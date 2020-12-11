В Новосибирске решили изменить проспект Маркса и Большевистскую и задумали высотку у «Ройял Парка»

Самый интересный вопрос для горожан, наверное, — именно реконструкция проспекта Карла Маркса. Концепцию подготовило белгородское «Архитектурное бюро Максима Воронина» по техзаданию мэрии — улица входит в число зон гостеприимства молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, и это дает возможность комплексно решить ее проблемы.



Техзадание основано во многом на прошлогоднем исследовании, которое провели в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ). Среди самых часто упоминаемых проблем улицы оказались однообразная застройка, скудное озеленение и в целом некомфортная среда: слишком много визуального шума, автомобили паркуются на слишком широких тротуарах, для маломобильных граждан условий вообще почти нет.



Разумеется, первое, что бросается в глаза в концепции, — полное преображение внешнего вида домов. Узнать в них «сталинки» и хрущевки проспекта практически невозможно. По словам руководителя команды авторов концепции Максима Воронина, это позволит привести старую скучную застройку в современный вид и при этом соблюсти какое-то стилистическое единство.

