Легендарную гостиницу на Карла Маркса достроят к чемпионату мира по хоккею, но туристов туда не пустят

— Благоустройство в целом площади Маркса, проспекта Маркса мы планируем закончить к окончанию этого года. Для нас очень важно, как работы ведутся здесь по достройке этого знакового для Новосибирска объекта. Конечно, трудности финансирования произошли в прошлом году. Рост цен на комплектацию, на металл, на инертные материалы привел к подорожанию строительства. Тем не менее стройка идет, и мы планируем уже в марте зайти внутрь, — рассказал Анатолий Локоть.

Владелец здания уточнил, что в марте уже запустят лифты внутри. Отдельным вопросом стал выход № 1 из метро «Карла Маркса». Как сообщил директор муниципального предприятия «Метро Мир» Александр Мысик, выход из метро должны передать под ответственность властей в случае, если его будут делать из гостиницы.

— Мы еще раз проговорили судьбу выхода из метро. Здесь у нас пограничный вопрос. Мы, когда начинали достройку, с инвестором договорились, что идея сквера на этой площадке сохранится, а для этого идеально будет, если выход и вход в метро перейдет внутрь самого здания. Будет строиться переход. Надеемся к концу года получить в хорошем виде и территорию, и фасад самого здания, — рассказал мэр города Анатолий Локоть.