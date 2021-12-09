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Силовики провели обыски в подведомственном учреждении Минкульта НСО — Центре креативных индустрий

По информации источника, заведено дело о мошенничестве

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Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

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В четверг, 9 декабря, в Новосибирске прошли обыски в здании подведомственного Министерству культуры Новосибирской области госучреждения — Центра креативных индустрий. Об этом в НГС сообщил источник в органах власти.

— Уголовное дело связано с присвоением зарплат сотрудников данного областного учреждения культуры. Директора заведения не задерживали, он в присутствии адвоката дал показания, — сообщил собеседник.

Как уточнил источник, обыск в центре проводила полиция. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Корреспондент НГС связалась с министром культуры НСО Натальей Ярославцевой — она сообщила, что на момент звонка директор ЦКИ Виктор Буланкин находился рядом с ней на совещании. До самого Буланкина НГС дозвониться не удалось.

В Следственном комитете НГС сообщили, что информации о произошедшем у них нет. Также там не смогли уточнить, кто может ею обладать. На момент публикации в полиции информацию об обысках в учреждении не подтвердили.

Центр креативных индустрий — это государственное бюджетное учреждение, подведомственное Минкультуры Новосибирской области. С таким названием оно существует с конца 2020 года, до этого — с 2001-го — оно называлось Новосибирсккиновидеопрокат. Сам центр позиционирует себя как площадка для поддержки творческих людей и объединений. Виктор Буланкин руководит центром с февраля этого года.

Согласно «Контур.Фокусу», помимо Минкультуры НСО, в учредители этого культурного заведения входят Правительство НСО и Департамент имущества и земельных отношений НСО. Директор центра — Виктор Иванович Буланкин.

Учреждение занимается деятельностью библиотек и архивов, музеев, демонстрацией фильмов, обработкой данных, культурным обслуживанием, а также производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, торговлей сувенирами и изделиями народных художественных промыслов.

В октябре в рабочий кабинет заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области пришли силовики с обысками. Владимира Нормайкина вывели из здания в наручниках, сообщил источник НГС в министерстве.

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Министерство культуры НСОобыски
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