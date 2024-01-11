Больше 100 домов левобережья Новосибирска остались без тепла из-за коммунальной аварии — онлайн-хроника

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— Все меры для устранения аварии принимаются. На месте идут раскопки, земляные работы. Один излив уже устранен, занимаемся остальными. Минимизируем последствия, я сейчас в очередной раз выдвигаюсь на место событий, — заверил НГС глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.
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Проведут оперативное совещание
Как сообщил НГС прокурор Новосибирской области Александр Бучман, по факту отключения теплоснабжения ведомством организована проверка, ситуация находится на контроле, будет принят весь комплекс мер реагирования.
Прокурором будет организовано оперативное совещание с руководством правительства Новосибирской области, МЧС и «Сибирской генерирующей компанией».
Сейчас известно, что есть одно отключение отопления, на остальных объектах снижены параметры. Планируется, что до конца дня тепло будет подключено. Тепло на социальные объекты подадут в первую очередь.
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Прокуратура организовала проверку
Прокуратурой организована проверка по факту аварийного отключения теплоснабжения в Ленинском районе.
— Устранение аварии и восстановление теплоснабжения на контроле прокуратуры. В ходе проверки прокуратура даст оценку принятым мерам ответственных лиц по подготовке к отопительному периоду, к устранению коммунальной аварии. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — заявили в областной прокуратуре.
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В Новосибирске собрались пробки, сервис 2ГИС оценивает их в 8 баллов. Большая часть — на левом берегу.
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Сегодня в Новосибирске температура днем составит
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Сайт Систем жизнеобеспечения Новосибирска к 08:36 11 января не отреагировал на происходящее на левобережье, при этом указано, что в 195 домов в Дзержинском районе Новосибирска не подается электроэнергия из-за аварии.
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— Учитель школы
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В квартире в одном из домов в зоне отключения температура составляет +17 градусов.
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В «Сибирской генерирующей компании» опровергли аварии на своих ТЭЦ.
— Устраняем дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Работы планируем завершить сегодня к 20 часам. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00, — сообщили НГС в «СГК».
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По данным паблика «АСТ-54», на улице Троллейной рядом с домом
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— Почти на всей Чистой Слободе холодные батареи уже несколько часов, — ранним утром сообщила Нина Ивановна, проживающая на Титова, 256. — Мы мерзнем, все молчат! Не понимаем, что происходит.
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