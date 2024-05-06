Как после бомбежки: жители Мошкова пожаловались на жуткое состояние улиц — кто разворотил дороги

Улицы поселка выглядят жутко Источник: предоставлено читателем НГС











В рабочем поселке Мошково Мошковского района Новосибирской области жители возмутились состоянием дорог и инфраструктуры. По их словам, поселок перерыт и перекопан почти год, под слоем снега гниют новые трубы, а работы никто не ведет. НГС поговорил с мошковцами и попросил объяснений у местной администрации.



Масштабы проблемы

Жители поселка Мошково рассказали НГС, что в 2023 году из бюджета выделили деньги на перевод системы отопления с угольных котельных на газовые. Кроме того, планировалось заменить металлические трубы для подвода питьевой воды на пластиковые, а также трубы для подвода к жилым домам газа. Материалы в поселок доставили, работы начали в конце лета 2023 года, но, отмечают мошковцы, часто на объектах никого не было.



— В итоге весь поселок перерыт котлованами, оголены прежние теплоносители. Старые трубы на новые заменили только на небольших участках. Фактически весь отопительный сезон тепло от труб уходило в воздух. Котлованы стоят без ограждений, на некоторых проложены деревянные настилы, по которым ходят люди. Некоторые центральные улицы поселка перекрыты для движения транспорта. Создается впечатление, что у властей нет плана работы в поселке, — рассказал НГС местный житель Владимир.



Мужчина добавил, что от центральной котельной поселка отрезали старые трубы отопления, которые ведут к жилым домам, чтобы заменить их на новые. Часть труб заменили, но через какое-то время обрезанные старые трубы начали реставрировать, а новые якобы остались нетронутыми. Из-за этого, по словам Владимира, зимой было много коммунальных аварий.

Новые трубы брошены в снегу и ржавеют Источник: предоставлено читателем НГС











— Новые трубы валяются возле разрытых котлованов, они забиты грязью и снегом, теплоизоляция во многих местах уже повреждена. Многие из них погнуты, проржавели. Теплотрассы с новыми трубами не прикрыты плитами для защиты от снега, дождя. Котлованы заполнены водой, бетонные короба под трубами заполнены грязью от осыпавшегося туда грунта, — отметил житель поселка.



Трубы для подвода питьевой воды меняли, по мнению жителя Мошкова, хаотично: колодцы бетонировали перед зимой, поэтому бетон уже весь рассыпался, а грунт просел. Недоволен житель поселка и газификацией в поселке.



— Подвод газа проводили в основном методом проколов: около каждого дома рыли котлован, где варили трубопровод для газа. Затем котлован засыпали глиной, землей с обломками кирпичей, кусками бетона и бытового мусора. Никакой песочной подложки. Как следствие, зимой 2023 года случались аварии, газ отключали, — отметил мужчина.



Кроме того, после частично выполненных работ по замене труб отопления, водо- и газоснабжения никакого благоустройства территории в поселке не проводили — на улицах грязь, ямы и осевший грунт. Возмущены мошковцы и ситуацией со стадионом.



— Несколько лет назад в центре поселка решили построить центральный стадион. Для этого вырубили все деревья в парке, где отдыхали люди. Сейчас там все перерыто и заброшено, никаких работ там не ведут, — пожаловались жители Мошкова.



Что говорят в администрации

Исполняющий обязанности главы рабочего поселка Мошково Андрей Экстрин сообщил НГС, что в 2023 году муниципальное предприятие «Теплосервис» заключило с подрядчиком муниципальные контракты для строительства и реконструкции сетей теплоснабжения от построенных газовых котельных. Подрядчик завез материалы, но дальше не продвинулся.

— Температурный режим и снег не позволили подрядчику освободить строительные площадки от материалов, которые он завез после одностороннего расторжения 15 марта 2023 года по инициативе заказчика. Подрядчик не освободил площадки и не передал их заказчику. МУП «Теплосервис» рабочего поселка Мошково предпринимает все возможные усилия, чтобы обеспечить меры безопасности в местах разрытия котлованов для установки тепловых камер и траншей для прокладки тепловых сетей. Особенно там, где ходят пешеходы и транспорт, а также на оставленном подрядчиком объекте, — сообщил Андрей Экстрин.

Для ремонтов будут искать нового подрядчика Источник: предоставлено читателем НГС











В администрации поселка отметили, что теперь строительство на объекте планируют после того, как подрядчик и заказчик исполнят взаимные обязательства с соблюдением условий об одностороннем отказе от исполнения контракта по инициативе заказчика. Также МУП планирует провести новый конкурс по выбору подрядной организации.



— Администрация поселка при содействии МУП «Услуги благоустройства» рабочего поселка Мошково сохраняют дороги и тротуары в местах разрытия котлованов для установки тепловых камер и траншей для прокладки тепловых сетей. От их содержания подрядчик устранился, — объяснили в администрации поселка.



Что известно о подрядчике

Подрядчиком работ в Мошкове выступала компания «ГГС-ТЕРМО». По данным «Контур. Фокус», это действующее микропредприятие, зарегистрированное в Новосибирской области в 2011 году. Учредителем компании является ООО «Термо» (100%), а конечными владельцами — Александр Рыбак (50%), Светлана Корягина (25%) и Юрий Детчик (25%), он же руководит компанией.

Основной вид деятельности компании — производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Компания заработала в 2023 году 103,6 миллиона рублей, при этом чистый убыток составил 5,4 миллиона рублей.

За время своей работы «ГГС-ТЕРМО» заключило 26 госконтрактов на сумму 174 миллиона рублей — преимущественно в Новосибирской области. Помимо работ в Мошкове, компания, в частности, строила угольную котельную «Зонова» в Чистоозерном, водозаборную скважину в селе Гербаево, реконструировала систему водоснабжения в селе Новошилово.

Журналист НГС не смогла получить комментарий компании по телефону и направила письменный запрос.



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