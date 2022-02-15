Как будет выглядеть транспортное кольцо на Маркса: мэрия решила обсудить его дизайн

Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект транспортного кольца на площади Карла Маркса и призывает граждан принять участие в онлайн-обсуждении, которое продлится до 28 февраля.
По новому проекту памятник Александру Покрышкину перенесут с частной территории на муниципальную. Он будет размещен на транспортном кольце на пересечении улицы Ватутина и проспекта Маркса.
Вокруг памятника установят подсветку, вымостят дорожки и озеленят территорию. На кольце появятся гладкий вяз, яблоня, сирень и розы. Для цветников собираются использовать астры, котовники, ирисы, герани, пионы и тысячелистники.
Дизайн-проект разработала компания ООО «АПМ
По данным базы «Контур.Фокус», организация занимается деятельностью в области архитектуры и созданием архитектурных объектов. Директор компании с 2012 года — Станислав Сергеев, ранее директором была Мария Фефелова, учредитель — Людмила Федина. В 2014 году «АПМ
По данным издания «Континент Сибирь», Мария Фефелова — главный архитектор и застройщик компании ООО «АПМ
Неделю назад журналист НГС писала о том, что легендарную гостиницу «Турист» на площади Маркса достроят к чемпионату мира по хоккею, внутрь планируют перенести выход из метро.