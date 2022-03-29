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За ТРК «Ройял Парк» хотят разбить сквер — дизайн-проект вынесли на обсуждение

Предложить свои идеи горожане смогут до 13 апреля

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На территории за ТРК хотят сделать «зеленую площадь», где люди смогут общаться, проводить детские праздники. Здесь же предлагают установить мини-амфитеатр с лавочками

На территории за ТРК хотят сделать «зеленую площадь», где люди смогут общаться, проводить детские праздники. Здесь же предлагают установить мини-амфитеатр с лавочками

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Участок по улице Галущака, который располагается на территории за ТРК «Ройял Парк», планируют благоустроить. Мэрия вынесла дизайн-проект на общественное обсуждение.

— В настоящее время территория представляет собой заброшенный участок между домами и строящимися жилыми комплексами вдоль перспективной магистрали по ул. Галущака, ограничена улицами Дуси Ковальчук с северо-запада, Красным проспектом — с северо-востока, Дачной — с юго-запада, — сообщили на сайте «Зеленый Новосибирск».

Обсуждаемая территория является пойменной зоной реки Ельцовка-1. На сайте отметили, что сейчас реку завели в подземный коллектор, пойменную территорию осваивают и формируют новый рельеф, а русло реки отсыпают до отметок существующих улиц Галущака и Дачной.

Границы предстоящих работ выделены зеленой линией

Границы предстоящих работ выделены зеленой линией

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В этом месте планируют сделать внутриквартальный сквер «для тихого отдыха и отдыха с детьми».

Также здесь предлагают сделать «речной променад» — прогулочный маршрут с переходами на площадки для игр и отдыха. Здесь же хотят интегрировать аллеи с деревьями

Также здесь предлагают сделать «речной променад» — прогулочный маршрут с переходами на площадки для игр и отдыха. Здесь же хотят интегрировать аллеи с деревьями

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Еще одно ключевое пространство хотят покрыть газоном. Здесь можно будет заниматься йогой и цигуном или просто принимать солнечные ванны. Зимой возможно размещение небольшого катка или лабиринта

Еще одно ключевое пространство хотят покрыть газоном. Здесь можно будет заниматься йогой и цигуном или просто принимать солнечные ванны. Зимой возможно размещение небольшого катка или лабиринта

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Отмечается, что дизайн-проект разработали в рамках сотрудничества Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и ООО «СЗ "Сити Строй"»:

— В декабре 2021 года был заключен договор благотворительного пожертвования на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации. Дизайн-проект разработан проектной организацией ООО Студия «НеоПлан» (г. Новосибирск).

По данным «Контур.Фокуса», в Новосибирске есть лишь одна компания с названием ООО «Специализированный застройщик "Ситистрой"». Ее учредители — Андрей Добринский, Игорь Панфилов и ООО «Квадратный Мэтр». Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений, является заказчиком-застройщиком и генподрядчиком. Ее баланс на 2020 год составлял 20,1 миллиона рублей.

Согласно «Контур.Фокусу», ООО Студия «НеоПлан» — микропредприятие, созданное в 2007 году. Компания занимается ландшафтной архитектурой и территориальным планированием и планировкой территории. Директор и учредитель компании — Наталья Палей. Выручка организации за 2020 год составила 5,5 миллиона рублей.

Онлайн-обсуждение на сайте «Зеленый Новосибирск» стартовало сегодня, 29 марта, и продлится до 13 апреля 2022 года.

Недавно мэрия города Новосибирска публиковала дизайн-проект транспортного кольца на площади Карла Маркса и предлагала горожанам принять участие в онлайн-обсуждении.

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благоустройстводизайн-проектулица Галущака
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