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Как будет выглядеть транспортное кольцо на Маркса: мэрия решила обсудить его дизайн

В середину кольца перенесут памятник Покрышкину, его облик не изменится

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Здание ДК «Сибсельмаша» за памятником планируют снести

Здание ДК «Сибсельмаша» за памятником планируют снести

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Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект транспортного кольца на площади Карла Маркса и призывает граждан принять участие в онлайн-обсуждении, которое продлится до 28 февраля.

По новому проекту памятник Александру Покрышкину перенесут с частной территории на муниципальную. Он будет размещен на транспортном кольце на пересечении улицы Ватутина и проспекта Маркса.

Памятник перенесут на муниципальную территорию площадью <nobr class="_">4560 кв. м</nobr>

Памятник перенесут на муниципальную территорию площадью 4560 кв. м

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Вокруг памятника установят подсветку, вымостят дорожки и озеленят территорию. На кольце появятся гладкий вяз, яблоня, сирень и розы. Для цветников собираются использовать астры, котовники, ирисы, герани, пионы и тысячелистники.

Озеленение кольца вокруг памятника Александру Покрышкину

Озеленение кольца вокруг памятника Александру Покрышкину

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Жители города интересуются, как будет организован доступ к памятнику для пешеходов, так как в проекте переходов нет. Мы отправили запрос мэрии по данному вопросу

Жители города интересуются, как будет организован доступ к памятнику для пешеходов, так как в проекте переходов нет. Мы отправили запрос мэрии по данному вопросу

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Дизайн-проект разработала компания ООО «АПМ Фефелова В. В.», ранее организация реализовала проекты: ТЦ «Континент», БЦ «Гринвич» и БЦ «Парус». Связаться с компанией во время написания статьи не удалось.

По данным базы «Контур.Фокус», организация занимается деятельностью в области архитектуры и созданием архитектурных объектов. Директор компании с 2012 года — Станислав Сергеев, ранее директором была Мария Фефелова, учредитель — Людмила Федина. В 2014 году «АПМ Фефелова В. В.» участвовала в государственных закупках по проектированию объекта Следственного изолятора УФСИН России в г. Биробиджан, но заявку отклонили.

По данным издания «Континент Сибирь», Мария Фефелова — главный архитектор и застройщик компании ООО «АПМ Фефелова В. В.». СМИ также говорят о том, что организация участвовала в разработке проекта отеля Marriott.

Неделю назад журналист НГС писала о том, что легендарную гостиницу «Турист» на площади Маркса достроят к чемпионату мира по хоккею, внутрь планируют перенести выход из метро.

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Александр ПокрышкинКарла Марксапамятник
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