«Испуган»: ручного голубя необычного окраса нашли у вокзала в Новосибирске — сейчас ищут его хозяина

У голубя есть цветовые пометки Источник: «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» / «ВКонтакте» / Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске вчера, 28 апреля, был найден бело-коричневый голубь. Он был в Железнодорожном районе недалеко от вокзала. О находке в социальных сетях написала Анастасия.

Как рассказала девушка в группе «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» во «ВКонтакте», голубь породистый и ручной. У него есть особые приметы, в том числе цветовая метка на крыле.

— Ест, пьет, больным не выглядит. Огромная просьба, кто знаком с заводчиками, спросить, не пропадала ли у них птичка. Голубя отдам тому, кто скажет цвет пометки и другую особенность, — рассказала Анастасия.

Сейчас голубь находится у Анастасии. Корреспондент НГС попыталась связаться с девушкой, но на момент публикации ответа не было.