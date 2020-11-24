24 ноября вторник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 75.76
eur 89.93
Тема дняКак поймали убийцу автомобилистки

Все новости

Все новости

Стал известен список всех людей, фигурирующих в деле экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца

Всего под следствие попали шесть человек. Рассказываем, кто они

3 856
26Обсудить

Поделиться

По мнению источников, в деле могут появиться дополнительные эпизоды и новые обвинения

По мнению источников, в деле могут появиться дополнительные эпизоды и новые обвинения

Поделиться

Под следствие вместе с экс-прокурором Новосибирска попали еще 5 человек

Уголовное дело, по которому был задержан экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец, действительно связано с историей известного бизнесмена Олега Ярового. Вместе с ними в деле фигурируют еще четыре человека — Александра Аверина и Дмитрий Куклин (их фамилии стали известны накануне), а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Это следует из документа, который оказался в распоряжении редакции НГС. Кто эти люди и в чем их подозревают — разбирался журналист Илья Калинин.

Криминальная шестерка

Первым в списке указан 57-летний экс-председатель совета директоров компании «Винап» и бывший руководитель завода «Экран» «РАТМ-Холдинга» Олег Яровой. Ему вменяют часть 3 статьи 306 УК РФ: заведомо ложный донос о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Олег Яровой был арестован 14 июля 2020 года по делу об особо крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ). До этого бывший гендиректор ОАО «Винап» Юрий Верясов заявил о хищении у него 170 миллионов рублей.

Далее следует бывшая руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона 73-летняя Александра Аверина. Против неё возбуждено дело по двум статьям. По части 5 статьи 33 УК РФ: пособничество в преступлении советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также обещание скрыть преступника, средства, орудия совершения преступления или следы совершения преступления. А также по части 3 статьи 306 УК РФ: заведомо ложный донос, как и у Аверина.

В отношении одного из собственников ТК «Восток» (бывшая барахолка) и юриста 37-летнего Дмитрия Куклина следствием выдвинуты те же обвинения, которые предъявлены Авериной: по части 5 статьи 33 и части 3 статьи 306 УК РФ. Бизнесмен Куклин, по данным «Контур.Фокуса», является также учредителем и руководителем ряда крупных новосибирских компаний, в том числе ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ».

В отношении экс-прокурора Новосибирска 46-летнего Дениса Ференца возбуждается уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ: совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Еще два задержанных — 45-летний Михаил Федосеев и 50-летний Павел Кулибанов, — ранее не фигурировали в публикациях СМИ. Им следствие предъявило обвинение по части 2 статьи 307 УК РФ: заведомо ложные показания, соединённые с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

По данным «Контур.Фокуса», полный тезка задержанного Михаила Владимировича Федосеева является единоличным владельцем и директором охранной организации «Безопасность Сибири» и владельцем 51% УК «Домовой+». В прошлом Федосеев был учредителем ЧОП «Лигр».

На двух страницах Павла Кулибанова в соцсети «Одноклассники» указано, что он учился в средних школах № 15 и 136, а с 1985 по 1989 год — в Новосибирском монтажном техникуме. Больше никаких данных в профилях Кулибанова нет.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Система «Контур.Фокус» сообщает о четырёх действующих фирмах, к которым имеет или имел отношение Павел Кулибанов. Он является 100% владельцем микрокомпании без сотрудников по предоставлению посреднических услуг при купле-продажи недвижимого имущества — ООО «Приборы-Т». Эта фирма входит в число кредиторов, участвующих в банкротстве ОАО НПО «Сибсельмаш».

Крупнейшее машиностроительное предприятие региона, как сообщает infopro54, в начале ноября 2020 года выставлено на повторные торги единым лотом с начальной ценой в 1,663 миллиарда рублей. ООО «Приборы-Т» входит в тройку главных кредиторов «Сибсельмаша» с долей в 16,7%. В 2018 году «Континент Сибирь» писал, что компания «Приборы-Т» может действовать в интересах новосибирского бизнесмена, президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.

Задержанному Павлу Кулибанову также принадлежит около 80% компании «Строймаркет», и по 80% в компаниях «Техномонтаж» и «Строймаркет-Эко».

Что еще известно о задержании

Источник НГС предположил, что громким делом занимаются, скорее всего, московские сотрудники СК.

— Пятое следственное управление СК с дислокацией в Новосибирске. Оно работает по Западно-Сибирскому федеральному округу. Эти статьи в постановлении — только «первичка». Сначала вменяют такую «первичку», а козырь оставляют на потом. Там явно есть ещё эпизоды, которые могут вытащить в ходе следствия, — считает источник.

По мнению этого источника, заведённое дело может касаться теневой деятельности барахолки и появившихся на этом месте торговых комплексов. А среди задержанных, по его предположению, есть так называемые «решалы», которые являются связующими лицами между криминальным бизнесом и государственными структурами.

Редакция НГС отправила запрос в СКР по НСО с просьбой прокомментировать задержание и возбуждение уголовного дела.

О задержании экс-прокурора Дениса Ференца сотрудниками ФСБ и СКР стало известно рано утром 23 ноября. По предварительным данным, задержание бывшего прокурора Новосибирска связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» бизнесмена Олега Ярового, который обвиняется в особо крупном мошенничестве.

У вас есть важная информация по этому делу? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно).

Телефон редакции

8-923-157-00-00

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СКзадержаниемошенничествопрокуратураДенис Ференец
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...