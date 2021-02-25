В легендарном долгострое на Маркса началась внутренняя отделка — 15 кадров, как оживает «Турист»

Пока одна из главных партий в этой игре — у строителей стилобатной части комплекса, 4-этажной пристройки. Оно и закроет нижние этажи гостиницы, так что фасад там без надобности.



— Они интегрированы друг в друга — высотка и стилобатная часть. Это будет один общий объем — торговое пространство, — объяснил руководитель строительных проектов компании «Турсиб» Алексей Машков.