Стал известен список всех людей, фигурирующих в деле экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца

Олег Яровой был арестован 14 июля 2020 года по делу об особо крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ). До этого бывший гендиректор ОАО «Винап» Юрий Верясов заявил о хищении у него 170 миллионов рублей.



Далее следует бывшая руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона 73-летняя Александра Аверина. Против неё возбуждено дело по двум статьям. По части 5 статьи 33 УК РФ: пособничество в преступлении советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также обещание скрыть преступника, средства, орудия совершения преступления или следы совершения преступления. А также по части 3 статьи 306 УК РФ: заведомо ложный донос, как и у Аверина.



В отношении одного из собственников ТК «Восток» (бывшая барахолка) и юриста 37-летнего Дмитрия Куклина следствием выдвинуты те же обвинения, которые предъявлены Авериной: по части 5 статьи 33 и части 3 статьи 306 УК РФ. Бизнесмен Куклин, по данным «Контур.Фокуса», является также учредителем и руководителем ряда крупных новосибирских компаний, в том числе ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ».

