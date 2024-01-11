«Участок стоял в плане на 26 год»: энергетики назвали коммунальную аварию в Новосибирске аномальной

Энергетики назвали предварительную причину коммунальной аварии на левом берегу 11 января. Аварию назвали аномальной — специалисты не ожидали выхода такого количества воды на поверхность. Такое заявление сделал Максим Рябенко, директор Новосибирской теплосетевой компании (ООО «НТСК), которая входит в АО «СГК».
На сегодня, по словам Рябенко, износ городских сетей — порядка 75%. Для замены труб, уверяет Рябенко, нужно время. 25% критичных сетей уже заменили. Эту аварию Рябенко назвал аномальной из-за объемов воды.
— Если посмотреть по трубе, то это действительно аномальный для нас объем воды, выход большого количества воды. Такие дефекты у нас не так часто случаются. В основном они выявляются при гидравлических испытаниях. Но бывают и такие случаи. Эта большая утечка и большой поток затопили все наши каналы. Вода ночью вышла в 2 местах — около Троллейной, 14 и на Плахотного, 107. Это создало определенные сложности, в том числе при поиске дефекта для коммунальных служб, — заявил Максим Рябенко.
Он отметил, что в 2024 году планировалось перекладывать трубы по улице Петропавловской, а участок, где случилась авария — в 2026 году. При этом, Рябенко уточнил: в дальнейшем в зону риска по аварийности входят те участки, ремонт которых запланирован на 2024 год, но назвать эти участки в пресс-службе СГК не смогли.
— Пока нет информации, но всего в планах на 2024 год 34 км. В 2023 было 20 км, — уточнили в компании.
ООО «НТСК» — действующее предприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в августе 2018 года. Конечные владельцы — АО «Сибирская Генерирующая компания» и АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». Данных о том, кто является ее генеральным директором, нет. По итогам 2022 года компания заработала 10,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 314,7 миллиона рублей. Основная деятельность компании — передача пара и горячей воды (тепловой энергии). По данным сайта СГК, в структуру предприятия «НТСК» входят 5 районов тепловых сетей, служба насосных станций, электротехнический и автотранспортный цеха, служба испытаний и наладки режимов, оперативно-диспетчерская служба и другие производственные подразделения. Новосибирская теплосетевая компания имеет статус единой теплоснабжающей организации города.
– В причинах аварии будем разбираться, проводить расследование. Предварительно всему виной послужила электрохимическая коррозия, которая зависит от прокладки кабельной линии. На месте аварии сотрудники СГК меняют трубопровод длиной около 7 метров. Снизили параметры на всем левом берегу из-за особенностей гидравлического режима здесь, — заявил Рябенко.
Крупная коммунальная авария случилась на левом берегу города в ночь на 11 января. Всё, что известно о происходящем, читайте в нашей онлайн-трансляции.