников. У 14 участков владельцы сменились в течение полутора лет.

В один день, 5 июля 2012 года, два соседних участка были оформлены в собственность Владимира и Галины Токаревых. Владимир Токарев до выхода на пенсию в 2020 году возглавлял Сибирское управление Генпрокуратуры России. Свой участок он продал через год (найти информацию о новом владельце земли в открытых источниках не удалось), а вот соседний всё еще принадлежит Галине Токаревой.
Прокуроры, чиновники и госслужащие получили участки в «Планете» в 2009 году. Некоторые продали их очень быстро — в течение полутора лет. А часть живет в поселке и сегодня
Владимир Токарев
Источник: Ndn.info
— участки, которые они продали после более полутора лет владения
— участки, которые они продали в течение полутора лет
— участки, которые до сих пор принадлежат прокурорам, чиновникам или госслужащим
— участки, у которых первые владельцы были прокуроры, чиновники или госслужащие
Ирина Алемасова
Источник: прокуратура НСО
Андрей Фирдман, работавший в конце нулевых в прокуратуре Новосибирска, избавился от своих 12 соток за 2 месяца: 10 декабря 2010 года он оформил на них право собственности, а уже 19 января 2011 года земля перешла одному из совладельцев компании, строящей инженерные коммуникации. Его партнер в том же году оформил права на участок начальницы апелляционного отдела областной прокуратуры Ирины Алемасовой — она владела землей год и восемь месяцев.
Денис Ференец владел участком в 2015 году всего 17 дней — новой владелицей стала соучредительница компании, которая занимается разработкой ПО. На каком основании Росреестр зарегистрировал переход прав, в выписках из ЕГРН не указано: это могла быть и прямая продажа, и, к примеру, договор дарения.
Юрий Кондратьев
Источник: YouTube-канал «Наукоград Кольцово»
Владислав Мандрыко
Источник: Ndn.info
В декабре 2009-го и июне 2010-го свои владения в «Планете» зарегистрировали Юрий Кондратьев и Владислав Мандрыко. Чуть ранее, по информации «Российской газеты», они стали участниками земельного скандала, оказавшись в списках тех, кому бесплатно вместо ветеранов предоставили участки в Дзержинском районе. И Кондратьев, и Мандрыко на тот момент работали в прокуратуре Дзержинского района. Землей в ДНТ они владели чуть дольше — 5,5 и 4,5 года соответственно.
Алексей Пономаренко
Источник: Metronews.ru
В «первую волну», в декабре 2009 года, собственность зарегистрировал рядом с другими прокурорами Алексей Пономаренко, но продал меньше чем через три месяца. В 2012 году он уже руководил компанией «ЗемСтройРесурс» и рассказывал о бесплатных участках в поселке «Синегорье» под Академгородком. Но на местных форумах и в видеосюжетах его называют то бывшим прокурором, то бывшим зампрокурора. От земли в «Планете» он избавился очень быстро, за три месяца, через три года ее снова перепродали.
Павел Илык
Источник: 4s-info.ru
В 2010 году землю в поселке получил Павел Илык и продал участок спустя два года. На сайте областной прокуратуры существовала страница со списком и контактами множества прокуроров и прокурорских служащих, которая за время подготовки материала стала недоступной, но сохранилась в кэше поисковых систем. По данным этой страницы, Павел Илык возглавляет отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
Чиновник на чиновнике
Соседями прокуроров стали и несколько чиновников и госслужащих. В конце июля 2009 года собственность на один из участков оформил Виктор Аверин: до начала 2018 года он возглавлял Колыванский район. Во время его руководства в районе трагически погибли двое детей, и отставки Аверина жители требовали на стихийных митингах. В отставку он ушел в феврале, а уже в 2018 году стал чиновником мэрии — заместителем начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского.

«Вам не понять, вы сына из ямы не доставали!»: репортаж из Колывани, где погибли двое детей

Жители Колывани устроили акцию протеста — коммунальщики роют на их пути ямы, в которых умирают люди
5 февраля 2018, 23:30

Уволившийся после гибели детей в Колывани чиновник устроился в мэрию Новосибирска

С начала этой недели Виктор Аверин работает заместителем начальника одного из департаментов
12 декабря 2018, 12:43
Тысячи людей требовали отставки Виктора Аверина из-за гибели двух детей в Колыванском районе. А спустя два года СМИ сообщили, что претензии к чиновнику были и из-за разбазаривания земли. Фото Ольги Бурлаковой
В 2020 году «Сибкрай» писал, что на предыдущей должности Виктор Аверин без торгов отдал 45 участков в Колыванском районе — всего больше 8 гектаров. От земли в «Планете» чиновник к этому моменту уже избавился: по данным ЕГРН, он продал свой участок в 2016 году, затем его перепродали снова.
Виктор Аверин
Источник: «Прецедент»
По информации источников НГС, Аверин приходится племянником Александре Авериной. Кроме того, он работал в администрации Новосибирского района — это одна из структур, у которой есть право распоряжаться землей, выделяя ее в том числе дачникам. Сегодня, утверждают собеседники НГС, его задачей в мэрии Новосибирска также является решение спорных вопросов с прокуратурой.
Согласно выпискам, в апреле 2013 года два участка получила семья начальника Виктора Аверина: один был оформлен на Георгия Жигульского, другой, соседний, — на его жену Наталью. Оба были проданы в один день через год, в мае 2014 года. А в числе самых первых дачников «Планеты» оказался нынешний заммэра Новосибирска Борис Буреев: собственность он оформил в августе 2009 года, а избавился от нее также в мае 2014-го.
Георгий Жигульский
Источник: Ngs.ru
Борис Буреев
Источник: Ndn.info
Другие интересные собственники — представители Росреестра. С сентября 2009-го по июнь 2013 года одним из участков владел Владимир Мельниченко — еще в 2010 году, согласно публикации журнала «Всё о новостройках», он был главным государственным регистратором Новосибирской области. С мая 2011-го до июля 2014 года соседом Мельниченко по поселку являлся бывший замруководителя регионального Росреестра Дмитрий Ламерт. В 2016 году его осудили за земельную махинацию, которую называли крупнейшей в истории Новосибирской области. Спустя три года он вышел на свободу с обязательством выплатить за украденную землю 60 миллионов рублей.
Дмитрий Ламерт
Источник: «Прецедент»

«Стоимость земли — больше 2 миллиардов»

Высокого чиновника арестовали за рекордную земельную аферу — ее называют крупнейшей в истории Новосибирска
27 мая 2016, 00:00

Бывшего чиновника обязали выплатить 60 миллионов за украденную землю

Эти деньги у Дмитрия Ламерта отсудила администрация Толмачёвского сельсовета
10 июня 2019, 16:50
Кто на новенького
Новые владельцы земли в ДНТ «Планета», которая продавалась и перепродавалась порой по несколько раз, как правило, — бизнесмены и предпринимательницы, но громких названий среди их компаний почти нет. При этом интересные представители бизнеса, хотя и косвенно, в поселке землей владеют.

Например, в 2012 году один из участков оформили на Яну Алексеевну Джулай — полную тезку дочери депутата Горсовета и учредителя группы «Дискус» Алексея Джулая. Судя по тому, что на участке до сих пор не появилось дома, которому можно было бы присвоить адрес, это актив «на вырост». Между ним и соседним участком, принадлежащим одному из представителей пивного бизнеса в Новосибирске, если верить спутниковым снимкам, даже нет забора.

Другой примечательный владелец земли на улице Космической в «Планете» — Сергей Колевич Кулиджанян, один из сыновей Коли Серожовича Кулиджаняна, владельца «Перлит-Строя» — крупного муниципального подрядчика по ремонту дорог, в том числе по ремонту части набережной. Сам Сергей Колевич занимается строительством: предпочитает магазины и стоянки. Дома в поселке предприниматель пока не построил.

Земельный надел в поселке приобрела также семья Андронович: в 2014 году на Владимира Андроновича была оформлена 21 сотка на улице Лунной, а с 2021 года участок принадлежит Тамаре Андронович. По информации «Контур.Фокуса», полный тезка первого владельца руководит «Домом ритуальных услуг "Клещиха"». Компания «осуществляет качественные ритуальные услуги в Новосибирске на любом кладбище города Новосибирска и Новосибирской области», указано на ее сайте.

Ремонтом 13 дорог в Новосибирске займутся три подрядчика — что о них известно

Раньше они уже работали на крупных магистралях города
21 декабря 2021, 15:30

Мэрия не платит дважды: строитель Михайловской набережной потребовал от властей 20 миллионов

Чиновники утверждают, что подрядчик завысил стоимость работ и использовал дешевые материалы
26 февраля 2019, 18:30
Самые интересные (и, честно говоря, стильные) дома в поселке не связаны с прокурорами или чиновниками — как этот дом на улице Мечтателей, которым владеют предприниматели из топливной сферы
Самые интересные дома с чиновниками и прокурорами сегодня не связаны. Так, огромный современный дом на улице Мечтателей, построенный по диагонали через два участка, принадлежит семье предпринимателей Виниченко, которая, согласно ЕГРЮЛ, занимается продажей топлива и вложениями в ценные бумаги (впрочем, у второго бизнеса семьи множество вариаций: от торговли продуктами до деятельности по упаковыванию товаров).

Владелец дома в амбарном стиле в другом квартале той же улицы — Андрей Пустовалов, он руководит в Новосибирске типографией «Деал». А один из самых больших домов в поселке, который сегодня еще строят на улице Светлых Надежд, находится на двух участках Дмитрия Старовойтова, владельца ГК «Элтранс». Компания строит электроподстанции и линии электропередач и производит необходимое оборудование. Три последних года она участвует в госзакупках, но сведений о заключенных контрактах в базе данных «Контур.Фокуса» нет.
Один из масштабных домов из ангарской сосны построили на улице Утренней, на бетонных опорах
В поселке есть два впечатляющих дома из крупной ангарской сосны. Один достроен, второй, побольше, — еще в процессе. Данных об их владельцах у редакции НГС, к сожалению, нет: по одному Росреестр так и не прислал выписку, а о владельце второго практически нет информации в открытых источниках.
Почем соседство
По информации Валентина Канаева, когда в поселке в первый раз менялись собственники, на открытый рынок участки не выходили и продаж особо не было. При этом стоимость земли была выше, чем в других «элитных» поселках, примерно в два раза: цены варьировались от 1 до 1,5 миллиона рублей за участок в 12 соток.

Эти расценки косвенно можно подтвердить декларациями о доходах некоторых прокуроров, владевших землей в «Планете». Например, бывший глава Сибирского управления Генпрокуратуры РФ Владимир Токарев за 2012 год заработал 1,63 миллиона рублей, а в декларации был указан земельный участок площадью 1000 квадратов. Спустя год участок из декларации пропал, а доход Токарева вырос на 1,75 миллиона.
Сегодня часть домов в поселке выставлены на открытую продажу. Например, дом на Лунной, 15 продают на «Авито» за 28 миллионов рублей (хотя в своеобразном «прайсе» самого ДНТ «Планета» цена ниже на 10 миллионов) — первоначально участок принадлежал Андрею Фирдману, который работал в транспортной и городской прокуратурах. За 14,9 миллиона рублей выставлен на продажу дом на участке, который когда-то был оформлен на Наталью Жигульскую.

Цены на дома, по данным ДНТ, варьируются от 8,5 до 18 миллионов, на «Авито» самый дорогой вариант предлагают за 45 миллионов — это дом на улице Мечтателей. За время подготовки материала владелец (стоматолог-хирург) снизил цену на 5 миллионов.

Свободных участков в предложениях самой «Планеты» всего три: все по 12 соток, стоимость варьируется от 2,5 до 3,5 миллиона рублей. Все обеспечены центральными коммуникациями, отмечено в информационном листе в ДНТ, один, самый дешевый, принадлежит непосредственно «Планете».
В том же 2012 году экс-прокурор Новосибирской области Евгений Овчинников вместе с доходом в 2 миллиона рублей задекларировал участок в 1200 квадратных метров. Через год его доход оказался больше на 1,29 миллиона рублей, а участка в декларации уже не было.
За семью печатями
Все участники рынка, с кем за время подготовки материала говорили журналисты НГС, отлично знают, что поселок — прокурорский. Один из экспертов назвал его «поселком для сотрудников», не уточняя, сотрудников чего. Каким образом между опытными полями СО РАСХН вдруг появились коттеджи, никто из них достоверно не знает.

— Он образовался стихийно. Земля была федеральная, и, насколько я знаю, когда его организовывали, получили все подписи от губернатора, от мэра, а на федеральном уровне отказали. А потом внезапно появился поселок «Планета», и уже была информация, что там — сотрудники, — на условиях анонимности рассказал один из собеседников НГС.
В поселке две очереди, и во второй, где обустраивают озеро, еще даже не ко всем участкам проложены дороги. При этом образовался он, по словам участников рынка, стихийно
По словам одного из новосибирских девелоперов, схемы получения земли для коттеджных поселков в нулевые и десятые могли различаться в деталях, но основа у них была одна.

— Объединялись, к примеру, 10 физлиц, писали заявление: «Просим нам выделить участки». Понятно, что это возглавлял, как правило, кто-то из администрации, где эти участки просили выделить, — рассказал он журналисту НГС. — На примере Морского сельсовета: был там один вор в законе, который образовывал дачные общества, их там целая агломерация, четыре или пять. Он находил физлиц, как правило, каких-то родственников, близких, дальних, которые писали заявление. Местная администрация, понятно, его двигала. В районе это всё проводили бесплатно и выделяли. Потом это всё оформлялось в ДНТ и продавалось уже другим лицам.

В соседнем Мичуринском сельсовете, где находится ДНТ «Планета», собеседник НГС таких случаев вспомнить не смог. По его словам, руководство сельсовета на тот момент отличалось от других «правильностью».

— Власть старалась быть самодостаточной, по этому поводу и без их прессовали вышестоящие и областники, и прокуроры. Но знаю, что там каким-то макаром появилось большое ДНТ, которое возглавляли прокурорские ребята. Но я думаю, что это было выше уровнем — не на уровне местной администрации, а где-то вклинивались сверху, из района или области даже, — вспомнил девелопер о «Планете».

НГС направил несколько запросов на все уровни власти, которые могли иметь отношение к выделению земли для прокурорского ДНТ. В региональном департаменте имущества и земельных отношений (ДИЗО) сообщили, что землю для него правительство не предоставляло. В администрации Мичуринского сельсовета сослались на Новосибирский район. В администрации Новосибирского района принцип и порядок выделения земли для «Планеты» также не объяснили.

В региональной прокуратуре вообще отказались предоставлять какую-либо информацию о «Планете», выделении участков и о сотрудниках, получавших землю.

— Вопросы деятельности ДНТ «Планета» и предоставление данных о его учредителях не относятся к компетенции руководства прокуратуры Новосибирской области, — такой ответ получила редакция на запрос. Кстати, руководитель пресс-службы прокуратуры Дмитрий Лямкин тоже получал земельный участок в «Планете» в 2009 году и продал его спустя пять лет.
Первым «дачникам» приходилось дорого платить за свою бесплатную землю, но сегодня стоимость соседства обходится членам ДНТ в 50 тысяч рублей в год
Журналист НГС обзвонил более десяти бывших и действующих собственников недвижимости в ДНТ из прокуратуры. Все, кроме одного, отказались обсуждать вопросы получения земли «по морально-этическим и иным соображениям».
— Там же не было ничего бесплатного! За всё приходилось платить и очень много: ежегодные взносы составляли порядка 150–200 тысяч рублей. Для меня это было очень обременительно: я взвесил все за и против и продал, отбив в результате лишь вложенные деньги, и всё. Из прокурорских большинство, как и я, решили продать свои участки из-за дороговизны взносов. Так что нет в этом поселке сенсации, которую вы ищете, — добавил бывший владелец участка в «Планете».
— Я получил участок в «Планете» бесплатно, так как имел на это законное право. Самим вопросом у нас занимались определенные люди: они формировали списки, оформляли документы, отвечали за законность, занимались всеми согласованиями, — на условиях анонимности пояснил высокопоставленный сотрудник прокуратуры.

По словам собеседника НГС, буквально через год после получения он продал свой участок «по баснословно низкой цене».
Племянник бабы Шуры и ОПГ в погонах
«Планета» — не первая попытка региональной прокуратуры обустроить местечко «для своих». Причем в той же примерно локации, вблизи Краснообска. Летом 2008 года на границе поселка и Мичуринского сельсовета в охранной лесной зоне вдруг начали вырубать деревья — оказалось, для коттеджей.
По информации источников НГС, распоряжение о выделении прокурорам земли подписал Виктор Аверин — замглавы администрации Новосибирского района и по совместительству племянник Александры Авериной
— Ситуация была такая: пришли прокуроры, ткнули в красивую поляну в роще, сказали: «Хотим!» Создали ДНТ, обратились в администрацию Новосибирского района с заявлением — тогда районом руководил Владимир Саблин. Но этот чиновник никогда не подписывал спорные документы. Он оформил себе отгул, а бумаги подмахнул его заместитель Виктор Аверин: первый председатель [«Планеты»] Александра Аверина — его тетя, — рассказал НГС редактор газеты «Краснообск» Дмитрий Сушков.

Эту информацию НГС подтвердили новосибирские общественники Виктор Сорокин и Владимир Кириллов, которые с 2007 по 2014 год занимались привлечением внимания к проблеме незаконного выделения земли в обход многотысячной очереди льготников.

— Действительно, Виктор Аверин — племянник бабы Шуры (так прозвали Александру Аверину). Все они вместе с Любовью Кузьменок и высокопоставленными подельниками из областной прокуратуры много темных делишек в Новосибирской области натворили, это настоящее организованное преступное сообщество в погонах, — заявил НГС Владимир Кириллов.
Начавшаяся в 2008 году вырубка рощи возмутила жителей Краснообска — они начали жаловаться в разные инстанции, пока информация не дошла до полпреда
В 2008 году газета «Краснообск» провела собственное расследование, приковав внимание местных жителей к проблеме вырубки дорогой для них рощи. Люди возмутились, ситуация дошла до Анатолия Квашнина, который на тот момент был полномочным представителем президента в СФО. К приезду полпреда в роще успели вырубить часть деревьев и уже вкопали столбы для строительства инфраструктуры.
— Квашнин приехал, вызвал Аверина и других районных чиновников и потребовал отменить выданное разрешение. Те подчинились. После того как мы выпустили ряд публикаций об этой истории, высокопоставленные сотрудники прокуратуры инициировали ряд проверок в отношении нашего издания, привлекали к этому налоговую службу и УФАС. Распоряжение о проверках давал заместитель областного прокурора Андрей Турбин (его сейчас судят за получение взяток от криминалитета и бизнес структур. — Прим. ред.), — добавил Сушков.

Копия письма Турбина в УФАС имеется в распоряжении редакции НГС.
Публикация Kprfnsk.ru о вырубке Краснообской рощи, основанная на расследовании газеты «Краснообск». Кликните, чтобы открыть на весь экран
По поручению Анатолия Квашнина от 8 июля 2008 года (редакция НГС располагает копией документа) распоряжение Владимира Саблина отменили, а вырубку деревьев на территории, которую он предоставил по просьбе прокуратуры Новосибирской области, запретили.

Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина заключили в СИЗО на два месяца

Его подозревают в получении взяток от коммерсантов и криминалитета
17 февраля 2022, 18:22
Другое поручение полпреда — «рассмотреть возможность предоставления земли в другом месте без вырубки леса». Этим «другим местом», очевидно, и стала территория необычной формы между опытными полями СО РАСХН, которую прокуроры получили бесплатно «для ведения садоводства» и довольно быстро перепродали по 1,5 миллиона рублей за участок.
Всем по «Планете»
Число скандалов с выделением земли для дачников (один из них, правда, не с ДНТ, а с СНТ, в итоге вырос в уголовное дело) создает впечатление, что получить ее не так уж сложно. Но, как пояснили в Департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области, законодательство изменилось с 2015 года, и теперь провернуть описанную выше схему получения земли не получится. В том числе из-за тех самых скандалов, считает один из новосибирских юристов.

— Друг мой, половину Новосибирской области так забрали, — смеясь, заявил собеседник НГС. — Сядьте в машину и проедьте до Кудряшей: там все земли, где в начале 2000-х росла пшеница, застроены. Проведите циркулем 50 километров от Новосибирска, и вы попадете на земли, которые сейчас застроены, в том числе незаконно.

До 2015 года, как пояснил управляющий партнер юридической компании SV Legal Сергей Яшков, для получения земли из госресурсов ДНТ направляло заявление в ДИЗО.

— На основании этого заявления делалась публикация о наличии земельного участка, и в случае если поступало еще заявление о предоставлении этого земельного участка, то проводились торги. Если больше заявлений не поступало, то с этим ДНТ заключали договор аренды земельного участка, — рассказал юрист.

Громкий арест в Москве: за что задержали девелопера левобережной Рублевки и как он связан с первыми лицами Новосибирска

Конфликт двух застройщиков перерос в целую серию уголовных дел — что это изменит на рынке недвижимости
18 апреля 2022, 08:30
Прокурорский поселок окружен полями. Для других ДНТ, как правило, выделяют тоже сельскохозяйственные земли. Только для этого сегодня нужно пройти через торги и длительные бюрократические процедуры
Потом большую территорию нарезали на небольшие участки и предоставляли членам ДНТ, которые потом могли попросить их уже в собственность без торгов и дальше распоряжаться ими по своему усмотрению. При этом, по информации ДИЗО, в регионе в интересующий нас период 2008–2009 годов таким образом землю дачникам не предоставляли.

С 2015 по 2019 годы получить землю для дач можно было уже только в аренду и только в результате торгов. Как разъяснили в ДИЗО, можно было собрать товарищество, выбрать участок, у которого определены кадастровый номер и границы, и обратиться к властям с заявлением. Если у понравившейся территории границ и кадастрового номера нет, ДНТ или СНТ нужно было самостоятельно подготовить схему его расположения на кадастровом плане. При этом земля должна была находиться за пределами населенного пункта и в зоне, предназначенной для ведения дачного или садового хозяйства.

В 2017 году ДНТ — форму, которую девелоперы коттеджных поселков полюбили из-за возможности прописаться в домах, — упразднили. Сегодня некоммерческую организацию можно создать только в двух видах товарищества собственников: садоводческое или огородническое. СНТ в целом стало преемником ДНТ: тут тоже можно строить дома и регистрироваться в них. Земли ОНТ для домов не предназначены.

— В настоящее время земельные участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не более чем пять лет, — добавили в ДИЗО.

Кроме дачников, рассчитывать на бесплатное предоставление земли могут льготники. По данным департамента, за 2020–2022 годы льготным категориям граждан выделили 388 участков по 9,5 сотки в Каменском, Новолуговском, Плотниковском, Раздольненском и Криводановском сельсоветах. Законы, отметил один из участников рынка, были писаны как раз для таких случаев.

— Но их можно трактовать двояко. И когда свой человек приходит и говорит: «Да не переживай, половина — твоя, половина — моя», то и земля сразу находится. А когда льготник приходит, ему говорят: «Ой, извини, земли нет». Или есть, но в овраге, — говорит собеседник НГС.

Яркий пример — выделение земли многодетным и инвалидам в Каменском сельсовете, как раз в овраге. Здесь нет ни дорог, ни коммуникаций, ни возможности их организовать, выращивать что-то на неровных, мягко говоря, участках, тоже нельзя.

Другой пример — нарушения при выделении земли ветеранам боевых действий, которые выявили в 2018 году. Устранены они, впрочем, так и не были, и спустя два года не получившие обещанную землю ветераны вышли на пикет. Наказать ответственных оказалось невозможно: срок годности правонарушения уже вышел.

Застройщик приличных коттеджных поселков в Каменке отказался делить свою дорогу с многодетными и инвалидами

Льготникам выдали землю, но к ней нельзя проехать, и на участках ничего не посадить — репортаж
9 сентября 2021, 08:30

Землю дали, но не тем: прокуроры нашли нарушения с бесплатной раздачей участков под Новосибирском

25 апреля 2018, 15:47

«Там порядка 7000 гектаров»: 40 новосибирцев потребовали от властей вернуть земли и раздать их льготникам

На пикет возле здания администрации Новосибирского района пришли ветераны локальных войн и многодетные
24 января 2020, 13:03