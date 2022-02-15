Как будет выглядеть транспортное кольцо на Маркса: мэрия решила обсудить его дизайн

Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект транспортного кольца на площади Карла Маркса и призывает граждан принять участие в онлайн-обсуждении, которое продлится до 28 февраля.

По новому проекту памятник Александру Покрышкину перенесут с частной территории на муниципальную. Он будет размещен на транспортном кольце на пересечении улицы Ватутина и проспекта Маркса.