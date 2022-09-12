Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев ВОВ
Стелу установят на территории областного госпиталя
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело из-за сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе СК России, один из жителей Новосибирска обратился к руководству СК России с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса стелы у одного из торговых комплексов ради строительства на этом месте гостиницы. Руководство СК России поручило руководству СК России по Новосибирской области организовать процессуальную проверку.
Как уточнили в пресс-службе СК по России, в социальной сети «ВКонтакте» прочитали комментарий, что обращение одного из жителей Новосибирска по вопросу стелы было перенаправлено новосибирскими следователями для рассмотрения по существу в надзорный орган.
Помимо этого новосибирские следователи должны представить оперативный доклад по данному делу. Ход расследования будет проконтролирован в центральном аппарате ведомства.
В Новосибирске снесли стелу в честь героев Великой Отечественной войны у ТРК «Ройял Парк» в августе этого года. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, снос стелы был запланирован, а на ее месте должна была появиться гостиница. В начале сентября выбрали новое место для стелы в честь героев Великой Отечественной войны. На заседании пленума Совета ветеранов Заельцовского района решили, что стелу к
В конце июля на Новосибирском заводе им. Кузьмина изготовили первый элемент стелы «Город трудовой доблести».