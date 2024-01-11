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Больше 100 домов левобережья Новосибирска остались без тепла из-за коммунальной аварии — онлайн-хроника

Авария произошла на магистральной теплосети в районе улицы Пархоменко

16 028

В ночь на 11 января в Ленинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария: без тепла и света остались сотни домов левобережья. Всё, что известно о происходящем, в нашей онлайн-хронике.

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— Все меры для устранения аварии принимаются. На месте идут раскопки, земляные работы. Один излив уже устранен, занимаемся остальными. Минимизируем последствия, я сейчас в очередной раз выдвигаюсь на место событий, — заверил НГС глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.

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Проведут оперативное совещание

Как сообщил НГС прокурор Новосибирской области Александр Бучман, по факту отключения теплоснабжения ведомством организована проверка, ситуация находится на контроле, будет принят весь комплекс мер реагирования.

Прокурором будет организовано оперативное совещание с руководством правительства Новосибирской области, МЧС и «Сибирской генерирующей компанией».

Сейчас известно, что есть одно отключение отопления, на остальных объектах снижены параметры. Планируется, что до конца дня тепло будет подключено. Тепло на социальные объекты подадут в первую очередь.

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Прокуратура организовала проверку

Прокуратурой организована проверка по факту аварийного отключения теплоснабжения в Ленинском районе.

— Устранение аварии и восстановление теплоснабжения на контроле прокуратуры. В ходе проверки прокуратура даст оценку принятым мерам ответственных лиц по подготовке к отопительному периоду, к устранению коммунальной аварии. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — заявили в областной прокуратуре.

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Порой беда — это красиво 

Порой беда — это красиво 

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Левый берег сковали пробки

Левый берег сковали пробки

В Новосибирске собрались пробки, сервис 2ГИС оценивает их в 8 баллов. Большая часть — на левом берегу.

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Сегодняшний путь на работу многие новосибирцы запомнят надолго

Сегодняшний путь на работу многие новосибирцы запомнят надолго

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На месте аварии работают коммунальщики и наш фотокорреспондент

На месте аварии работают коммунальщики и наш фотокорреспондент

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Сегодня в Новосибирске температура днем составит -14... -16 градусов. Об этом пишет Гидрометцентр региона.

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Сайт Систем жизнеобеспечения Новосибирска к 08:36 11 января не отреагировал на происходящее на левобережье, при этом указано, что в 195 домов в Дзержинском районе Новосибирска не подается электроэнергия из-за аварии.

Муниципальный портал информирует лишь об одной аварии в Дзержинском районе

Муниципальный портал информирует лишь об одной аварии в Дзержинском районе

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— Учитель школы № 15 сообщила в чате, что в связи с аварией на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и отключением отопления с 11 января и до распоряжения школа переходит на дистанционное обучение. В большей части нашего района резко упало давление в трубах отопления, — сообщил НГС Алексей, проживающий на Немировича-Данченко.

Скриншот из чата ТСЖ «Горский-5»

Скриншот из чата ТСЖ «Горский-5»

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Екатерина, которая живет в доме на улице Новосибирской, прислала фотографию комнатного градусника

Екатерина, которая живет в доме на улице Новосибирской, прислала фотографию комнатного градусника

В квартире в одном из домов в зоне отключения температура составляет +17 градусов.

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В «Сибирской генерирующей компании» опровергли аварии на своих ТЭЦ.

— Устраняем дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Работы планируем завершить сегодня к 20 часам. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00, — сообщили НГС в «СГК».

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По данным паблика «АСТ-54», на улице Троллейной рядом с домом № 14 прорвало трубу на теплотрассе, из которой вырываются потоки кипятка. Без горячей воды и отопления остались более 250 домов и социальных объектов района.

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— Почти на всей Чистой Слободе холодные батареи уже несколько часов, — ранним утром сообщила Нина Ивановна, проживающая на Титова, 256. — Мы мерзнем, все молчат! Не понимаем, что происходит.

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Отключение теплаОтключение электричестваКоммунальная авария
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