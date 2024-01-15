Стало известно, на каких улицах Новосибирска в этом году заменят трубы отопления

В Сибирской генерирующей компании назвали список улиц, на которых летом 2024 года планируется отремонтировать теплоснабжающие коммуникации. Всего на эти цели потратят около 3,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил Максим Рябенко, директор Новосибирской теплосетевой компании (ООО «НТСК), которая входит в ООО «СГК».
Программу модернизации теплосетей на 2024 год сейчас почти сформировали. Предварительно планируется заменить около 34 км теплоснабжающих коммуникаций, что на 80% больше, чем в 2023-м году. Специалисты рассчитали, что затратить на это придется около 3,4 миллиарда рублей.
— Специалисты СГК летом 2024 года заменят трубы на Автогенной, Невельского, Гусинобродском шоссе, Немировича-Данченко, Оловозаводской. Также в программе два участка теплосети на улице Пархоменко, где недавно случился крупный порыв, и на других улицах. Возможно, объем работ на этой теплосети расширят по результатам диагностики, — сообщил Максим Рябенко.
Также в компании запланировали реконструировать 23 муниципальных ЦТП (Центральный тепловой пункт). Например, на улицах Красный проспект, 163, Ватутина, 63, Дзержинского, 75, Выборная, 124, Петухова, 90. В ближайшее время программу представят СМИ и горожанам.
Ранее НГС писал о том, что энергетики назвали крупную коммунальную аварию в Новосибирске аномальной. Они не ожидали, что вода выйдет на поверхность в таком объеме. Рябенко напомнил, что самые опасные с точки зрения аварийности участки тепломагистрали в городе — те, которые планируется ремонтировать летом 2024 года.