В Новосибирске представили новую концепцию гостиницы и сквера за «Ройял Парком»

— В овраге располагаются трансформаторная подстанция и КНС, там будут проводиться работы по реконструкции и облагораживанию этой территории: укрепление откосов, озеленение, высадка травы и деревьев для укрепления откосов. В этой же зоне предполагается устройство небольшой площадки для выгула и дрессировки собак, — описала концепцию руководитель компании-разработчика, студии «НеоПлан», Наталья Палей.



От самого торгового центра, его технической зоны и проезда за зданием сквер предлагают отделить подпорными стенками, дополнительной геопластикой и зеленой буферной зоной из кустарников и деревьев.

