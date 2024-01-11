«Участок стоял в плане на 26 год»: энергетики назвали коммунальную аварию в Новосибирске аномальной

Он отметил, что в 2024 году планировалось перекладывать трубы по улице Петропавловской, а участок, где случилась авария — в 2026 году. При этом, Рябенко уточнил: в дальнейшем в зону риска по аварийности входят те участки, ремонт которых запланирован на 2024 год, но назвать эти участки в пресс-службе СГК не смогли.

— Пока нет информации, но всего в планах на 2024 год 34 км. В 2023 было 20 км, — уточнили в компании.

ООО «НТСК» — действующее предприятие, зарегистрированное в Новосибирске. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в августе 2018 года. Конечные владельцы — АО «Сибирская Генерирующая компания» и АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания». Данных о том, кто является ее генеральным директором, нет. По итогам 2022 года компания заработала 10,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 314,7 миллиона рублей. Основная деятельность компании — передача пара и горячей воды (тепловой энергии). По данным сайта СГК, в структуру предприятия «НТСК» входят 5 районов тепловых сетей, служба насосных станций, электротехнический и автотранспортный цеха, служба испытаний и наладки режимов, оперативно-диспетчерская служба и другие производственные подразделения. Новосибирская теплосетевая компания имеет статус единой теплоснабжающей организации города.