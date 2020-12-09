Маленькую подстанцию у Речного вокзала признали памятником и взяли под охрану — что с ней теперь будет

— Объект обладает достаточной исторической, архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, необходимой для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, — подводит итог эксперт.



Под охрану должны взять композицию здания, фасады (включая элементы декора, рисунок оконных переплетов, материалы и характер отделки), бетонные перекрытия, лестницу, конфигурацию, высоту и покрытие крыши. Также под охрану взяли и цвет здания: оно должно быть темно-розовым со светлым оформлением и темно-красной крышей. В границах территории памятника запрещено капитальное строительство, а на самом здании — размещение наружной рекламы.

