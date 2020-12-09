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Маленькую подстанцию у Речного вокзала признали памятником и взяли под охрану — что с ней теперь будет

Здание на Маковского, 4 решили внести в реестр объектов культурного наследия

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Так постконструктивистское здание выглядит сейчас<br>

Так постконструктивистское здание выглядит сейчас

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Маленькую подстанцию у Речного вокзала признали памятником

Тяговую подстанцию городского электрического транспорта на улице Маковского, 4 в Новосибирске признали объектом культурного наследия — экспертиза одобрила внесение здания в реестр, документ опубликовали на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия 8 декабря.

В акте госэкспертизы указано, что здание «является ярким примером функциональной промышленной архитектуры, созданным в период формирования стиля Советский монументальный классицизм 1932—1955 гг.», при этом у него есть перспектива для дальнейшего использования и функционирования именно как памятника.

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— Объект обладает достаточной исторической, архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, необходимой для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, — подводит итог эксперт.

Под охрану должны взять композицию здания, фасады (включая элементы декора, рисунок оконных переплетов, материалы и характер отделки), бетонные перекрытия, лестницу, конфигурацию, высоту и покрытие крыши. Также под охрану взяли и цвет здания: оно должно быть темно-розовым со светлым оформлением и темно-красной крышей. В границах территории памятника запрещено капитальное строительство, а на самом здании — размещение наружной рекламы.

Здание тяговой подстанции № 2 горэлектротранспорта было построено в 1936 году. Изначально она обеспечивала энергией трамвайную линию на улице Большевистской, сегодня снабжает электричеством участок трамвайной линии на улице Зыряновской и три участка троллейбусных линий на Большевистской и Октябрьском мосту. Здание относительно неплохо сохранилось, кроме того, в нем всё еще работает оборудование, установленное при строительстве.

Подстанция на Маковского, 4 находится внутри квартала, который перестраивают по проекту «Инские холмы» ФПИ «ВербаКапитал-Девелопмент». Директор компании Вадим Ильченко рассказал корреспонденту НГС, что она участвует в разработке и согласовании единого проекта благоустройства на территории.

— Эта работа стояла из-за того, что у этого объекта не было до конца понятного статуса. Сегодня мы услышали, что вчера подписана экспертиза, что здание будет все-таки признано памятником. Я думаю, что со следующего года работа по проектированию благоустройства и сопряжения территории перейдет в какое-то практическое русло, — отметил Вадим Ильченко.

Кроме того, подтвердил он, «ВербаКапитал-Девелопмент» готова рассмотреть возможность ремонта фасада здания.

— Здание не наше, мы не можем просто прийти и делать там, что хотим, нам нужна инициатива собственника. Мы ждем такую инициативу и, безусловно, готовы ее рассмотреть, — заметил директор компании. — Вопрос будет в том, какую позицию займут органы охраны, какие требования сформулируют.

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В прошлом году эксперт из Омска признал памятником полуразрушенное здание «Металлиста» — он предложил снова сделать его кинотеатром.

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архитектура Новосибирскапамятники архитектуры
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