Выступил бывший мэр: в Новосибирске прошла демонстрация в честь Первомая — фоторепортаж

В центре Новосибирска сегодня прошла Первомайская демонстрация. Ее участники с красными флагами дошли до площади Ленина. Перед ними выступил бывший мэр Новосибирска и первый секретарь регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков тоже побывал на демонстрации и запечатлел, как она проходила.
На следующей неделе в центре Новосибирска пройдет парад Победы. В мэрии Новосибирска рассказали, как будет проходить 9 Мая в городе. Собрали всю информацию в одной картинке.