По словам одного из новосибирских девелоперов, схемы получения земли для коттеджных поселков в нулевые и десятые могли различаться в деталях, но основа у них была одна.



— Объединялись, к примеру, 10 физлиц, писали заявление: «Просим нам выделить участки». Понятно, что это возглавлял, как правило, кто-то из администрации, где эти участки просили выделить, — рассказал он журналисту НГС. — На примере Морского сельсовета: был там один вор в законе, который образовывал дачные общества, их там целая агломерация, четыре или пять. Он находил физлиц, как правило, каких-то родственников, близких, дальних, которые писали заявление. Местная администрация, понятно, его двигала. В районе это всё проводили бесплатно и выделяли. Потом это всё оформлялось в ДНТ и продавалось уже другим лицам.



В соседнем Мичуринском сельсовете, где находится ДНТ «Планета», собеседник НГС таких случаев вспомнить не смог. По его словам, руководство сельсовета на тот момент отличалось от других «правильностью».



— Власть старалась быть самодостаточной, по этому поводу и без их прессовали вышестоящие и областники, и прокуроры. Но знаю, что там каким-то макаром появилось большое ДНТ, которое возглавляли прокурорские ребята. Но я думаю, что это было выше уровнем — не на уровне местной администрации, а где-то вклинивались сверху, из района или области даже, — вспомнил девелопер о «Планете».



НГС направил несколько запросов на все уровни власти, которые могли иметь отношение к выделению земли для прокурорского ДНТ. В региональном департаменте имущества и земельных отношений (ДИЗО) сообщили, что землю для него правительство не предоставляло. В администрации Мичуринского сельсовета сослались на Новосибирский район. В администрации Новосибирского района принцип и порядок выделения земли для «Планеты» также не объяснили.



В региональной прокуратуре вообще отказались предоставлять какую-либо информацию о «Планете», выделении участков и о сотрудниках, получавших землю.



— Вопросы деятельности ДНТ «Планета» и предоставление данных о его учредителях не относятся к компетенции руководства прокуратуры Новосибирской области, — такой ответ получила редакция на запрос. Кстати, руководитель пресс-службы прокуратуры Дмитрий Лямкин тоже получал земельный участок в «Планете» в 2009 году и продал его спустя пять лет.