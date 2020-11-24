Стал известен список всех людей, фигурирующих в деле экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца

Под следствие вместе с экс-прокурором Новосибирска попали еще 5 человек
Уголовное дело, по которому был задержан экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец, действительно связано с историей известного бизнесмена Олега Ярового. Вместе с ними в деле фигурируют еще четыре человека — Александра Аверина и Дмитрий Куклин (их фамилии стали известны накануне), а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Это следует из документа, который оказался в распоряжении редакции НГС. Кто эти люди и в чем их подозревают — разбирался журналист Илья Калинин.
Криминальная шестерка
Первым в списке указан 57-летний экс-председатель совета директоров компании «Винап» и бывший руководитель завода «Экран» «РАТМ-Холдинга» Олег Яровой. Ему вменяют часть 3 статьи 306 УК РФ: заведомо ложный донос о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения.
Олег Яровой был арестован 14 июля 2020 года по делу об особо крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ). До этого бывший гендиректор ОАО «Винап» Юрий Верясов заявил о хищении у него 170 миллионов рублей.
Далее следует бывшая руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона 73-летняя Александра Аверина. Против неё возбуждено дело по двум статьям. По части 5 статьи 33 УК РФ: пособничество в преступлении советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также обещание скрыть преступника, средства, орудия совершения преступления или следы совершения преступления. А также по части 3 статьи 306 УК РФ: заведомо ложный донос, как и у Аверина.
В отношении одного из собственников ТК «Восток» (бывшая барахолка) и юриста 37-летнего Дмитрия Куклина следствием выдвинуты те же обвинения, которые предъявлены Авериной: по части 5 статьи 33 и части 3 статьи 306 УК РФ. Бизнесмен Куклин, по данным «Контур.Фокуса», является также учредителем и руководителем ряда крупных новосибирских компаний, в том числе ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ».
В отношении экс-прокурора Новосибирска 46-летнего Дениса Ференца возбуждается уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ: совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Еще два задержанных — 45-летний Михаил Федосеев и 50-летний Павел Кулибанов, — ранее не фигурировали в публикациях СМИ. Им следствие предъявило обвинение по части 2 статьи 307 УК РФ: заведомо ложные показания, соединённые с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
По данным «Контур.Фокуса», полный тезка задержанного Михаила Владимировича Федосеева является единоличным владельцем и директором охранной организации «Безопасность Сибири» и владельцем 51% УК «Домовой+». В прошлом Федосеев был учредителем ЧОП «Лигр».
На двух страницах Павла Кулибанова в соцсети «Одноклассники» указано, что он учился в средних школах № 15 и 136, а с 1985 по 1989 год — в Новосибирском монтажном техникуме. Больше никаких данных в профилях Кулибанова нет.
Система «Контур.Фокус» сообщает о четырёх действующих фирмах, к которым имеет или имел отношение Павел Кулибанов. Он является 100% владельцем микрокомпании без сотрудников по предоставлению посреднических услуг при купле-продажи недвижимого имущества — ООО «Приборы-Т». Эта фирма входит в число кредиторов, участвующих в банкротстве ОАО НПО «Сибсельмаш».
Крупнейшее машиностроительное предприятие региона, как сообщает infopro54, в начале ноября 2020 года выставлено на повторные торги единым лотом с начальной ценой в 1,663 миллиарда рублей. ООО «Приборы-Т» входит в тройку главных кредиторов «Сибсельмаша» с долей в 16,7%. В 2018 году «Континент Сибирь» писал, что компания «Приборы-Т» может действовать в интересах новосибирского бизнесмена, президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.
Задержанному Павлу Кулибанову также принадлежит около 80% компании «Строймаркет», и по 80% в компаниях «Техномонтаж» и «Строймаркет-Эко».
Что еще известно о задержании
Источник НГС предположил, что громким делом занимаются, скорее всего, московские сотрудники СК.
— Пятое следственное управление СК с дислокацией в Новосибирске. Оно работает по Западно-Сибирскому федеральному округу. Эти статьи в постановлении — только «первичка». Сначала вменяют такую «первичку», а козырь оставляют на потом. Там явно есть ещё эпизоды, которые могут вытащить в ходе следствия, — считает источник.
По мнению этого источника, заведённое дело может касаться теневой деятельности барахолки и появившихся на этом месте торговых комплексов. А среди задержанных, по его предположению, есть так называемые «решалы», которые являются связующими лицами между криминальным бизнесом и государственными структурами.
Редакция НГС отправила запрос в СКР по НСО с просьбой прокомментировать задержание и возбуждение уголовного дела.
О задержании экс-прокурора Дениса Ференца сотрудниками ФСБ и СКР стало известно рано утром 23 ноября. По предварительным данным, задержание бывшего прокурора Новосибирска связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» бизнесмена Олега Ярового, который обвиняется в особо крупном мошенничестве.
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