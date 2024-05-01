Сколько яиц можно съесть за один раз? Отвечают врачи

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На носу у нас тот день, когда на каждом столе будут вареные яйца. Да в таких количествах, какое мы обычно не съедаем и за неделю. В яйцах, конечно, достаточно полезного, но если съесть их слишком много, легко вместо пользы получить вред. Кстати, сколько это — «много»?

Что полезного есть в яйцах

В куриных яйцах содержатся белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества, легко усваивающиеся организмом. Они помогают снизить риск возникновения инсультов, сердечно-сосудистых болезней и других проблем со здоровьем.

В рационе людей, занимающихся спортом, яйца должны быть из-за содержащихся в них качественного белка и аминокислот, которые помогают наращивать мышцы.

Употребление яиц помогает сохранять целостность тканей, активизировать функции головного мозга, снизить кровяное давление и поддержать здоровье глаз.

Яйца полезны и для тех, кто следит за фигурой или хочет похудеть — благодаря высокой питательности и относительно небольшой калорийности. Завтрак из куриных яиц оставляет чувство сытости в течение долгого времени, не вызывая желания перекусить.

Полезны яйца и для нервной системы — они помогают бороться с депрессией, нервным истощением, хронической усталостью.

Как готовить яйца, чтобы они были максимально полезны

Самыми полезными яйцами врачи называют сваренные всмятку, «в мешочек» или яйцо пашот. Белок уже денатурирован, его легче усвоить, и температурное разрушение аминокислот меньше.



— Чуть менее полезны яйца вкрутую и сырые, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Омлет тоже хорош, если готовить в духовке или под плотно закрытой крышкой на маленьком огне, избегая поджаристой корочки. Яичница в любом виде менее полезна, так как она уже содержит повышенное количество конечных продуктов гликирования, которые являются одним из главных факторов старения.

Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.



Сколько яиц можно есть за один раз

Врачи напоминают, что яйца — продукт калорийный, поэтому больше двух штук за один раз есть не рекомендуют. Калорийность напрямую связана, например, с атеросклерозом. А вот бояться яиц из-за холестерина не стоит — прямой связи между умеренным употреблением яиц и ростом холестерина в крови ученые не находят.



— Долгое время людям с повышенным холестерином советовали исключить продукты, которые могут увеличить его уровень, в том числе и яйца. В желтках и правда много холестерина. Только он пищевой, «хороший» и не всегда повышает уровень холестерина в крови. Главное — знать меру и не есть по десять яиц в день. Одна-две штуки никакого вреда не нанесут, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.



Можно ли есть на завтрак одни яйца

Одного белка и жира, содержащихся в яйцах, будет мало. Поэтому к яичному завтраку врачи советуют добавить сложные углеводы. Это может быть горстка каши, кусочек хлеба, огурец, помидор, капуста. Такой завтрак обеспечит чувство сытости на несколько часов.



Можно ли есть яйца каждый день