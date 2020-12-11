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В Новосибирске решили изменить проспект Маркса и Большевистскую и задумали высотку у «Ройял Парка»

Градсовет оценил три важных проекта — приглашаем голосовать читателей НГС

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Архитекторам показали концепцию реконструкции проспекта Маркса

9 декабря архитекторы, эксперты и депутаты собрались, чтобы обсудить три масштабных проекта, которые в ближайшие годы должны изменить облик Новосибирска. К 2023 году город должен полностью преобразиться, застройка улицы Большевистской, которая уже идет полным ходом, «обнимет» исторические домики, а на Красном проспекте появится новая высотка. Эти проекты архитекторы и застройщики представили градостроительному совету. На обсуждении побывала журналист НГС Лиза Пичугина.

Новое «платье» проспекта Маркса

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Так в концепции к 2023 году должен выглядеть проспект Карла Маркса: в едином стиле фасадов, без визуального мусора и с зеленью вдоль проезжей части и по центру

Так в концепции к 2023 году должен выглядеть проспект Карла Маркса: в едином стиле фасадов, без визуального мусора и с зеленью вдоль проезжей части и по центру

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Самый интересный вопрос для горожан, наверное, — именно реконструкция проспекта Карла Маркса. Концепцию подготовило белгородское «Архитектурное бюро Максима Воронина» по техзаданию мэрии — улица входит в число зон гостеприимства молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, и это дает возможность комплексно решить ее проблемы.

Техзадание основано во многом на прошлогоднем исследовании, которое провели в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ). Среди самых часто упоминаемых проблем улицы оказались однообразная застройка, скудное озеленение и в целом некомфортная среда: слишком много визуального шума, автомобили паркуются на слишком широких тротуарах, для маломобильных граждан условий вообще почти нет.

Разумеется, первое, что бросается в глаза в концепции, — полное преображение внешнего вида домов. Узнать в них «сталинки» и хрущевки проспекта практически невозможно. По словам руководителя команды авторов концепции Максима Воронина, это позволит привести старую скучную застройку в современный вид и при этом соблюсти какое-то стилистическое единство.

На перекрестке проспекта с улицей Космической архитекторы предложили создать полноценную общественную зону

На перекрестке проспекта с улицей Космической архитекторы предложили создать полноценную общественную зону

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Это предложение вызвало больше всего вопросов: во-первых, как отметил архитектор Владимир Авксентюк, за таким радикальным решением фактически «теряется город», во-вторых, добавил депутат Горсовета Антон Тыртышный, непонятно, за чей счет фасады менять — это частная собственность, а в бюджете города достаточных средств точно нет.

Другая проблема, которую в комплексе предложили решить архитекторы, — транспортная. По концепции, проспект должен быть разделен на две проезжих части зеленой линией — для безопасности и создания дополнительной полосы для левого поворота. Пропускная способность улицы при этом не изменится, утверждают авторы.

Но главное — это переосмысление парковок на проспекте, что достаточно активно обсуждали после презентации. Архитекторы предложили фактически сократить число парковочных мест, разместив их параллельно.

— При разработке концепции во главу угла у нас ставился пешеход и его безопасность, — заметил Максим Воронин. — Когда автомобиль заезжает на параллельную парковку, он тратит меньше времени, и выезжая с нее, [у него] нет зон слепой видимости. А если мы снижаем количество парковок, мы в целом уменьшаем загазованность и присутствие автомобиля на данной территории.

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Для автомобилей в концепции оставили только параллельную парковку — для безопасности и снижения уровня загазованности

Для автомобилей в концепции оставили только параллельную парковку — для безопасности и снижения уровня загазованности

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Автор транспортной модели Новосибирска, доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаил Никулин в свою очередь предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы вообще убрать парковки с проспекта.

— Убирая значительную часть легальных и нелегальных парковочных мест, меняя режим парковки, мы оставляем мало парковочных мест, что вызывает у меня вопрос: а что она решает, эта парковка? На мой взгляд, она больше проблем вызывает в организации движения, выделенной полосы. Считаю, что нужно рассмотреть принципиальный вопрос: нужна ли вообще на проспекте Маркса парковка и чем ее можно заменить. Для чего там должны быть стоящие автомобили? Это соответствует современным подходам к организации пространства? — говорит эксперт.

Это предложение поддержал и архитектор Валерий Филиппов: по его мнению, в случае, если на проспекте Маркса появится выделенная полоса для общественного транспорта, парковки так или иначе придется убирать.

Велодорожки на протяжении почти всего проспекта отделены от тротуара

Велодорожки на протяжении почти всего проспекта отделены от тротуара

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Другое новшество в концепции — велодорожки, которые отделены от пешеходных тротуаров линией озеленения. Хотя среди членов президиума градостроительного совета эта идея всё еще вызывает скепсис, главный архитектор города Александр Ложкин в споре об актуальности велосипедов в Сибири фактически поставил точку:

— Мы видим, как у нас сейчас активнейшим образом развиваются индивидуальные средства мобильности, это уже не только велосипеды, но самокаты, моноколеса и много что еще. И мы видим, что сегодня эти средства начинают серьезные помехи пешеходам создавать, и это будет только развиваться, никуда мы от этого не денемся. Развитие велодорожек у нас предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, и нам придется этому уделять гораздо больше внимания, чем мы уделяли, несмотря на наш климат, — твердо заявил он.

В целом градсовет концепцию одобрил. Доработанную с учетом предложений версию архитекторы должны будут представить в следующем году.

Речной фасад на Большевистской и памятники

Одна из задач нового квартала на Большевистской — связать его с центром города и с набережной и обеспечить проход к набережной от улицы Кирова. Но если внутри квартала пешеходные связи проработаны, то перспективы мостов через железную дорогу пока туманны

Одна из задач нового квартала на Большевистской — связать его с центром города и с набережной и обеспечить проход к набережной от улицы Кирова. Но если внутри квартала пешеходные связи проработаны, то перспективы мостов через железную дорогу пока туманны

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Фонд прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент» в этом году начал строить пешеходный мост через улицу Большевистскую — от квартала «Инские холмы» к набережной. В ближайшие годы компания рассчитывает продолжить застройку этой части города и готовит мастер-план второго квартала, который охватит территорию между Большевистской, Инской, Маковского и строящимся четвертым мостом. Осенью, как рассказал директор дочерней компании-застройщика «ВКД-1» Вадим Ильченко, они приобрели старое здание хлебозавода. В начале следующего года должен начаться его снос, поэтому сейчас архитекторы работают над объединением всей территории в единый проект.

Над мастер-планом работает команда архитекторов во главе с руководителем Студии «КиФ» Валерием Филипповым. Главная проблема территории — ее оторванность от города, которая только усугубляется строительством нового моста. Поэтому, по словам архитектора, одной из целей было увеличение ее доступности, в особенности пешеходной.

— В основе идеи мы представляем пешеходный бульвар, который бы связал два квартала и протянулся до музея города, — рассказала Дарья Кисельникова, одна из авторов проекта. — Важным для проекта является система общих пространств, самым важным является пространство встречи территории музея города с новой застройкой. Здесь мы хотели бы создать пространство, которое бы взаимодействовало с музейной территорией и было бы интересно как для города, для музея, так и для застройщика.

Проект хорошо обеспечен транзитным общественным транспортом, вплоть до трамвая и электрички, но проблему доступности остановок еще придется решить

Проект хорошо обеспечен транзитным общественным транспортом, вплоть до трамвая и электрички, но проблему доступности остановок еще придется решить

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Сейчас на территории квартала находится три памятника истории и культуры: контора инженера Будагова, дом Самсоновых и восстанавливаемый дом купца Сурикова. В перспективе может появиться и еще один исторический дом на первой линии улицы Большевистской, поэтому архитекторы фактически создают для них фон. Концепция поддерживает высотность этой исторической застройки, увеличивая этажность новых зданий постепенно по направлению к улице Инской с высотным ориентиром — опоры моста высотой 100 метров.

Начальник региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия Елена Медведева заметила, что здание в соседнем квартале — подстанция на Маковского, 4 — на этой неделе получило положительное решение экспертизы и вскоре может стать еще одним памятником в этом районе. Сегодня все исторические здания — от подстанции до строящегося дома Сурикова — просматриваются на одной линии, но по плану между ними хотят построить новое здание, которое общее впечатление испортит. Поэтому Елена Медведева предложила пересмотреть его объем — возможно, компенсировав это повышением этажности в другом месте.

Примерно так должна выглядеть застройка квартала с учетом ландшафта и исторической застройки

Примерно так должна выглядеть застройка квартала с учетом ландшафта и исторической застройки

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У депутатов вопросы вызвала сама функция застройки — общественно-деловая. В первой очереди проекта много апартаментов, и они опасаются, что люди будут жить в них постоянно — соответственно, потребуется социальная инфраструктура, которой здесь никто не предполагает.

— Предполагается, и мы об этом своим инвесторам говорим сразу, что здесь будет преобладание общественно-деловой функции — временное проживание людей, большая часть из которых либо будут арендовать там жилье на какое-то время, либо будут жить временно, это как «квартира для пиджака». Это не та история, где должны возникнуть детские сады, — возразил Вадим Ильченко.

Но общественно-деловая застройка предполагает пиковую нагрузку на дороги утром и вечером, заметил Михаил Никулин, и вопрос, хватит ли инфраструктуры, чтобы все могли приехать и уехать, не создав коллапс, пока остается открытым. Зато точно хватит парковок, считает Вадим Ильченко: они под землей займут почти весь периметр квартала.

Гостиница с парком у площади Калинина

В концепции застройки участка возле «Ройял Парка» предлагают высотную гостиницу — за ее счет можно благоустроить сквер вдоль реки за зданием

В концепции застройки участка возле «Ройял Парка» предлагают высотную гостиницу — за ее счет можно благоустроить сквер вдоль реки за зданием

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Проект, который вызвал больше всего вопросов, — концепция застройки давно пустующего участка возле ТРЦ «Ройял Парк». Сегодня он находится в собственности компании «Сибтраст», которая планирует построить на нем высотное многофункциональное здание с гостиницей. Но, как рассказал член совета директоров компании Андрей Добринский, мэрия предложила застройщику «расширить рамки восприятия этого места» и благоустроить сквер в примыкающей к участку пойме реки 1-я Ельцовка.

Презентация была самой короткой из всех: подробно концепцию сквера застройщик еще не прорабатывал — пока компания просто «прощупывает территорию». Что касается самого здания, заметил Андрей Добринский, то его планируют строить без отклонений от допустимых здесь параметров, поэтому тут им согласование не требуется. «Сибтраст» задумал у «Ройял Парка» высотное здание с тремя уровнями подземной парковки, двумя-тремя этажами общественного пространства и гостиницей.

Сквер в этом месте местные жители просят уже давно, заметил депутат Горсовета Степан Сафонкин, но средств в бюджете на него — и вообще на зеленые зоны — сегодня практически нет.

— Сейчас звучит фраза «муниципально-частное партнерство» — это, я считаю, определенный выход для реализации глобальных зеленых зон на Ельцовке. Но есть реальные опасения общественного резонанса по этому проекту в том виде, в каком он выглядит. Местное население, безусловно, будет пристально рассматривать этот проект. И я призываю и застройщика, и коллег аккуратно принять решение, и если и реализовывать этот проект, то учесть все составляющие: и сложившуюся застройку, и интересы жителей, — подчеркнул депутат.

На сквер площадью около 2 га (сегодня это разрозненные участки) за зданием ТРЦ «Ройял Парк» потребуется примерно 250 миллионов

На сквер площадью около 2 га (сегодня это разрозненные участки) за зданием ТРЦ «Ройял Парк» потребуется примерно 250 миллионов

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Но обсуждали в основном само здание, а не сквер. Архитектор Николай Деев обратил внимание на несоответствие числа парковок и загруженности гостиницы: по его мнению, жить там будут больше тысячи человек одновременно, а не 400, как указано у застройщика. Андрей Добринский сообщил, что пока номерографию в компании не утвердили (и оговорился, сперва назвав ее квартирографией, что, конечно, сразу заметили архитекторы и депутаты).

Критике подвергли и масштаб здания: высотка перекроет свет соседнему дому. Но парк обойдется застройщику примерно в 250 миллионов рублей, парировал Андрей Добринский, и эти затраты нужно как-то компенсировать, а здание спроектировано с учетом норм по инсоляции. Валерий Филиппов предложил компромисс: построить здание ниже на первой линии, увеличив этажность на второй. Это предложение поддержал Александр Ложкин, заметив, что в Новосибирске допустимо строить здания высотой больше 75 метров.

Владимир Авксентюк был более категоричен: по его мнению, застраивать Красный проспект — это достаточно большая ответственность, и предложение «Сибтраста» до уровня главной городской улицы пока не дотягивает. Впрочем, все эти замечания для застройщика носят только рекомендательный характер.

В начале года на подобном заседании градостроительного совета рассматривали еще один масштабный проект — реконструкцию площади Маркса в настоящий «Новосибирск-Сити».

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БольшевистскаяКрасный проспектградсоветпроспект Маркса
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