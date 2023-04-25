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Главу Центрального округа Новосибирска начали судить за снос стелы ВОВ

Ситуацию взял на контроль Александр Бастрыкин

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Стелу снесли в августе 2022 года

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Железнодорожный районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении главы Центрального округа Сергея Канунникова. Его обвиняют в халатности из-за сноса стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Уголовное дело в отношении главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Обвинение считает, что его халатность по отношению к памятнику повлекла за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства.

Напомним, речь идет о монументе в сквере рядом с ТРЦ «Ройял Парк». В августе 2022 года его снесли. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по этому инциденту. Во время расследования выяснилось, что ответственность за снос стелы несет глава Центрального округа Сергей Канунников.

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