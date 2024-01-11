Больше 100 домов левобережья Новосибирска остались без тепла из-за коммунальной аварии — онлайн-хроника

Как сообщил НГС прокурор Новосибирской области Александр Бучман, по факту отключения теплоснабжения ведомством организована проверка, ситуация находится на контроле, будет принят весь комплекс мер реагирования.

Прокурором будет организовано оперативное совещание с руководством правительства Новосибирской области, МЧС и «Сибирской генерирующей компанией».

Сейчас известно, что есть одно отключение отопления, на остальных объектах снижены параметры. Планируется, что до конца дня тепло будет подключено. Тепло на социальные объекты подадут в первую очередь.

