Силовики провели обыски в подведомственном учреждении Минкульта НСО — Центре креативных индустрий

В четверг, 9 декабря, в Новосибирске прошли обыски в здании подведомственного Министерству культуры Новосибирской области госучреждения — Центра креативных индустрий. Об этом в НГС сообщил источник в органах власти.
— Уголовное дело связано с присвоением зарплат сотрудников данного областного учреждения культуры. Директора заведения не задерживали, он в присутствии адвоката дал показания, — сообщил собеседник.
Как уточнил источник, обыск в центре проводила полиция. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Корреспондент НГС связалась с министром культуры НСО Натальей Ярославцевой — она сообщила, что на момент звонка директор ЦКИ Виктор Буланкин находился рядом с ней на совещании. До самого Буланкина НГС дозвониться не удалось.
В Следственном комитете НГС сообщили, что информации о произошедшем у них нет. Также там не смогли уточнить, кто может ею обладать. На момент публикации в полиции информацию об обысках в учреждении не подтвердили.
Центр креативных индустрий — это государственное бюджетное учреждение, подведомственное Минкультуры Новосибирской области. С таким названием оно существует с конца 2020 года, до этого — с
Согласно «Контур.Фокусу», помимо Минкультуры НСО, в учредители этого культурного заведения входят Правительство НСО и Департамент имущества и земельных отношений НСО. Директор центра — Виктор Иванович Буланкин.
Учреждение занимается деятельностью библиотек и архивов, музеев, демонстрацией фильмов, обработкой данных, культурным обслуживанием, а также производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, торговлей сувенирами и изделиями народных художественных промыслов.
В октябре в рабочий кабинет заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области пришли силовики с обысками. Владимира Нормайкина вывели из здания в наручниках, сообщил источник НГС в министерстве.