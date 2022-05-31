Лебедко Татьяна Георгиевна
Редакция НГС допускает, что землей в ДНТ «Планета» владели полные тезки указанных служащих прокуратуры, мэрии города Новосибирска и других госструктур
(24.07.2009 — 23.04.2013)
предположительно родственница Евгения Овчинникова, экс-прокурора Новосибирской области
Лебедко Анастасия Сергеевна
(27.07.2009 — 11.12.2012)
экс-завканцелярией прокуратуры Железнодорожного района
(04.09.2009 — 21.08.2015)
экс-судья Первомайского районного суда
Овчинников Евгений Федорович
(24.07.2009 — 31.10.2012)
в период с 2008 по 2015 год был прокурором Новосибирской области
Мельниченко Владимир Васильевич
(09.09.2009 — 25.06.2013)
экс-руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области – главный государственный регистратор Новосибирской области
(21.10.2013 — 05.09.2018)
экс-глава Западно-Сибирского УВД на транспорте, экс-глава управления МВД по Кемеровской области
Березнев Константин Вячеславович
(21.04.2016 — 14.07.2021)
экc-начальник ГУ ФСИН по НСО
старший помощник прокурора Новосибирского района
Натяженко Анна Александровна
(20.07.2012 — 23.10.2013)
замначальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры НСО
Нестеров Антон Аркадьевич
(26.05.2011 — 24.06.2011)
начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры НСО
Лаптев Денис Александрович
(21.04.2012 — 27.11.2012)
начальник отдела по надзору за следствием в органах ГУ МВД РФ по НСО
Феофанов Александр Викторович
(03.04.2012 — 16.06.2015)
судья Дзержинского районного суда
Аверченко Дмитрий Александрович
(26.05.2014 — 24.06.2014)
прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры НСО
Рябых Александр Анатольевич
(30.01.2012 — 14.04.2015)
экс-замруководителя областного Росреестра
(24.05.2011 — 02.07.2014)
супруга Георгия Жигульского, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
Жигульская Наталья Павловна
(11.04.2013 — 19.05.2014)
прокурора Заельцовского района. Умер в 2015 году
семья
Максима Владимировича Разуваева
начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска
Жигульский Георгий Викторович
(11.04.2013 — 19.05.2014)
начальник отдела ведомственной статистики прокуратуры Новосибирской области
(21.07.2009 — 15.06.2017)
прокурор Дзержинского района
Бутин Александр Вячеславович
(18.04.2011 — 27.04.2012)
прокурор Колыванского района
Феоктистов Алексей Викторович
(06.07.2012 — 12.03.2015)
прокурор Октябрьского района
Павлов Алексей Геннадьевич
бывшая первая зампрокурора НСО, и члены её семьи
(24.11.2009 — 31.10.2012)
экс-сотрудник прокуратуры Дзержинского района, позже — прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
(15.12.2009 — 08.04.2015)
Романченко Галина Ивановна
(21.07.2009 — 10.09.2019)
экс-прокурор Первомайского района
(15.12.2009 — 05.02.2010)
начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области
(12.10.2010 — 04.09.2012)
начальник апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области
(04.02.2010 — 26.10.2011)
старший помощник прокурора области, группа по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму
сотрудница пресс-службы Прокуратуры Новосибирской области, в нулевых — старший помощник прокурора Новосибирской области
Маркасова Наталья Павловна
старший помощник прокурора Новосибирской области
Зерняева Елена Александровна
Самочернов Владимир Федорович
(04.02.2010 — 26.09.2014)
Эти участки принадлежат Александре Авериной, экс-руководительнице управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры НСО
Череватенко Галина Никифоровна
(29.07.2009 — 02.08.2012)
замначальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства. В 2021 году вышла на пенсию
экс-прокурор Дзержинского района
экс-прокурор Новосибирска
(29.06.2015 — 16.07.2015)
экс-зампрокурора Новосибирской области. Умер в 2021 году
Мандрыко Владислав Иванович
(23.06.2010 — 08.10.2014)
зампрокурора Калининского района
(21.07.2009 — 28.09.2012)
в нулевых — прокурор Ленинского района
(30.07.2009 — 17.10.2016)
старший советник юстиции, прокурор Калининского района
семья
Чунькова Алексея Николаевича
в конце нулевых работал в прокуратуре Новосибирска, затем — в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре
Фирдман Андрей Геннадьевич
(10.12.2010 — 19.01.2011)
в различных источниках его называют прокурором или зампрокурора
Пономаренко Алексей Сергеевич
(25.11.2009 — 17.02.2010)
заместитель Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора
Згурский Алексей Александрович
(26.07.2011 — 16.08.2013)
начальник отдела кадров прокуратуры Новосибирской области
Громыко Александр Алексеевич
предположительно супруга
Владимира Токарева