Маленькую подстанцию у Речного вокзала признали памятником и взяли под охрану — что с ней теперь будет

Маленькую подстанцию у Речного вокзала признали памятником
Тяговую подстанцию городского электрического транспорта на улице
В акте госэкспертизы указано, что здание «является ярким примером функциональной промышленной архитектуры, созданным в период формирования стиля Советский монументальный классицизм 1932—
— Объект обладает достаточной исторической, архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, необходимой для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, — подводит итог эксперт.
Под охрану должны взять композицию здания, фасады (включая элементы декора, рисунок оконных переплетов, материалы и характер отделки), бетонные перекрытия, лестницу, конфигурацию, высоту и покрытие крыши. Также под охрану взяли и цвет здания: оно должно быть темно-розовым со светлым оформлением и темно-красной крышей. В границах территории памятника запрещено капитальное строительство, а на самом здании — размещение наружной рекламы.
Здание тяговой подстанции
Подстанция на
— Эта работа стояла из-за того, что у этого объекта не было до конца понятного статуса. Сегодня мы услышали, что вчера подписана экспертиза, что здание будет все-таки признано памятником. Я думаю, что со следующего года работа по проектированию благоустройства и сопряжения территории перейдет в какое-то практическое русло, — отметил Вадим Ильченко.
Кроме того, подтвердил он, «ВербаКапитал-Девелопмент» готова рассмотреть возможность ремонта фасада здания.
— Здание не наше, мы не можем просто прийти и делать там, что хотим, нам нужна инициатива собственника. Мы ждем такую инициативу и, безусловно, готовы ее рассмотреть, — заметил директор компании. — Вопрос будет в том, какую позицию займут органы охраны, какие требования сформулируют.
В прошлом году эксперт из Омска признал памятником полуразрушенное здание «Металлиста» — он предложил снова сделать его кинотеатром.