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Выступил бывший мэр: в Новосибирске прошла демонстрация в честь Первомая — фоторепортаж

Шествие началось с аллеи на Красном проспекте

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Демонстрация закончилась на площади Ленина

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В центре Новосибирска сегодня прошла Первомайская демонстрация. Ее участники с красными флагами дошли до площади Ленина. Перед ними выступил бывший мэр Новосибирска и первый секретарь регионального обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков тоже побывал на демонстрации и запечатлел, как она проходила.

Мероприятие проходит ежегодно

Мероприятие проходит ежегодно

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Демонстрация посвящена Дню международной солидарности трудящихся

Демонстрация посвящена Дню международной солидарности трудящихся

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Шествие началось с аллеи Красного проспекта

Шествие началось с аллеи Красного проспекта

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Многие пришли в одежде КПРФ или со значками партии

Многие пришли в одежде КПРФ или со значками партии

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На Первомай пришли люди разных возрастов

На Первомай пришли люди разных возрастов

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Участники несли с собой цветы

Участники несли с собой цветы

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Погода для демонстрации в этом году намного лучше. В 2023-м в этот день пошел снег

Погода для демонстрации в этом году намного лучше. В 2023-м в этот день пошел снег

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Дороги для шествия не перекрывали

Дороги для шествия не перекрывали

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В демонстрации приняли участие секретари КПРФ и депутаты разных уровней

В демонстрации приняли участие секретари КПРФ и депутаты разных уровней

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Многие несли флаги

Многие несли флаги

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Демонстрация была согласована с властями

Демонстрация была согласована с властями

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Закончился митинг на площади Ленина

Закончился митинг на площади Ленина

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На следующей неделе в центре Новосибирска пройдет парад Победы. В мэрии Новосибирска рассказали, как будет проходить 9 Мая в городе. Собрали всю информацию в одной картинке.

НовосибирскПервое маяДемонстрацияКПРФ
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