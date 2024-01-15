Стало известно, на каких улицах Новосибирска в этом году заменят трубы отопления

Программу модернизации теплосетей на 2024 год сейчас почти сформировали. Предварительно планируется заменить около 34 км теплоснабжающих коммуникаций, что на 80% больше, чем в 2023-м году. Специалисты рассчитали, что затратить на это придется около 3,4 миллиарда рублей.

