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Животные «Испуган»: ручного голубя необычного окраса нашли у вокзала в Новосибирске — сейчас ищут его хозяина

«Испуган»: ручного голубя необычного окраса нашли у вокзала в Новосибирске — сейчас ищут его хозяина

Голубя отдадут хозяину, который назовет, какого цвета пометки на крыльях

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У голубя есть цветовые пометки

В Новосибирске вчера, 28 апреля, был найден бело-коричневый голубь. Он был в Железнодорожном районе недалеко от вокзала. О находке в социальных сетях написала Анастасия.

Как рассказала девушка в группе «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» во «ВКонтакте», голубь породистый и ручной. У него есть особые приметы, в том числе цветовая метка на крыле.

— Ест, пьет, больным не выглядит. Огромная просьба, кто знаком с заводчиками, спросить, не пропадала ли у них птичка. Голубя отдам тому, кто скажет цвет пометки и другую особенность, — рассказала Анастасия.

Сейчас голубь находится у Анастасии. Корреспондент НГС попыталась связаться с девушкой, но на момент публикации ответа не было.

27 апреля спасатели вытащили из оконного проема рыжего кота. Питомец оказался в проеме окна, открытого на проветривание.

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