Легендарную гостиницу на Карла Маркса достроят к чемпионату мира по хоккею, но туристов туда не пустят

В Новосибирске к чемпионату мира по хоккею достроят гостиницу «Турист», но гостей она принять не сможет, сообщил владелец здания Валерий Кокорин во время совещания на объекте 8 февраля.
По словам Кокорина, чтобы запустить работу «Туриста», нужно набрать персонал и подготовить места для проживания — этого сделать к чемпионату не успеют. Зато сделают выход со станции метро «Карла Маркса» в гостиницу и доделают фасад здания. О том, что сейчас происходит на стройке, узнали корреспонденты НГС.
Как сообщил на стройплощадке мэр Новосибирска Анатолий Локоть, во время строительства гостиницы у владельца Валерия Кокорина возникли финансовые трудности.
— Благоустройство в целом площади Маркса, проспекта Маркса мы планируем закончить к окончанию этого года. Для нас очень важно, как работы ведутся здесь по достройке этого знакового для Новосибирска объекта. Конечно, трудности финансирования произошли в прошлом году. Рост цен на комплектацию, на металл, на инертные материалы привел к подорожанию строительства. Тем не менее стройка идет, и мы планируем уже в марте зайти внутрь, — рассказал Анатолий Локоть.
Владелец здания уточнил, что в марте уже запустят лифты внутри. Отдельным вопросом стал выход
— Мы еще раз проговорили судьбу выхода из метро. Здесь у нас пограничный вопрос. Мы, когда начинали достройку, с инвестором договорились, что идея сквера на этой площадке сохранится, а для этого идеально будет, если выход и вход в метро перейдет внутрь самого здания. Будет строиться переход. Надеемся к концу года получить в хорошем виде и территорию, и фасад самого здания, — рассказал мэр города Анатолий Локоть.
К концу этого года, как утверждает владелец здания, будет достроена первая очередь проекта. Во вторую очередь, уже после чемпионата мира по хоккею, будет развиваться комплекс в сторону улицы Блюхера и Ватутина.
— К чемпионату мира гостиница, конечно, туристов не примет. Выход к метро мы сделаем к чемпионату мира. Мы всё, что обещали мэру и городу, мы всё выполняем. К концу года мы первую очередь объектов должны закончить. Первая очередь — это здание гостиницы, выход из метро и парковка, — сообщил Валерий Кокорин.
Как выглядела гостиница «Турист» год назад, можно посмотреть в предыдущем фоторепортаже. А четыре года назад корреспонденты НГС посмотрели, как постарел «Турист», которому пророчили судьбу одного из самых печальных символов города.