В Новосибирске решили изменить проспект Маркса и Большевистскую и задумали высотку у «Ройял Парка»

Архитекторам показали концепцию реконструкции проспекта Маркса
9 декабря архитекторы, эксперты и депутаты собрались, чтобы обсудить три масштабных проекта, которые в ближайшие годы должны изменить облик Новосибирска. К 2023 году город должен полностью преобразиться, застройка улицы Большевистской, которая уже идет полным ходом, «обнимет» исторические домики, а на Красном проспекте появится новая высотка. Эти проекты архитекторы и застройщики представили градостроительному совету. На обсуждении побывала журналист НГС Лиза Пичугина.
Новое «платье» проспекта Маркса
Самый интересный вопрос для горожан, наверное, — именно реконструкция проспекта Карла Маркса. Концепцию подготовило белгородское «Архитектурное бюро Максима Воронина» по техзаданию мэрии — улица входит в число зон гостеприимства молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, и это дает возможность комплексно решить ее проблемы.
Техзадание основано во многом на прошлогоднем исследовании, которое провели в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ). Среди самых часто упоминаемых проблем улицы оказались однообразная застройка, скудное озеленение и в целом некомфортная среда: слишком много визуального шума, автомобили паркуются на слишком широких тротуарах, для маломобильных граждан условий вообще почти нет.
Разумеется, первое, что бросается в глаза в концепции, — полное преображение внешнего вида домов. Узнать в них «сталинки» и хрущевки проспекта практически невозможно. По словам руководителя команды авторов концепции Максима Воронина, это позволит привести старую скучную застройку в современный вид и при этом соблюсти какое-то стилистическое единство.
Это предложение вызвало больше всего вопросов: во-первых, как отметил архитектор Владимир Авксентюк, за таким радикальным решением фактически «теряется город», во-вторых, добавил депутат Горсовета Антон Тыртышный, непонятно, за чей счет фасады менять — это частная собственность, а в бюджете города достаточных средств точно нет.
Другая проблема, которую в комплексе предложили решить архитекторы, — транспортная. По концепции, проспект должен быть разделен на две проезжих части зеленой линией — для безопасности и создания дополнительной полосы для левого поворота. Пропускная способность улицы при этом не изменится, утверждают авторы.
Но главное — это переосмысление парковок на проспекте, что достаточно активно обсуждали после презентации. Архитекторы предложили фактически сократить число парковочных мест, разместив их параллельно.
— При разработке концепции во главу угла у нас ставился пешеход и его безопасность, — заметил Максим Воронин. — Когда автомобиль заезжает на параллельную парковку, он тратит меньше времени, и выезжая с нее, [у него] нет зон слепой видимости. А если мы снижаем количество парковок, мы в целом уменьшаем загазованность и присутствие автомобиля на данной территории.
Автор транспортной модели Новосибирска, доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ Михаил Никулин в свою очередь предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы вообще убрать парковки с проспекта.
— Убирая значительную часть легальных и нелегальных парковочных мест, меняя режим парковки, мы оставляем мало парковочных мест, что вызывает у меня вопрос: а что она решает, эта парковка? На мой взгляд, она больше проблем вызывает в организации движения, выделенной полосы. Считаю, что нужно рассмотреть принципиальный вопрос: нужна ли вообще на проспекте Маркса парковка и чем ее можно заменить. Для чего там должны быть стоящие автомобили? Это соответствует современным подходам к организации пространства? — говорит эксперт.
Это предложение поддержал и архитектор Валерий Филиппов: по его мнению, в случае, если на проспекте Маркса появится выделенная полоса для общественного транспорта, парковки так или иначе придется убирать.
Другое новшество в концепции — велодорожки, которые отделены от пешеходных тротуаров линией озеленения. Хотя среди членов президиума градостроительного совета эта идея всё еще вызывает скепсис, главный архитектор города Александр Ложкин в споре об актуальности велосипедов в Сибири фактически поставил точку:
— Мы видим, как у нас сейчас активнейшим образом развиваются индивидуальные средства мобильности, это уже не только велосипеды, но самокаты, моноколеса и много что еще. И мы видим, что сегодня эти средства начинают серьезные помехи пешеходам создавать, и это будет только развиваться, никуда мы от этого не денемся. Развитие велодорожек у нас предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, и нам придется этому уделять гораздо больше внимания, чем мы уделяли, несмотря на наш климат, — твердо заявил он.
В целом градсовет концепцию одобрил. Доработанную с учетом предложений версию архитекторы должны будут представить в следующем году.
Речной фасад на Большевистской и памятники
Фонд прямых инвестиций «ВербаКапитал-Девелопмент» в этом году начал строить пешеходный мост через улицу Большевистскую — от квартала «Инские холмы» к набережной. В ближайшие годы компания рассчитывает продолжить застройку этой части города и готовит мастер-план второго квартала, который охватит территорию между Большевистской, Инской, Маковского и строящимся четвертым мостом. Осенью, как рассказал директор дочерней компании-застройщика «ВКД-1» Вадим Ильченко, они приобрели старое здание хлебозавода. В начале следующего года должен начаться его снос, поэтому сейчас архитекторы работают над объединением всей территории в единый проект.
Над мастер-планом работает команда архитекторов во главе с руководителем Студии «КиФ» Валерием Филипповым. Главная проблема территории — ее оторванность от города, которая только усугубляется строительством нового моста. Поэтому, по словам архитектора, одной из целей было увеличение ее доступности, в особенности пешеходной.
— В основе идеи мы представляем пешеходный бульвар, который бы связал два квартала и протянулся до музея города, — рассказала Дарья Кисельникова, одна из авторов проекта. — Важным для проекта является система общих пространств, самым важным является пространство встречи территории музея города с новой застройкой. Здесь мы хотели бы создать пространство, которое бы взаимодействовало с музейной территорией и было бы интересно как для города, для музея, так и для застройщика.
Сейчас на территории квартала находится три памятника истории и культуры: контора инженера Будагова, дом Самсоновых и восстанавливаемый дом купца Сурикова. В перспективе может появиться и еще один исторический дом на первой линии улицы Большевистской, поэтому архитекторы фактически создают для них фон. Концепция поддерживает высотность этой исторической застройки, увеличивая этажность новых зданий постепенно по направлению к улице Инской с высотным ориентиром — опоры моста высотой 100 метров.
Начальник региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия Елена Медведева заметила, что здание в соседнем квартале — подстанция на Маковского, 4 — на этой неделе получило положительное решение экспертизы и вскоре может стать еще одним памятником в этом районе. Сегодня все исторические здания — от подстанции до строящегося дома Сурикова — просматриваются на одной линии, но по плану между ними хотят построить новое здание, которое общее впечатление испортит. Поэтому Елена Медведева предложила пересмотреть его объем — возможно, компенсировав это повышением этажности в другом месте.
У депутатов вопросы вызвала сама функция застройки — общественно-деловая. В первой очереди проекта много апартаментов, и они опасаются, что люди будут жить в них постоянно — соответственно, потребуется социальная инфраструктура, которой здесь никто не предполагает.
— Предполагается, и мы об этом своим инвесторам говорим сразу, что здесь будет преобладание общественно-деловой функции — временное проживание людей, большая часть из которых либо будут арендовать там жилье на какое-то время, либо будут жить временно, это как «квартира для пиджака». Это не та история, где должны возникнуть детские сады, — возразил Вадим Ильченко.
Но общественно-деловая застройка предполагает пиковую нагрузку на дороги утром и вечером, заметил Михаил Никулин, и вопрос, хватит ли инфраструктуры, чтобы все могли приехать и уехать, не создав коллапс, пока остается открытым. Зато точно хватит парковок, считает Вадим Ильченко: они под землей займут почти весь периметр квартала.
Гостиница с парком у площади Калинина
Проект, который вызвал больше всего вопросов, — концепция застройки давно пустующего участка возле ТРЦ «Ройял Парк». Сегодня он находится в собственности компании «Сибтраст», которая планирует построить на нем высотное многофункциональное здание с гостиницей. Но, как рассказал член совета директоров компании Андрей Добринский, мэрия предложила застройщику «расширить рамки восприятия этого места» и благоустроить сквер в примыкающей к участку пойме реки 1-я Ельцовка.
Презентация была самой короткой из всех: подробно концепцию сквера застройщик еще не прорабатывал — пока компания просто «прощупывает территорию». Что касается самого здания, заметил Андрей Добринский, то его планируют строить без отклонений от допустимых здесь параметров, поэтому тут им согласование не требуется. «Сибтраст» задумал у «Ройял Парка» высотное здание с тремя уровнями подземной парковки, двумя-тремя этажами общественного пространства и гостиницей.
Сквер в этом месте местные жители просят уже давно, заметил депутат Горсовета Степан Сафонкин, но средств в бюджете на него — и вообще на зеленые зоны — сегодня практически нет.
— Сейчас звучит фраза «муниципально-частное партнерство» — это, я считаю, определенный выход для реализации глобальных зеленых зон на Ельцовке. Но есть реальные опасения общественного резонанса по этому проекту в том виде, в каком он выглядит. Местное население, безусловно, будет пристально рассматривать этот проект. И я призываю и застройщика, и коллег аккуратно принять решение, и если и реализовывать этот проект, то учесть все составляющие: и сложившуюся застройку, и интересы жителей, — подчеркнул депутат.
Но обсуждали в основном само здание, а не сквер. Архитектор Николай Деев обратил внимание на несоответствие числа парковок и загруженности гостиницы: по его мнению, жить там будут больше тысячи человек одновременно, а не 400, как указано у застройщика. Андрей Добринский сообщил, что пока номерографию в компании не утвердили (и оговорился, сперва назвав ее квартирографией, что, конечно, сразу заметили архитекторы и депутаты).
Критике подвергли и масштаб здания: высотка перекроет свет соседнему дому. Но парк обойдется застройщику примерно в 250 миллионов рублей, парировал Андрей Добринский, и эти затраты нужно как-то компенсировать, а здание спроектировано с учетом норм по инсоляции. Валерий Филиппов предложил компромисс: построить здание ниже на первой линии, увеличив этажность на второй. Это предложение поддержал Александр Ложкин, заметив, что в Новосибирске допустимо строить здания высотой больше 75 метров.
Владимир Авксентюк был более категоричен: по его мнению, застраивать Красный проспект — это достаточно большая ответственность, и предложение «Сибтраста» до уровня главной городской улицы пока не дотягивает. Впрочем, все эти замечания для застройщика носят только рекомендательный характер.
В начале года на подобном заседании градостроительного совета рассматривали еще один масштабный проект — реконструкцию площади Маркса в настоящий «Новосибирск-Сити».