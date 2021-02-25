В легендарном долгострое на Маркса началась внутренняя отделка — 15 кадров, как оживает «Турист»

Фасад новосибирской гостиницы «Турист» сделают до конца лета
В этом году легендарный долгострой — гостиница «Турист» на Маркса — сильно преобразится. Весной в гостиницу привезут китайские лифты, эскалаторы и травалаторы. А до конца лета строители обещают завершить фасадные работы. Сейчас же в будущих апартаментах идет внутренняя отделка. Корреспонденты НГС посмотрели, как идет реконструкция здания, которое годами портило вид главной площади левобережья.
Почему нет фасада?
На первый взгляд кажется, что здание гостиницы «Турист» на площади Маркса не изменилось с лета — одна часть закрыта фасадом, оставшаяся — по-прежнему серое решето. У завсегдатаев площади Маркса даже возникло подозрение, что стройку вновь заморозили, — мол, так и думали, что не получится.
На самом деле работы идут, а по словам бодрых строителей, скорее кипят. Они обещают, что к концу этого года здание изменится до неузнаваемости.
Большую часть высотки пока еще не закрыли стеклянным фасадом. Солнечные лучи отражаются лишь в окнах восьми этажей здания. Через несколько месяцев долгострой «Турист» (как бы ни назвали потом отель, от первого имени не избавиться) будет выглядеть как гигантское зеркало — фасадные работы обещают закончить до конца лета. Вот тогда, говорят инженеры, «здание заиграет».
Пока одна из главных партий в этой игре — у строителей стилобатной части комплекса,
— Они интегрированы друг в друга — высотка и стилобатная часть. Это будет один общий объем — торговое пространство, — объяснил руководитель строительных проектов компании «Турсиб» Алексей Машков.
Закупят китайские лифты
По словам строителей, пандемия коронавируса если и замедлила темпы работ, то незначительно. Сейчас в будни на стройке работает около 80 рабочих, к лету их численность вырастет до 120 человек. Из-за коронавируса сдвинулись сроки поставки лифтов из Китая. Но в компании уверяют, что китайские лифты вот-вот приедут в Новосибирск и «поселятся» в будущем апарт-отеле.
На одном этаже гостиницы будет два пассажирских лифта, один — грузопассажирский, один — противопожарный и еще один — хозяйственный (для обслуживающего персонала гостиницы). Китайские — потому что лучше по характеристикам, кроме того, выбор пал именно на них и по эстетическим причинам, объяснили инженеры проекта. Также на весь комплекс закупят дюжину эскалаторов и отдельно приобретут лифты для стилобатной части здания.
Что будет (и уже есть) внутри?
До 6-го этажа — часть здания, на которой будут административные помещения. А с
Аккуратные перегородки из сибита, окна во всю стену, яркая шпатлевка — примерно так сейчас выглядят будущие апартаменты. По словам Алексея Машкова, «номера» будут отличаться прежде всего по площади. Площадь стандартных апартаментов — 36 метров, люксовых (две комнаты в общей сложности) — 50 метров. На одном этаже по проекту 11 номеров.
Когда попадаешь на территорию будущих апартаментов, то сразу хочется подойти к окну (кстати, они открываются снизу вверх, видимо, так безопаснее). Окна хоть не французские, но по ширине занимают всю стену номера. Представляется, как какой-нибудь гость ставит кофе на кухоньке (помним, что это апарт-отель), и пред его взором — площадь Маркса во всей красе. Вид из окна напоминает пазл, который, несмотря на тысячи деталей, легко собрать, — всё такое разное, никаких скучных повторений и тоскливой гармонии.
Кроме отделки, занимаются электропроводкой, делают отопление. К концу года эти работы должны быть закончены, говорят инженеры.
По словам Алексея Машкова, реконструкция — самый сложный вид строительства, потому что каждый шаг должен проходить согласования. Кроме того, на разных этапах появляются «сюрпризы». Например, какие-то стандарты устарели и нужно их «подгонять» под новые, а это и дорого, и трудозатратно.
Один из этапов реконструкции — сделать примыкание с метро. Сейчас, по словам Алексея Машкова, проект на согласовании с метрополитеном. Кстати, сам выход, подчеркнул руководитель проекта, никуда не денется, как ошибочно заявляли в СМИ.
Выход метро должны открыть к 2023 году — он заработает, когда комплекс введут в эксплуатацию.
Сейчас два последних этажа здания закрывает растяжка с семизначным номером телефона. Как объяснили строители, это телефон приемной — для арендаторов.
— Предлагаем для аренды, рассматриваем возможность продажи 2–3 этажей, — рассказал Алексей Машков. — Много звонков по офисным помещениям, каждый день по 5–6 обращений.
Практически со стопроцентной вероятностью в ближайшее время заключат контракт с медицинской компанией, которая может занять не один этаж, говорит Пётр Разгоняев, директор компании «Турсиб», которой принадлежит здание. Название медицинской компании пока не озвучивают, но медики там точно будут, во всяком случае об этом говорят с самого начала работ по реконструкции.
Новостью, что гостиницу «Турист» всё же достроят, новосибирцев радуют уже три года. В 2018 году нашелся инвестор — строительная компания «АСК» пообещала достроить «эту конструкцию» за три года.
— Мы намерены сохранить этот символ города и сделать его действительно символом, только уже современным. С современными решениями, в том числе с «ночными» решениями, чтобы здание украсило эту площадь, — говорил тогда директор компании «АСК» Валерий Кокорин.
Теперь понятно, что сроки сдвинулись, — закончить работы планируют к началу 2023 года. Как напомнил мэр на летнем выездном совещании, «чемпионат будет, и хотелось бы красоту навести».
Кстати, как выглядела гостиница полгода назад, можно посмотреть в предыдущей хронике. А три года назад корреспонденты НГС посмотрели, как постарел «Турист», которому пророчили судьбу одного из самых печальных символов города.