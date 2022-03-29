За ТРК «Ройял Парк» хотят разбить сквер — дизайн-проект вынесли на обсуждение

Участок по улице Галущака, который располагается на территории за ТРК «Ройял Парк», планируют благоустроить. Мэрия вынесла дизайн-проект на общественное обсуждение.

— В настоящее время территория представляет собой заброшенный участок между домами и строящимися жилыми комплексами вдоль перспективной магистрали по ул. Галущака, ограничена улицами Дуси Ковальчук с северо-запада, Красным проспектом — с северо-востока, Дачной — с юго-запада, — сообщили на сайте «Зеленый Новосибирск».