За ТРК «Ройял Парк» хотят разбить сквер — дизайн-проект вынесли на обсуждение

Участок по улице Галущака, который располагается на территории за ТРК «Ройял Парк», планируют благоустроить. Мэрия вынесла дизайн-проект на общественное обсуждение.
— В настоящее время территория представляет собой заброшенный участок между домами и строящимися жилыми комплексами вдоль перспективной магистрали по ул. Галущака, ограничена улицами Дуси Ковальчук с северо-запада, Красным проспектом — с северо-востока, Дачной — с юго-запада, — сообщили на сайте «Зеленый Новосибирск».
Обсуждаемая территория является пойменной зоной реки
В этом месте планируют сделать внутриквартальный сквер «для тихого отдыха и отдыха с детьми».
Отмечается, что дизайн-проект разработали в рамках сотрудничества Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и ООО «СЗ "Сити Строй"»:
— В декабре 2021 года был заключен договор благотворительного пожертвования на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации. Дизайн-проект разработан проектной организацией ООО Студия «НеоПлан» (
По данным «Контур.Фокуса», в Новосибирске есть лишь одна компания с названием ООО «Специализированный застройщик "Ситистрой"». Ее учредители — Андрей Добринский, Игорь Панфилов и ООО «Квадратный Мэтр». Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений, является заказчиком-застройщиком и генподрядчиком. Ее баланс на 2020 год составлял 20,1 миллиона рублей.
Согласно «Контур.Фокусу», ООО Студия «НеоПлан» — микропредприятие, созданное в 2007 году. Компания занимается ландшафтной архитектурой и территориальным планированием и планировкой территории. Директор и учредитель компании — Наталья Палей. Выручка организации за 2020 год составила
Онлайн-обсуждение на сайте «Зеленый Новосибирск» стартовало сегодня,
Недавно мэрия города Новосибирска публиковала дизайн-проект транспортного кольца на площади Карла Маркса и предлагала горожанам принять участие в онлайн-обсуждении.