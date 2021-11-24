В Новосибирске представили новую концепцию гостиницы и сквера за «Ройял Парком»

Новосибирский градсовет одобрил концепцию гостиницы возле «Ройял Парка»
24 ноября на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска представили новую концепцию застройки пустыря возле ТРЦ «Ройял Парк» и сквера на участке за ним.
Первый вариант здания эксперты раскритиковали, отметив неуместную высоту на первой линии улицы и планировочное решение. Новый вариант разработали в творческой архитектурной мастерской «Лантерна» с учетом замечаний.
Здание разделили на два корпуса высотой в 8 (из-за сложного ландшафта оно будет восприниматься как 7-этажное) и 30 этажей. В них будут сквозные лобби, а весь периметр зданий предназначен для коммерческих помещений стрит-ритейла.
У зданий по проекту сформированы пешеходные пространства со стороны Красного проспекта, соседнего здания по Красному проспекту, 153 и бульвар вдоль технического проезда между гостиницей и «Ройял Парком», который выходит в сквер.
Парковки займут объединенную подземную часть, возле зданий предполагаются только места для краткосрочной остановки автомобилей, туристических автобусов и микроавтобусов.
— Сегодня за этой территорией планируется парк. Мы понимаем, что транспортно-пересадочный узел площади Калинина — один из важнейших узлов и маршрут пешеходов от транспортно-пересадочного узла через сквер до жилых домов — один из важнейших маршрутов, — пояснил архитектор «Лантерны» Дмитрий Ощепков. — Поэтому на своей территории мы формируем дублирующие пешеходные пути, которые будут предназначены для попадания в сквер. Мы хотим сформировать дополнительный элемент для пропуска пешеходов кратчайшим путем.
Разработка самого сквера сегодня находится на начальном этапе. Площадь сквера, который протянется от «Ройял Парка» до перспективной школы на улице Дачной, должна составить 1,2–1,5 гектара, ее разделили на несколько функциональных зон. В частности, здесь запланировали две площадки для детей разного возраста, спортивную зону и зону рекреации.
— В овраге располагаются трансформаторная подстанция и КНС, там будут проводиться работы по реконструкции и облагораживанию этой территории: укрепление откосов, озеленение, высадка травы и деревьев для укрепления откосов. В этой же зоне предполагается устройство небольшой площадки для выгула и дрессировки собак, — описала концепцию руководитель компании-разработчика, студии «НеоПлан», Наталья Палей.
От самого торгового центра, его технической зоны и проезда за зданием сквер предлагают отделить подпорными стенками, дополнительной геопластикой и зеленой буферной зоной из кустарников и деревьев.
Пока общая территория сквера не сформирована. Одна его часть сегодня — это участок строящегося жилого дома компании «СДР», который застройщик намерен передать городу (по той же схеме действует, например, компания «Ельцовский парк» с другой стороны Красного проспекта). Еще одна — муниципальная земля, третья часть — территория инженерных сооружений, здесь построен коллектор.
Построить сквер рассчитывают по схеме муниципально-частного партнерства, участником которого должен стать «СДР».
— Партнерство на стадии обсуждения. Сначала мы решили подготовить проектную документацию, чтобы был предмет для разговора, потом уже приступать к заключению соглашения, — рассказал директор компании «СДР» Игорь Панфилов. — Я думаю, проектные работы до конца года будут завершены и мы передадим городу проектную документацию.
Члены президиума градсовета одобрили концепцию здания гостиницы, а по скверу осталось несколько вопросов, которые еще нужно решить. Например, возможность транзита в сквер по территории жилого квартала «Тихая площадь» и расположение площадки для выгула и дрессировки собак, которую предстоит согласовать с жителями соседнего дома.
ТАМ «Лантерна» принадлежит Ларисе Ющук. Мастерская неоднократно участвовала в торгах на разработку проектов межевания территорий, общая сумма полученных госконтрактов — 9,9 миллиона рублей. Проекты компании отмечены наградами фестивалей «Золотая капитель», спроектированные ею здания вошли в перечень самых значимых построек России за последние 30 лет и в число примечательных зданий города.
Студия «НеоПлан» принадлежит Наталье Палей. Также участвовала в госзакупках, в частности, по госконтракту разработала проект и документацию для реконструкции стадиона в Чулыме. Общая сумма госконтрактов — 3,1 миллиона рублей.
Компания «СДР» принадлежит Игорю Панфилову. Он также владеет компанией «Квадратный мэтр», построившей жилой дом Prime House и прилегающий к нему сквер «Альгамбра».
Площадку, на которой планируют строительство гостиницы, в начале месяца очистили от кустов и деревьев. Как тогда рассказал владелец земли и компании-застройщика «Ситистрой» Андрей Добринский, разрешение на строительство она рассчитывает получить в начале следующего года: после одобрения концепции архитекторам предстоит проработать проект.