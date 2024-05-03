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Город «Ухожу на заслуженный отдых»: в Новосибирске глава Центрального округа покидает свой пост спустя 10 лет

«Ухожу на заслуженный отдых»: в Новосибирске глава Центрального округа покидает свой пост спустя 10 лет

Сергей Канунников подчеркнул, что увольнение — его собственная инициатива

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Сергей Кануников возглавлял Центральный округ Новосибирска с 2014 года

Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников решил покинуть свой пост. Эту информацию чиновник подтвердил редакции НГС 3 мая.

— Ухожу на заслуженный отдых, на пенсию. Мне 65,5 лет, имею право. Это мое решение, — объяснил Сергей Канунников.

По информации сайта мэрии города, урождённый новосибирец Сергей Канунников карьеру начинал токарем Омского электромеханического завода, работал учителем труда и физкультуры Спасской восьмилетней школы, затем служил в армии.

Потом работал в Омской области военруком Рощинской средней школы, секретарем Горьковского райкома ВЛКСМ, председателем исполкома Новопокровского сельского Совета, учителем истории и организатором внеклассной воспитательной работы Астыровской средней школы.

3 года работал учителем истории в искитимской школе, потом еще пять — ее директором. С 1998 по 2001 Канунников был депутатом Новосибирской областного совета, следующие 12 лет — зампредом заксобрания НСО. Главой Центрального округа Новосибирска Канунников проработал 10 лет, с 2014 года.

12 апреля чиновник выслушал оправдательный приговор по уголовному делу о халатности. Ему инкриминировался незаконный демонтаж стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне у ТРЦ «Ройял Парк» летом 2022 года. За Канунниковым признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием.

Сегодня, 3 мая стало известно об увольнении двух чиновников мэрии, такое решение принял новый градоначальник Максим Кудрявцев.

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