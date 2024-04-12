Главу Центрального округа Новосибирска оправдали по делу о сносе стелы ВОВ у «Ройял парка»

12 апреля в Железнодорожном районном суде Новосибирска вынесли оправдательный приговор главе Центрального района Сергею Канунникова. В его действиях не усмотрели состава преступления.
— За Сергеем Канунниковым признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в управлении судебного департамента.
Напомним, Канунникова обвиняли в халатности (ч.1 ст.293 УК) из-за сноса стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне у ТРЦ «Ройял Парк» летом 2022 года.
Обвинение считало, что недобросовестное отношение чиновника к своим обязанностям повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства. Следователи пришли к выводу, что памятник не был сохранен в состоянии, «соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне». В суде вина Канунникова не подтвердилась.
В прокуратуре Новосибирской области еще не приняли решение об обжаловании оправдательного приговора.
— Данный вопрос будет рассмотрен при получении изготовленного мотивированного решения суда, — сообщили НГС в надзорном ведомстве 12 апреля.
Ранее новосибирский строитель нашел множество нарушений у стелы на въезде в область.