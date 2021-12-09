Возбуждено уголовное дело на бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ, частью 1 статьи 286 УК РФ (получение взятки и превышение должностных полномочий).
— Следствием установлено, что в период с мая по июль 2019 года Олег Бушмакин, занимавший вышеуказанную должность, получил при посредничестве ряда лиц 150 тысяч рублей в качестве взятки от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина. Денежные средства предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
АО «Сибсма» — акционерное общество «Сибстроймашавтоматизация», которое образовалось в 1993 году. Генеральный директор компании с 2012 года — Сергей Долгушин.
Организация занималась строительством жилых и нежилых зданий, местных и междугородних линий электропередач, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжением, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производила строительные металлические конструкции, обрабатывала металл и занималась перевозками и арендой транспорта и многим другим.
По данным «Контур.Фокуса», баланс компании за 2020 год составил 19,4 миллиона рублей. С 26 сентября 2019 года компания признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий — Марина Гройсман.
По информации следствия, в 2018 году Бушмакин превысил свои должностные полномочия и дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства. Его указ нарушил установленные законом требования.
Сейчас, сообщает СК, в квартире Бушмакина проводится обыск. Его планируют задержать, а также предъявить ему обвинение и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сегодня в Новосибирске прошли обыски в здании подведомственного Министерству культуры Новосибирской области госучреждения — Центра креативных индустрий.