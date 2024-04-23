Перекресток в центре Новосибирска оградили, но рабочих там не заметили — объяснение мэрии

В мэрии сообщили, что полностью работы по благоустройству тут завершат в мае Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на перекрестке улиц Фрунзе и Каменской местные жители заметили огороженную территорию и разрытия. При этом рабочих там, по словам горожан, не было. В мэрии объяснили, что делают на участке.



— На перекрестке Фрунзе и Каменской поставили «городульки», и уже недели три так стоит. Никто ничего не делает, — возмутилась местная жительница.



Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой пояснить, какие работы ведут на указанной территории. В городской администрации сообщили, что на указанном перекрестке ремонтировали электрокабель.



— На указанном участке сотрудники АО «РЭМиС» ремонтировали электрокабель в соответствии с актом о согласовании проекта проведения земляных работ на территории Новосибирска. Акт выдал комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ от 24.01.2024. Срок выполнения работ по первичному благоустройству — по 17.02.2024, по полному — 30.05.2024, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска НГС.



В администрации добавили, что первичное благоустройство компания выполнила 15 апреля. После этого просело бетонное покрытие, поэтому для безопасности граждан это место оградили. Сейчас провал устранили, работы по полному благоустройству передали подрядчику.



Корреспондент НГС направила запрос в АО «РЭМиС» с просьбой пояснить, почему между первичным и полным благоустройством указан такой долгий период.



Ранее НГС писал о том, что новосибирцы возмутились брошенными «раскопками» в городе. Горожане пожаловались сразу на несколько территорий.



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