Главу Центрального округа Новосибирска начали судить за снос стелы ВОВ

Железнодорожный районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении главы Центрального округа Сергея Канунникова. Его обвиняют в халатности из-за сноса стелы в честь
Уголовное дело в отношении главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска возбуждено по
Напомним, речь идет о монументе в сквере рядом с ТРЦ «Ройял Парк». В августе 2022 года его снесли. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по этому инциденту. Во время расследования выяснилось, что ответственность за снос стелы несет глава Центрального округа Сергей Канунников.