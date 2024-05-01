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Животные «Очень мерзнет и никого не подпускает»: в подъезде в Новосибирске нашли сфинкса — жители ищут хозяев

«Очень мерзнет и никого не подпускает»: в подъезде в Новосибирске нашли сфинкса — жители ищут хозяев

Вместе со сфинксом был и другой кот серого цвета

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19 комментариев
Котов нашли вчера, 30 апреля

В Новосибирске в подъезде на Котовского нашли двух кошек. Одна из них оказалась сфинксом. Как рассказала Наталья, которая и обнаружила животных, у сфинкса белые усики.

— Он очень мерзнет и никого не подпускает, я ему дала одеялко. Второй — серенький в пятнышко, очень ласковый, тянется прям на ручки, — описала Наталья в группе «Потеряшка-НСК» во «ВКонтакте».

Девушка просит хозяев котов найтись. У нее возможности приютить животных нет.

В Новосибирске 28 апреля был найден бело-коричневый голубь с метками. Он был в Железнодорожном районе недалеко от вокзала.

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Животные Кот Подъезд Новосибирск
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