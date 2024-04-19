«Рабочих нет от слова совсем»: новосибирцы возмутились брошенными «раскопками» — что говорят в мэрии и СГК

Новосибирцы отметили, что не видели рабочих на огороженных местах Источник: читатели НГС











В центре Новосибирска сразу в 2 местах рабочие поставили ограждения, но, по словам очевидцев, не ведут там работы. О ситуации НГС сообщили читатели. В СГК и мэрии прокомментировали происходящее.



— На перекрестке Фрунзе и Красного проспекта раскопали уже неделю назад, и рабочих нет от слова совсем. Как и когда проходит ремонт? Каждый день езжу в разное время, и никогда никого не вижу, — сообщила в редакцию НГС местная жительница.



Также читатели сообщали, что на Советской, 50 обвалился грунт, неподалеку установили ограждения СГК, а затем отключили тепло и горячую воду третий раз за 2 недели в близлежащих домах.



В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе представители компании меняли железобетонные части коммуникаций. Работы они уже завершили. 16 апреля подрядчик приступил к благоустройству. Также в СГК прокомментировали ситуацию на Советской, 50.



— На Советской, 50 с 9 утра 14 апреля до 5 утра 15 апреля сотрудники компании меняли участок трубопровода из-за дефекта. Теплоснабжение в настоящий момент восстановлено, в ближайшее время проведут благоустройство территории. Подрядчик приступил к благоустройству 16 апреля, — сообщили в компании.



В мэрии Новосибирска отметили, что на перекрестке Фрунзе и Красного проспекта аварийные работы по ремонту теплосети проводила компания ООО «НТСК» (Новосибирская теплосетевая компания, входящая в структуру Сибирской генерирующей компании) с разрешения комитета по выдаче разрешений на проведение земляных работ управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска.



— Полностью благоустроить территорию в указанном месте планируют 8 мая 2024 года. Первичное благоустройство работники выполнили 16 апреля, движение на перекрестке открыто, — отметили в городской администрации. Кто ведет работы на перекрестке Фрунзе и Каменской, в мэрии уточняют.



Ранее НГС писал о том, на каких улицах Новосибирска в этом году заменят трубы отопления. В СГК заявили, что планируется отремонтировать на 80% больше труб, чем в 2023 году

