Подрядчик ответил, почему разворотил дороги и бросил объект в Мошково

Поселок выглядит удручающе Источник: предоставлено читателем НГС











Подрядчик, который должен был реконструировать тепловые сети в Мошково, рассказал, почему покинул объект и оставил улицы в плачевном состоянии. Ранее жители поселка обратились в редакцию НГС с жалобами на состояние населенного пункта. Дороги там перекопали, трубы бросили и работы никто не ведет с марта 2024 года.



Не получали помощи от МУПа

В компании ООО «ГГС-Термо» НГС сообщили, что МУП «Теплосервис» поселка Мошково и ООО «ГГС-Термо» заключили муниципальный контракт на создание и реконструкцию объектов системы теплоснабжения в поселке, а также строительство и реконструкцию тепловых сетей от котельной № 1».

Аванса, по словам подрядчика, предусмотрено не было. Обязательства по контракту подрядчик исполнял за счет собственных денег, а также кредитной линии.

Также, утверждают в ООО «ГГС-Термо», заказчик не передал проектно-сметную документацию в полном объеме.



— Заказчика мы об этом уведомляли неоднократно и продолжали выполнять работы по муниципальному контракту, понимая социальную значимость объекта для инфраструктуры Мошково. По условиям муниципального контракта, подрядчик вправе получать от заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями контракта. Но содействия МУП «Теплосервис» не оказывало, — сообщили в компании.



Решили остановить работы, а контракт расторгли

Подрядчик сообщил, что за свои деньги нанимал независимую экспертизу, подготовил экспертные заключения для внесения изменений в проектно-сметную документацию, но «Теплосервис» не внесло изменений в документацию. Из-за этого 4 марта 2024 года ООО «ГГС-Термо» направило в адрес «Теплосервиса» уведомление о приостановлении работ.



— 5 марта 2024 года нам поступило из системы ЕИС уведомление о том, что заказчик разместил информацию об одностороннем расторжении контракта. Затем заказчик обратился в УФАС России по Новосибирской области с заявлением о включении нашей компании в реестр недобросовестных поставщиков. 22 марта им отказали в удовлетворении этого заявления, — отметили в компании (копия документа есть в распоряжении редакции).



В ООО «ГГС-Термо» также добавили, что все материалы, которые находятся на строительной площадке, являются собственностью ООО «ГГС-Термо». При этом подрядчик в начале отопительного сезона за счет своих денег готовил дома к отопительному сезону. Сейчас стороны намерены в суде защищать свои интересы.

Позиция администрации

И. о. главы рабочего поселка Мошково Андрей Экстрин сообщил редакции НГС, что подрядчик зашел с коммерческим предложением, как единственный поставщик. Он дал гарантию МУП «Теплосервис» о том, что он согласно проектной документации выполнит работы по размещенному объекту закупки.



— Но если подрядчик с января месяца никакие работы не выполнял, о чем мы говорим? Контракт был заключен 5 мая 2023 года. Мы ему продлили контракт по его просьбе по основаниям, и всё равно ничего не было сделано. Он должен был закончить работы 29 ноября. 29 декабря мы должны были подписать акт выполненных работ по контракту. Это и является предметом спора заказчика и подрядчика, что работы не выполнялись, — отметил и. о. главы.



Андрей Экстрин также добавил, что в мае подрядчик не предпринял никаких мер к паводковому периоду. Всё было выполнено силами МУП «Теплосервис» и администрации.



— Если бы он хотел выполнять, он бы предпринял меры. А он сидел и ждал. Они перестали выполнять работы и подали на нас в суд, что мы неправомерно расторгали контракт, — поясняет и. о. главы поселка.



Экстрин добавил: у МУП «Теплосервис» не было рабочей документации по контракту, так как заказчик не был обязан предоставлять ее — имелась документация проектная.



— Мы не являемся техническим заказчиком на постоянной основе. Мы предоставляем людям услугу по теплу и строим для себя. У нас цель — построить и обновить сети, и предоставлять качественную услугу, минимизировать потери на тепловых сетях, аварийность снизить до минимума. Вот это наша цель, — объяснил Андрей Экстрин.



В администрации поселка выпустили распорядительные противопаводковые документы с учетом разрытых сетей и обязали МУП «Теплосервис» принять первичные меры безопасности. Работы сейчас ведут от лица администрации по причиненному ущербу муниципальному образованию.



— У нас две дороги закрыты. Мы потеряли одну дорогу — осталась только как пешеходный тротуар улица Пушкина. Перекрыли ее на неопределенный срок и улицу Пионерскую в связи с тем, что одна полоса на ней обрушилась и упала в котлован. Где меры подрядчика по недопущению этого ухудшения ситуации? Где его желание выполнять работы? Будут суды, будем решать с Министерством ЖКХ, как дальше выруливать из этой ситуации. Мы сражаемся с ней в силу своих возможностей и в рамках действующего законодательства. Мы не можем поступать так, как поступает подрядчик — бросил и ушел, — заключил и. о. главы.



Ранее НГС писал о том, что у дома на Шевченко разбили асфальт для ремонта трубы. Покрытие не ремонтируют с марта.

