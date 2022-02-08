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Легендарную гостиницу на Карла Маркса достроят к чемпионату мира по хоккею, но туристов туда не пустят

В гостиницу перенесут выход из метро «Карла Маркса»

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Легендарный долгострой «Турист» сдадут уже к концу 2022 года

Легендарный долгострой «Турист» сдадут уже к концу 2022 года

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В Новосибирске к чемпионату мира по хоккею достроят гостиницу «Турист», но гостей она принять не сможет, сообщил владелец здания Валерий Кокорин во время совещания на объекте 8 февраля.

По словам Кокорина, чтобы запустить работу «Туриста», нужно набрать персонал и подготовить места для проживания — этого сделать к чемпионату не успеют. Зато сделают выход со станции метро «Карла Маркса» в гостиницу и доделают фасад здания. О том, что сейчас происходит на стройке, узнали корреспонденты НГС.

На двух этажах здания будет работать частная медицинская организация

На двух этажах здания будет работать частная медицинская организация

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Как сообщил на стройплощадке мэр Новосибирска Анатолий Локоть, во время строительства гостиницы у владельца Валерия Кокорина возникли финансовые трудности.

— Благоустройство в целом площади Маркса, проспекта Маркса мы планируем закончить к окончанию этого года. Для нас очень важно, как работы ведутся здесь по достройке этого знакового для Новосибирска объекта. Конечно, трудности финансирования произошли в прошлом году. Рост цен на комплектацию, на металл, на инертные материалы привел к подорожанию строительства. Тем не менее стройка идет, и мы планируем уже в марте зайти внутрь, — рассказал Анатолий Локоть.

Владелец здания уточнил, что в марте уже запустят лифты внутри. Отдельным вопросом стал выход № 1 из метро «Карла Маркса». Как сообщил директор муниципального предприятия «Метро Мир» Александр Мысик, выход из метро должны передать под ответственность властей в случае, если его будут делать из гостиницы.

— Мы еще раз проговорили судьбу выхода из метро. Здесь у нас пограничный вопрос. Мы, когда начинали достройку, с инвестором договорились, что идея сквера на этой площадке сохранится, а для этого идеально будет, если выход и вход в метро перейдет внутрь самого здания. Будет строиться переход. Надеемся к концу года получить в хорошем виде и территорию, и фасад самого здания, — рассказал мэр города Анатолий Локоть.

К концу этого года, как утверждает владелец здания, будет достроена первая очередь проекта. Во вторую очередь, уже после чемпионата мира по хоккею, будет развиваться комплекс в сторону улицы Блюхера и Ватутина.

— К чемпионату мира гостиница, конечно, туристов не примет. Выход к метро мы сделаем к чемпионату мира. Мы всё, что обещали мэру и городу, мы всё выполняем. К концу года мы первую очередь объектов должны закончить. Первая очередь — это здание гостиницы, выход из метро и парковка, — сообщил Валерий Кокорин.

В здание уже проведен водопровод и подключено тепло, сообщил владелец здания

В здание уже проведен водопровод и подключено тепло, сообщил владелец здания

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В проект, по словам Валерия Кокорина, уже вложено 956 миллионов рублей. Осталось вложить еще 460 миллионов

В проект, по словам Валерия Кокорина, уже вложено 956 миллионов рублей. Осталось вложить еще 460 миллионов

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Перед зданием разобьют сквер, пообещал мэр города. Осенью планируют начать высаживать деревья

Перед зданием разобьют сквер, пообещал мэр города. Осенью планируют начать высаживать деревья

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Гостинца «Турист» будет построена рядом с действующим ТЦ Fantasia

Гостинца «Турист» будет построена рядом с действующим ТЦ Fantasia

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Как сообщил владелец здания, изначально в гостиницу планировали вложить 1,2 миллиарда, но из-за подорожания строительных материалов сумма увеличилась

Как сообщил владелец здания, изначально в гостиницу планировали вложить 1,2 миллиарда, но из-за подорожания строительных материалов сумма увеличилась

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Пандемия повлияла на строительство гостиницы еще и в плане рабочей силы. 8 февраля на работу из-за болезни не смогли выйти 50 человек, сообщил владелец гостиницы

Пандемия повлияла на строительство гостиницы еще и в плане рабочей силы. 8 февраля на работу из-за болезни не смогли выйти 50 человек, сообщил владелец гостиницы

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В ближайшее время начнется внутренняя отделка гостинцы, сообщил Валерий Кокорин

В ближайшее время начнется внутренняя отделка гостинцы, сообщил Валерий Кокорин

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В здание закуплены <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2021/02/25/69777461/" class="_" target="_blank">лифты из Китая</a>. Они будут запущены уже в марте

В здание закуплены лифты из Китая. Они будут запущены уже в марте

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В гостинице будет 25 этажей

В гостинице будет 25 этажей

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На стенах остались надписи со времен, когда гостиница была заброшкой

На стенах остались надписи со времен, когда гостиница была заброшкой

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На верхних этажах здания будут располагаться апартаменты

На верхних этажах здания будут располагаться апартаменты

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Внутри уже завершена основная отделка

Внутри уже завершена основная отделка

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Как сообщил мэр города, выход <nobr class="_">№ 1</nobr>, который сейчас стоит перед гостиницей, уберут

Как сообщил мэр города, выход № 1, который сейчас стоит перед гостиницей, уберут

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Стройку гостиницы заморозили в 80-х, и много лет она <a href="/" class="_ io-leave-page">стояла, замерев во времени</a>. В 2018 году власти сообщили, что гостиницу достроят

Стройку гостиницы заморозили в 80-х, и много лет она стояла, замерев во времени. В 2018 году власти сообщили, что гостиницу достроят

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Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин сообщил, что проект гостинцы полностью разрабатывает инвестор, но под контролем города

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин сообщил, что проект гостинцы полностью разрабатывает инвестор, но под контролем города

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Валерий Кокорин, который владеет зданием гостиницы, — бизнесмен из Омска и депутат омского Заксобрания. В Новосибирске он построил Gorskiy city hotel, ТРК «Горский», а также строит <a href="https://ngs.ru/text/realty/2019/06/27/66139018/" class="_" target="_blank">трехэтажный ТЦ на улице Немировича-Данченко</a>

Валерий Кокорин, который владеет зданием гостиницы, — бизнесмен из Омска и депутат омского Заксобрания. В Новосибирске он построил Gorskiy city hotel, ТРК «Горский», а также строит трехэтажный ТЦ на улице Немировича-Данченко

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Как выглядела гостиница «Турист» год назад, можно посмотреть в предыдущем фоторепортаже. А четыре года назад корреспонденты НГС посмотрели, как постарел «Турист», которому пророчили судьбу одного из самых печальных символов города.

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