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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев ВОВ

Стелу установят на территории областного госпиталя № 2 ветеранов войн

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Стела стояла рядом с гостиницей

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе СК России, один из жителей Новосибирска обратился к руководству СК России с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса стелы у одного из торговых комплексов ради строительства на этом месте гостиницы. Руководство СК России поручило руководству СК России по Новосибирской области организовать процессуальную проверку.

Как уточнили в пресс-службе СК по России, в социальной сети «ВКонтакте» прочитали комментарий, что обращение одного из жителей Новосибирска по вопросу стелы было перенаправлено новосибирскими следователями для рассмотрения по существу в надзорный орган.

Помимо этого новосибирские следователи должны представить оперативный доклад по данному делу. Ход расследования будет проконтролирован в центральном аппарате ведомства.

В Новосибирске снесли стелу в честь героев Великой Отечественной войны у ТРК «Ройял Парк» в августе этого года. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, снос стелы был запланирован, а на ее месте должна была появиться гостиница. В начале сентября выбрали новое место для стелы в честь героев Великой Отечественной войны. На заседании пленума Совета ветеранов Заельцовского района решили, что стелу к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне установят на территории областного госпиталя № 2 ветеранов войн по адресу Лесное шоссе, 9. Стелу должен отреставрировать и перенести до 3 ноября застройщик «Ситистрой». Компания разработала дизайн-проект сквера за ТРК «Ройял Парк».

В конце июля на Новосибирском заводе им. Кузьмина изготовили первый элемент стелы «Город трудовой доблести».

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